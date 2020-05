Manny Jacinto se suma al elenco de la serie Nine Perfect Strangers Crédito: IMDB.com

28 de mayo de 2020 • 10:58

Una historia de Liane Moriarty volvió a tentar a Nicole Kidman para sumarse al elenco de una serie. La actriz, que brilló en su papel de Celeste en Big Little Lies, ahora será parte de Nine Perfect Strangers, la ficción de Hulu basada en el libro de la autora australiana. Según trascendió además de Kidman y Melissa McCarthy se confirmó un tercer actor: Manny Jacinto, conocido por su papel de Jason en The Good Place.

Nine Perfect Strangers, cuenta su sinopsis, transcurre en un resort de salud y bienestar que entre sus atributos promete curación y transformación. Nueve personas ingresan al lugar en busca de mejorar su vida: quieren bajar el nivel de estrés. La directora del resort de lujo es Masha (Kidman) quien es la encargada de vigilar durante diez días a los ingresados. Dentro de su misión está la de revitalizar mente y cuerpo de quienes van en busca de ayuda. Pero no todo es lo que parece, y los nueve visitantes se van a encontrar con varias sorpresas dentro del resort.

Si bien el anuncio de la serie fue el año pasado y en la agenda de Kidman estaba primero el estreno de The Undoing, una ficción de HBO que estrenó el 10 de mayo, siguen surgiendo noticias sobre la adaptación de la historia de Moriarty, que será coeescrita por David E. Kelley ( Big Little Lies, The Undoing, Ally McBeal) .

Además de McCarthy se confirmó que Jacinto estará dentro del cast. Él encarnará a Yao, un hombre aniñado e inconformista que termina en el resort buscando un poco de paz interior y, tras un encuentro de vida o muerte con la directora del espacio, se convierte en su mano derecha. Tan así es que se compromete profundamente con las técnicas y las enseñanzas de superación personal de Masha, al punto que está entregado a su voluntad.

Jacinto fue parte de The Good Place , serie que terminó tras cuatro temporadas a principio de año. Además de este proyecto, el actor será parte de Top Gun: Maverick, película cuyo estreno fue pospuesto para enero del año próximo.