Lo mejor del año hasta ahora: series, películas y música que tenés que descubrir

Los seis meses transcurridos de este 2020 bien pueden sentirse como una década, pero ciertamente están divididos casi salomónicamente en dos mundos distintos: los noventa días transcurridos en relativa normalidad desde el comienzo del año, y los casi tres meses en cuarentena que cambiaron la vida cotidiana de nuestro país y buena parte del planeta a causa del coronavirus . Buena parte de los highlights previstos para este año sufrieron y sufrirán alteraciones, postergaciones y cancelaciones, y aún no están definidos ni los protocolos ni los plazos en los que proyecciones, obras, conciertos y shows retornarán a nuestro calendario artístico.

Es todavía pronto para saber si a la alteración de la oferta disponible en aislamiento se le suman también cambios en la demanda, es decir: si las obras que nos conmovieron o entretuvieron en estos largos días en casa hubieran sido las mismas, o lo hubiesen hecho del mismo modo o con la misma intensidad, si no estuviésemos dónde y cómo estamos como espectadores. Esos análisis vendrán con el paso de los meses y la progresiva apertura a la mentada "nueva normalidad", que transformará también el modo que se produce y se consume arte y entretenimiento. Pero, en este mientras tanto que parece perpetuo, ofrecemos lo mejor del año hasta ahora en películas, series y música que pueden ser descubiertos y redescubiertos en casa.

Películas

Parasite, de Bong Joon-ho

Cuatro meses después de que Parasite hiciera historia en la noche de los Oscar, el film dirigido por Bong Joon-ho sigue siendo tan relevante como cuando ganó cuatro de los premios más codiciados de la entrega de los galardones de Hollywood . Mejor film extranjero, mejor película, director y guion original, la hazaña sin precedentes del cine coreano asombró al mundo pero sobre todo ayudó a difundir la obra de su realizador, un autor capaz de combinar géneros como el terror, el drama, la sátira y la comedia siempre con una naturalidad que ahora reconocen todos. Y es gracias a la historia de los de arriba y los de abajo, los que tienen y los desposeídos, los que malviven de su astucia y aquellos que dependen de ellos aunque no se den cuenta. Con actuaciones prodigiosas, una fotografía y un diseño de arte notables, Parasite es además un film de furiosa actualidad. Disponible en Flow

El caso de Richard Jewell, de Clint Eastwood

Completamente ignorada y muy mal entendida, la película más reciente de Clint Eastwood es otra muestra de maestría narrativa, precisión dramática y claridad expositiva sin el más mínimo subrayado. Richard Jewell fue un vigilador que descubrió por azar mientras custodiaba las obras previas a los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 una bomba colocada por terroristas, pero pasó rápidamente de héroe a sospechoso. Con una mirada cada vez más humanista, de Eastwood persiste en su eterno camino de reivindicación del individuo por sobre las instituciones que lo manipulan , en este caso con el foco puesto en el comportamiento superficial y utilitario de los medios de comunicación frente a ciertos hechos de alto impacto. Eastwood suma nuevos héroes anónimos a su galería ejemplar. Disponible en Flow.

El robo del siglo, de Ariel Winograd

Cuando la pandemia del coronavirus obligó a cerrar los cines, esta reconstrucción del audaz e ingenioso golpe a la sucursal Acassuso del Banco Río en 2006 ya había superado los dos millones de espectadores. Quienes se quedaron con las ganas de disfrutar de este entretenido y muy cuidado thriller protagonizado por Guillermo Francella, Diego Peretti, Luis Luque, Pablo Rago y Rafael Ferro encontraron al poco tiempo una "revancha" en el cable y el streaming gracias al paquete de Fox Premium. Y, aunque el impecable pulso narrativo del director de Mi primera boda, Vino para robar, Sin hijos, Permitidos y Mamá se fue de viaje , y la brillante dirección de arte de Daniel Gimelberg siempre se aprecian mejor en pantalla grande, vale la pena recuperar aunque sea en el ámbito hogareño una de las películas argentinas más exitosas de los últimos tiempos. Disponible en Fox Premium y Flow.

Mujercitas, de Greta Gerwig

Lady Bird , la excelente ópera prima de Greta Gerwig , era un relato semiautobiográfico sobre una adolescente con sueños creativos. Adaptar una novela clásica como Mujercitas para su segunda película es un paso más en la misma dirección, aunque parezca paradójico. La guionista y directora se apropia de la obra, aunque respetando el espíritu y las palabras de Alcott . Arma un rompecabezas con el tiempo para potenciar el desarrollo de los personajes, en especial el de Jo, interpretada por la talentosa Saoirse Ronan, y le hace justicia a la poco querida Amy, con gran ayuda de la actuación de Florence Pugh . A través de una estudiada y bella puesta en escena logra sentimientos y contrastes nuevos frente a una historia conocida. Pone el foco en el feminismo de la obra original y le da una perspectiva propia al final feliz, que resulta muy conmovedor. Disponible en Flow

Diamantes en bruto

Con esta película (y la anterior, Good Time ) los hermanos Safdie se incorporan a una estirpe menguante de realizadores como el primer Scorsese, Paul Schrader o James Toback que pueden crear una película cautivante en las calles de Nueva York solo con una historia violenta y la propulsión de su cámara. Aquí, siguen a un joyero abrasivo (interpretado por el no menos abrasivo Adam Sandler) que tiene un plan para hacer una apuesta ganadora en un partido de los Celtics y pasar al frente de una vez por todas. La monomanía del protagonista y todos los obstáculos que se le presentan son la excusa para poner en funcionamiento la maquinaria narrativa imparable de una película que casi nunca baja de velocidad . La banda sonora pulsátil de Oneohtrix Point Never y la actuación de Sandler son dos aliados invaluables de su cámara hiperkinética. Disponible en Netflix.

Series

El último baile

¿Cómo estar a la altura del mejor jugador de básquet de la historia ( Michael Jordan ) y de uno de los equipos más ganadores de todos los tiempos (los Chicago Bulls, que consiguieron seis campeonatos de la NBA en el lapso de ocho años)? Ése era el enorme desafío que enfrentaba esta serie de ESPN lanzada aquí por Netflix . Y lo cierto es que, tras disfrutar de sus magníficos diez episodios, la realización de Jason Hehir no solo cumplió con las expectativas sino que se ha ganado un lugar de privilegio en esta nueva era de oro de las series deportivas con un prodigioso trabajo de montaje, un uso pocas veces visto del privilegiado material de archivo del que dispuso y unos testimonios cautivantes que permiten narrar pequeñas y siempre atrapantes historias de vida en el marco de la Gran Historia de Jordan y los Bulls. Disponible en Netflix.

The New Pope

The New Pope es mucho más que la segunda temporada propiamente dicha de la magnífica The Young Pope . Hay una continuidad temática y estilística entre ambas, pero al mismo tiempo lo que aparece en esta nueva muestra de creatividad de Paolo Sorrentino es el perfeccionamiento de una idea. La llegada al Vaticano de un nuevo pontífice ( un aristócrata inglés arrogante y pomposo interpretado a la perfección por John Malkovich ) le permite a Sorrentino seguir haciéndose preguntas apasionantes sobre la impostura, la soledad y la angustia del ejercicio del poder. Sorrentino también se interroga sobre la moral, la piedad y el deseo de encontrar en el mundo los signos de una belleza genuina. Lo hace con su estilo visual incomparable: poderoso, desmesurado, magnético, sorprendente. Disponible en Fox Play, Flow .

Curb Your Enthusiasm

Ya quedan muy pocos como Larry David . Y su vuelta a las andadas en una de las mejores series de comedia de la historia reciente es casi un acto de resistencia, aunque esta décima temporada aparente ser la del adiós. No hay aquí una decisión voluntaria de llevar la misantropía y la mordacidad de su gran personaje hasta las últimas instancias, sino la decisión de explorar todavía más sus alcances, si es que faltaba alguno. Con un eje narrativo muy risueño (David se propone hacerle la vida imposible al dueño de un café con el que se peleó montando un local contiguo del mismo rubro), nuestro incansable antihéroe se muestra más irritado que nunca y decidido a meterse con su mirada cáustica en asuntos tan arriesgados como la diversidad sexual y el movimiento #MeToo, entre otros . Disponible en HBO Go.

Casi feliz

Una de las grandes sorpresas del año fue la serie escrita y protagoniza por Sebastián Wainraich , dirigida por Hernán Guerschuny . El comediante interpreta a un Sebastián a secas, un personaje de ineludible tinte autobiográfico que se encuentra en un período de transición . Las dos palabras que conforman el título de la producción no solo se aplican al estado del protagonista -un conductor de radio que no sabe cómo navegar su vida luego del divorcio y de un estancamiento general-, sino también al de su ex, Pilar ( Natalie Pérez , luminosa como siempre), quien apuesta a redescubrirse como mujer, no solo como esposa de o como madre. En este aspecto, Wainraich se corre para que Pérez tome la batuta con un capítulo entero que resulta brillante. Lo mismo podemos decir del episodio donde entra en escena el hermano de Sebastián, interpretado por Peto Menahem , cuyo final (como el de la serie misma) es nostalgia pura, y un bello guiño a la generación de las cuatro décadas. Disponible en Netflix

Poco ortodoxa

Esta miniserie de cuatro episodios está basada libremente en las memorias de Deborah Feldman, acerca de cómo abandonó una de las comunidades jasídicas asentadas en el barrio neoyorquino de Williamsburg, Brooklyn. Esty, la protagonista, se escapa a Berlín, donde intenta integrarse a un grupo multicultural de estudiantes de música, un escenario que es el exacto reverso de su antigua vida, dedicada solo a la atención de su marido y bajo el control opresivo de los líderes de su comunidad. La buena recepción de la serie acaso se deba a su sintonía con la lucha por el empoderamiento femenino -permite espiar dentro de una tribu insular de tradiciones exóticas- y, algo no menor, a que la fuga de la protagonista está narrada como un thriller. Su historia es la de Cenicienta, pero la sensibilidad de la actriz Shira Haas en el retrato de su personaje la pone por encima del promedio . Disponible en Netflix.

Star Trek: Picard

Hace 15 años, el novelista ganador del Pulitzer Michael Chabon publicó una novela llamada La solución final, en la que se reencuentra con un Sherlock Holmes ya nonagenario para una última aventura. El escritor, fanático de Star Trek , propone una aproximación similar para esta serie que escribe y coproduce en colaboración con los veteranos Akiva Goldman y Alex Kurtzman . Aquí, volvemos a encontrar a Jean Luc Picard ( Patrick Stewart ), el legendario comandante del Enterprise, retirado pero no en paz: recuerda obsesivamente a Data, el androide que fuera su primer oficial y quien sacrificó su vida para salvar la suya. La aparición y prematura muerte de una joven que podría estar vinculada con Data hacen que el viejo capitán quede nuevamente al frente de una nave. Una aventura nostálgica y de aliento novelístico que le otorga la dimensión merecida al mejor personaje de esta franquicia . Disponible en Amazon Prime.

Música

Oasis, Melingo

No es un disco para poner de fondo. Tampoco para perderse en una escucha agotadora. Es más bien algo así como una serie de viñetas góticas rioplatenses que rondan alrededor de un personaje (encarnado por Melingo) sin tiempo, sin tierra, sin luz. Oasis es como una obra ficcional anclada en los datos biográficos y artísticos del autor . Con colaboraciones como la de Andrés Calamaro y la del escritor, periodista y diletante Enrique Symns , Melingo logró combinar el dub, el rock, el tango y la música rebetika griega para generar algo nuevo, una música de acá y de ningún lado. No es algo menor por estos días donde prevalecen fórmulas gastadas. Un disco para analizar, atesorar y recurrir en ciertos momentos especiales. Sin duda, una obra que perdurará por su riesgo y aporte cultural. Disponible en Spotify

Es así, Las Pelotas

Desde Despierta (2009), la mirada ácida y lúcida de la banda que comandan Germán Daffunchio , Gabriela Martínez, Tomás Sussman y Sebastián Schachtel encontró en la introspección su mejor arma. Sin abandonar su veta más rockera, lo que buscan es la implosión. Canciones como "Siéntate y espera", "Hasta que el sol" (donde el piano marca el camino) o "Ya lo sabés" se despliegan como esas ondas que viajan por el río luego de que alguien arrojara con fuerza una piedra. Lo que sigue es el recorrido, la observación del paisaje y, siempre, la urgencia de un grupo que parte de un espejismo para un oasis palpable, del que se nutre su obra. La experiencia tatuada en la piel, esos treinta años de picos y llanuras precedidos, de alguna forma, por ese huracán que fue Sumo, hicieron de Las Pelotas la banda más original de un rock nuestro que, lejos de extinguirse, con pasos como los dados en Es así proyecta su vigencia. Disponible en CD y en servicios de streaming como YouTube, Spotify y Napster.

Alles in Allem, Einstürzende Neubauten

Hablar de esta banda alemana podría abarcar una tesis académica sobre la música popular de los últimos 30 años . Quien aún no la conozca se encontrará con una riquísima historia cultural que trasvasa la Alemania anterior a la caída del Muro de Berlín hasta la actualidad. Representa al rock en sus formas más extremas, el dadaísmo sonoro , la semilla del situacionismo punk y la génesis de un movimiento global sobre la base de la autogestión profesional de contenidos. Los liderados por Blixa Bargeld combinan los instumentos creados con materiales de descarte industrial con los tradicionales para generar un clima de caos, elegancia e introspección. La novedad es que vuelven a confirmar, aunque parezca algo ridículo pero necesario, que la cultura rock es mucho más que entretenimiento pop. Disponible en Spotify

For Their Love, Other Lives

Nadie esperaba demasiado de esta banda de Oklahoma. Después de Rituals (2015) la llama parecía agotada. Sin embargo, existía una pequeña esperanza, porque aún resonaban los ecos melancólicos y maravillosos de Tamer Animals (2011). Bueno, su regreso demuestra que en la música nunca hay que dar por sentado el fin: For Their Love contiene diez canciones impecables, metafísicas, existenciales y orquestales ideales para el otoño. Curiosamente, la venia de Radiohead , que llevó a Other Lives de gira, fue lo peor que les pudo pasar. Quedaron encasillados y, en verdad, su sonido es mucho más orgánico que el de los británicos. Esta vez decidieron volver a las fuentes, grabaron el disco en una casa en las montañas de Oklahoma y cocinaron un disco que, hasta ahora, es uno de los mejores del año. Recomendado para los amantes de la melodías perfectas, la instrumentación delicada y la inspiración crepuscular. Disponible en Spotify

After Hours, The Weeknd

Desde que el canadiense Abel Tesfaye apareció en escena, su música nunca pasó inadvertida. Más bien se ganó rápidamente un lugar en el mainstream del pop global gracias a su pócima irresistible de R&B, soul, hip hop, dance y una habilidad para recolectar de la feria americana los descartes más valiosos de las décadas pasadas. Precisamente, en este disco el synth-pop de los 80 y los 90 amalgama con su voz sensual y une las líneas punteadas entre Stevie Wonder y Phil Collins. Después del éxito descomunal de su álbum de 2015, Beauty Behind the Madness , a The Weeknd le llevó dos discos rearmar las piezas de su mundo de fantasía (mal no la pasó: se entretuvo con gente como Kendrick Lamar y Daft Punk), donde se muestra siempre vulnerable, buscando amor, a veces, y redención, la mayoría del tiempo. After Hours es su antídoto, la música de hoy que se proyecta en ambas direcciones en la línea de tiempo. Disponible en CD, vinilo y en servicios de streaming como YouTube, Spotify y Napster.

Textos de Marcelo Stiletano, Diego Batlle, Natalia Trzenko, Franco Varise, María Fernanda Mugica, Milagros Amondaray, Sebastián Espósito, Hernán Ferreirós y Dolores Graña