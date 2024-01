escuchar

Marvel busca su rumbo no solo en el cine, sino también en la televisión. La productora especializada en superhéroes analiza cuidadosamente cuales serán sus próximos pasos en la pantalla chica y cómo expandirá su universo en la televisión. Y luego de varios meses en el limbo, la producción de nuevos episodios de Daredevil está nuevamente en marcha.

Alaqua Cox como Maya Lopez en Echo, la última serie de Marvel, que sirve para arrojar pistas sobre Daredevil Chuck Zlotnick

Según reveló The Hollywood Reporter, el doble y coordinador de peleas Philip Silvera fue contratado para sumarse al equipo de Daredevil: Born Again. Esa incorporación confirma que se reanuda la producción de la nueva temporada, luego de rumores que indicaban una posible cancelación (a pesar de tener muchísimo material filmado). Sin embargo, la temporada no tendrá 18 episodios como se había establecido originalmente, sino que la cantidad de capítulos será considerablemente menor.

Por otra parte, la llegada de Silvera, que trabajó en las temporadas iniciales de esa serie, confirma que Born Again no será un drama legal como se había fijado en un principio, sino que tendrá numerosas escenas de pelea. En ese sentido, cabe recordar que la cúpula de Disney descartó mucho material realizado de Born Again, cuando entre otras sorpresas descubrieron que Matt Murdock (Charlie Cox) no se ponía su característico traje hasta pasados varios capítulos. Luego de un aplaudido cameo en Spider-Man: No Way Home, más otras apariciones en She-Hulk y en la mencionada Echo, todo indica que Daredevil estará una vez más al frente de una nueva temporada de su propia serie.

Matt Murdock regresará con una nueva temporada gentileza Netflix

Daredevil: Born Again entró en un parate obligado en medio de la huelga de guionistas que sacudió a Hollywood durante el 2023. En medio de es impasse, Kevin Feige (director de Marvel Studios) y varias de sus personas de confianza, hicieron una severa evaluación de todos los episodios filmados hasta el momento, que suponían casi la mitad de la nueva temporada, y el diagnóstico fue contundente: la propuesta no iba a funcionar. Los guionistas Chris Ord y Matt Corman fueron despedidos, y su cargo lo ocuparon Justin Benson y Aaron Moorhead, quienes habían trabajado en Loki.

Brad Winderbaum, productor ejecutivo de Marvel en televisión, brindó una entrevista en la que opinó sobre el regreso del héroe de rojo: “Una de mis cosas favoritas sobre la aparición de Daredevil en Echo, es que sirve para establecer el futuro de Marvel en lo referido a las historias urbanas ancladas en Nueva York, como será el caso de Born Again y el rol de Daredevil como símbolo de los justicieros en esa ciudad, que operan en ese bajo mundo criminal. Verlo en ese momento de Echo te hace querer saber más de él, entonces su aparición se convierte en el mejor anzuelo posible para dirigirnos hacia ese futuro”.

Charlie Cox y Deborah Ann Woll, en una escena de Daredevil gentileza Netflix

Durante los últimos días, la confirmación de Vincent D´Onofrio como Kingpin, Deborah Ann Woll como Karen Page, Elden Henson como Foggy y especialmente de Jon Bernthal como Punisher, fue motivo de festejo para los fans de la serie, que en Born Again se reencontrarán con esos personajes.

Kingpin volverá renovado y hasta con un posible cargo político

Por su parte y según se sugiere en Echo, Kingpin promete tener un importante rol en el mapa político de Nueva York, y el actor Vincent D´Onofrio dijo al respecto: “Creo que este villano nunca cambió, sino que ahora se siente iluminado. En mi mente, creo que él decide que si realmente quiere ser alguien todopoderoso, solo le queda un camino posible. Y eso es todo lo que puedo decir”.

Daredevil: Born Again aún tiene fecha de estreno pautada.

