Imposible comparar a 2020 con otros años. Sumergidos en una pandemia y con cuarentenas que afectaron (y afectan) a muchos países del mundo, las ficciones se convirtieron en grandes aliadas para entretener a toda la familia. De ese modo, las plataformas de streaming ganaron un enorme protagonismo. Y en un año en el que las maratones de series se instalaron en el lenguaje cotidiano, Netflix, notablemente celosa de los números que brinda su algoritmo, reveló sin embargo cuáles títulos y géneros fueron los favoritos de los argentinos durante estos doce meses.

El año que vivimos en acción

Las imponentes peleas, las persecuciones, y las rivalidades que se resuelven a puño limpio fueron una de las grandes pasiones de los argentinos. En comparación con 2019, en 2020 prácticamente se duplicó el tiempo que los televidentes le dedicaron a las historias de aventuras, y títulos como Misión de rescate, La vieja guardia o Proyecto Power fueron de los más vistos. De entre ellos, el film protagonizado por Chris Hemsworth, en el que interpreta a un mercenario a quien le encargan rescatar a un niño, fue uno de los éxitos del año.

Con respecto de las series, el reestreno de Cobra Kai en Netflix fue otro de los grandes favoritos en nuestro país. Con la esperada tercera temporada a pocas semanas, no sería de extrañar que Cobra Kai se convierta en uno de los primeros éxitos de Netflix en 2021.

Heroínas modelo 2020

Día a día, nuevos televidentes descubren (y recomiendan) Gambito de dama, la miniserie centrada en una brillante ajedrecista llamada Beth Harmon (Anya Taylor-Joy). La ficción fue un verdadero furor entre los espectadores, y no sería descabellado arriesgar que en varios hogares desempolvaron algún viejo tablero luego de conocer su historia, creada por Scott Frank y adaptada de la novela de Walter Tevis. La historia de Beth cautivó al público, y pronto ella se convirtió en una de las grandes referentes de la pantalla chica.

Los niños y niñas pasaron mucho, realmente mucho tiempo en casa. Sin clases presenciales durante buena parte del año, y ante la imposibilidad de ver a sus compañeros con normalidad, las charlas por zoom sobre dibujos animados se convirtieron en parte de la nueva cotidianidad doméstica. Y entre los muchos títulos dedicados a los más pequeños, Más allá de la luna fue de los favoritos. La película de animación que Netflix estrenó en octubre, llegó al Top Ten de 2020, y la historia de Fei Fei supo enternecer a niños y adultos.

En los primeros meses del año, Poco ortodoxa se coronó como una de las miniseries más populares entre el público local. Una vez más, es una mujer la que rompe los mandatos de su comunidad y decide hacer borrón y cuenta nueva persiguiendo la libertad de vivir a su modo. De ese modo, Esty (Shira Haas), se muda a Berlín, donde vive su madre, a buscar nuevos horizontes. Según los datos suministrados por Netflix, Poco ortodoxa también fue una de las ficciones más vistas en Argentina durante este 2020.

Rendidos ante la Resistencia

Lejos de pasar de moda, La casa de papel sigue firme como una de las historias más populares de la plataforma streaming. Cuando la cuarentena llevaba pocas semanas en Argentina, el 3 de abril, llegaron los nuevos episodios de la serie, y el público consumió en muy pocos días la historia creada por Alex Pina. En ese momento, el actor Jaime Lorente le comentaba a LA NACIÓN: "Siento felicidad de poder formar parte de esta solución para que la gente pase esto de forma más liviana". Según el relevo de Netflix, la nueva temporada de la serie fue un verdadero éxito, y se coronó como el thriller más visto en este país.

Atrapados por los policiales

Las docuseries policiales son una de las categorías más adictivas de la plataforma. Son muchos los títulos que a lo largo de varios episodios presentan exhaustivas investigaciones cuyo objetivo es intentar dilucidar la verdad en tramas envueltas en todo tipo de interrogantes. Y sin lugar a dudas, pocos casos en la Argentina generan aún tantas preguntas como las muertes de Alberto Nisman y María Marta García Belsunce. Ambas investigaciones son objeto de estudio de dos docuseries que Netflix estrenó a lo largo de 2020. Y los argentinos, amantes de los grandes policiales, se entregaron a esas propuestas y convirtieron a esos títulos en los documentales más vistos del año.

De Argentina al mundo

Así como en el país se consume una gran cantidad de producciones extranjeras, en otros lugares también hubo mucho interés por mirar títulos realizados en la Argentina. Eso es lo que sucedió con Crímenes de familia, el largometraje original de Netflix protagonizado por Cecilia Roth, Yanina Ávila, Benjamín Amadeo, Miguel Ángel Solá y Sofía Gala. El policial tuvo un muy buen rendimiento no solo aquí, sino también en países como Brasil, Grecia, Francia e Israel, donde fue muy popular.

Dark, firme en el Top Ten

Nadie duda que en términos de popularidad, Dark es uno de los mayores emblemas de la televisión alemana actual. Con su tercera temporada, la compleja serie sobre viajes en el tiempo cerró su historia este año. Dark desató un verdadero fenómeno global y las laberínticas vueltas de tuerca de su trama hipnotizaron al público. Gracias al interés de los televidentes, el título se mantuvo durante 42 días dentro del Top Ten argentino.

Un género que aumentó su porcentaje de público

En su relevo, Netflix comparó las medidas de enero a noviembre de 2019, con las de enero a noviembre de este año. Y si bien hubo muchos géneros que crecieron exponencialmente su porcentaje (el consumo de realities subió 65% entre los abonados, y el de títulos enrolados en la categoría "fantasía" se triplicó), las ficciones románticas fueron las ganadoras de la cuarentena entre los suscriptores de la plataforma, siempre según el arqueo de Neflix su búsqueda subió 160% interanual. Dentro de ese rubro, el éxito de El stand de los besos 2, Amor garantizado o Intercambio de princesas 2 indudablemente fueron clave para aumentar el interés de los argentinos por ese género.

El fenómeno animé

Otra temática que tuvo un fuerte aumento de espectadores entre el público argentino es el animé. Desde hace tiempo, Netflix le presta especial atención al mundo de la animación japonesa, y por ese motivo cuenta con una oferta muy amplia dedicada a ese rubro. En el catálogo de la plataforma se pueden encontrar clásicos como Akira, obras maestras recientes como Your Name, e incluso el catálogo completo de Ghibli. Seven Deadly Sins fue una de las series más vistas en la Argentina, y otros títulos como Evangelion o One Piece (cuya primera temporada fue incorporada recientemente) también aportaron su granito de arena para hacer que el animé en Netflix duplicara su porcentaje de visualizaciones.

