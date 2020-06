Netflix: argentinos que triunfan en grandes producciones internacionales

Las caras de los argentinos que triunfan en el exterior Crédito: Netflix

El talento argentino que triunfa en Netflix no está meramente circunscrito a los actores, a las caras visibles. Si bien hemos podido ver, entre muchos otros nombres, a figuras como Juan Minujín en la biopic de Fernando Meirelles Los dos papas; al Chino Darín en films como Durante la tormenta, La noche de 12 años, y Las leyes de la termodinámica; a Rodrigo de la Serna en la popular La casa de papel; y próximamente a Lali Espósito en Sky Rojo y a Dolores Fonzi en Distancia de rescate; detrás de cámara también se han lucido grandes artistas de nuestro país, desde realizadores y maquilladores, a compositores y guionistas.

Entre ellos nos encontramos con Pablo Lobato, ilustrador de Wendell & Wild, el largometraje de animación dirigido nada menos que por Henry Selick ( El extraño mundo de Jack), propulsado por el ganador del Oscar por ¡Huye!, Jordan Peele, quien junto a su colega y amigo Keegan Michael-Key pusieron las voces a los protagonistas de esta historia: dos hermanos demonios que terminan en una ciudad donde serán perseguidos por una cazadora adolescente que querrá destruirlos. Lobato, quien forma parte de esta película producida por la compañía de Peele, Monkeypaw Productions, trabajó en el diseño de los personajes. El film se podrá ver el año próximo.

En el futuro cercano -el 10 de julio, para ser más precisos- sí podremos disfrutar de The Old Guard, el largometraje de Gina Prince-Bythewood para Netflix protagonizado por Charlize Theron, el cual está basado en la novela gráfica del argentino Leandro Fernández.

Ozark, ese thriller adictivo de Bill Dubuque que Netflix estrenó en 2017, tiene entre sus créditos a Martín Zimmerman, guionista que trabaja en la producción desde su primera temporada. Entre los episodios memorables escritos por el argentino se encuentran "Ruling Days", "One Way Out", "The Badger" (coescrito por Paul Kolsby), y "Civil Union" de la última temporada. Recordemos que Zimmerman es el creador y guionista de la serie Puerta 7 , la producción nacional que se halla entre las apuestas de Netflix por generar contenido en la Argentina. Otro guionista argentino que integró una producción del servicio de streaming es Diego Vivanco. Se trata de la serie colombiana Siempre bruja, comedia romántica que ya lleva dos temporadas.

El caso de LA Originals es bastante particular porque para el mismo proyecto trabajaron cuatro argentinos: Sebastián Ortega y Brian Maya como productores, Omar Quiroga como guionista junto a Maya, y Francisco Pugliese como director de fotografía y también productor del documental de Estevan Oriol sobre el arte callejero .

Por otro lado, el compositor Alejandro Kauderer fue convocado para trabajar en la antología Historias de un crimen: Colmenares. La serie colombiana se centra en el estudiante universitario Luis Andrés Colmenares, quien aparece muerto después de asistir a una fiesta, lo cual deriva en una investigación acerca de si su fallecimiento fue producto de un accidente o de un homicidio. Otro compositor, Federico Jusid, también trabajó en proyectos del gigante del streaming. Por un lado, en 7 años, el largometraje de ritmo incesante sobre un grupo de amigos que necesitan salvar su compañía en una carrera contrarreloj. Jusid es el responsable de la banda sonora de dicho film de Roger Gual protagonizado por Paco León y Juan Pablo Raba. Además trabajó en Distrito salvaje, la primera serie original colombiana de Netflix .

Si hablamos de bandas sonoras, es ineludible destacar el trabajo del doble ganador del Oscar Gustavo Santaolalla, quien estuvo a cargo de la mezcla de sonido de Los Tigres del Norte en la Prisión de Folsom, el documental de Tom Donahue. Por otro lado, la DJ Catnapp, Amparo Battaglia, fue descubierta por María Schrader, directora de Poco ortodoxa - una de las series del año -, quien la convocó para trabajar en su proyecto. "Tuve una carrera lenta, paso a paso. La música que hago no es tan fácil de digerir, me parece. Lo de la serie me acaba de dar una gran empujón. Todavía estoy bastante anonadada, no sé muy bien cómo va a seguir todo. Lo único seguro es que voy a hacer más música porque para mí es una necesidad, como respirar", le contó Battaglia a LA NACION desde Berlín, donde reside .

Asimismo, los directores Lucía Puenzo (XXY, Wakolda) y Juan Antín (Mercano, el marciano) se pusieron detrás de cámara para la segunda temporada de la serie mexicana Ingobernable; y para la película de animación francesa Pachamama, respectivamente. Cabe destacar que Nicolás Puenzo, hermano de Lucía, también trabajó como director de fotografía en la serie protagonizada por Kate del Castillo. Por su lado, la realizadora argentina Gabriela Tagliavini (La mujer que todo hombre quiere) dirigió el film español A pesar de todo -la comedia liderada por Blanca Suárez y Belén Cuesta-, y Cristina Costantini codirigió y produjo el documental Mucho mucho amor: La leyenda de Walter Mercado.

Otro talento argentino que se destacó detrás de cámara y que tuvo resonancia a comienzos de 2020 es el experimentado Pablo Helman, quien fue nominado al Oscar por tercera vez por su trabajo en El irlándes, el primer film de Martin Scorsese para Netflix, para el cual trabajó en la supervisación de los efectos visuales con los que se rejuvenecieron a los protagonistas . El argentino Eduardo Graña, por su parte, trabajó como supervisor de pipeline en las producciones Love, Death & Robots, y en la película animada nominada al Oscar Klaus , dirigida por Sergio Pablos. La tarea del supervisor de pipeline es la de determinar y actualizar el enfoque técnico más efectivo y eficiente para el flujo de trabajo de la pieza audiovisual a través de todos los departamentos que la realizan.

De esta manera, comprobamos que no solo son los actores quienes triunfan en producciones internacionales -aquí también podemos mencionar a Julián Cerati, Soledad Villamil, Juan Diego Botto, Luz Cipriota, Ernesto Alterio, Ben Cura, Juan Pablo Di Pace, Ignacio Serricchio, Joaquín Ferreira, Martín Seefeld, Paulina Chávez y Valentina Zenere, flamante incorporación de la última temporada de Las chicas del cable -, sino que, tras bambalinas, hay talento de sobra que nos representa con orgullo.

