Netflix: Stranger Things confirma su cuarta temporada

La tercera temporada, ambientada en 1985, sumó a su elenco a Maya Hawke

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de septiembre de 2019 • 14:02

Stranger Things regresará con una cuarta temporada en 2020 a Netflix, confirmando las presunciones de que una de las series más populares de la plataforma no podía quedarse sin ¿aire? Tomando en cuenta el desenlace a puro suspenso de la tercera temporada -alerta spoiler-, que veía al grupo de amigos emprendiendo caminos separados y a uno de los adultos protagónicos acaso muerto o en el mejor de los casos preso en Kamchatka, un remoto enclave de la Unión Soviética, era previsible que el final planteara un cambio en la historia. De hecho, el texto que acompaña el anuncio del regreso de la ficción afirma que "ya no estamos en Hawkins", nombre del ficcional pueblo norteamericano en el que hasta ahora transcurría la serie de los hermanos Duffer.

Matt y Ross Duffer, los hermanos gemelos creadores de Stranger Things, se aseguraron con esta cuarta temporada -que no será la última- continuar creando historias para Netflix incluso después de que su público se despida del Upside Down (como se conoce al mundo paralelo de donde provienen los muchos monstruos que persiguen a los protagonistas), al firmar un multimillonario contrato de exclusividad para nuevas películas y ficciones en la plataforma, similar al que tienen otros showrunners de éxito que se mudaron a Netflix como Ryan Murphy ( American Horror Story), Shonda Rhimes ( Scandal) y D.B. Weiss y David Benioff ( Game of Thrones)