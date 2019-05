La mano de Jaime Lannister Crédito: Twitter

A una semana del famoso vaso de café llega un nuevo capítulo en "los errores de edición" en Game of Thrones . Esta vez, los fans descubrieron que en uno de los avances de "The Bells", el episodio 5 de la octava y última temporada de la serie de HBO , puede verse una mano que no debería existir.

Desde la tercera temporada que Jaime Lannister ( Nikolaj Coster-Waldau ) no tiene la mano derecha y en su lugar tiene una mano metálica y dorada. Pero milagrosamente la extremidad volvió al cuerpo del gemelo de Cersei ( Lena Headey ) cuando se fundieron en un abrazo en medio de la Fortaleza Roja.

Después de batirse a duelo con Euron Greyjoy (Pilou Asbæk), el ex Comandante de la Guardia Real llega de alguna manera misteriosa hasta su hermana y amante. Cersei está destruida, ve cómo cae a pedazos el castillo y también todos sus sueños de grandeza, entonces cuando no le quedan ni sus guardaespaldas aparece Jaime. Los amantes se abrazan y es justo ahí cuando se ve un guante en una de las manos del Matareyes y la otra, la que le cortaron para enviar un mensaje, tomando la cintura de su amada. Los fans no tardaron en reconocer el error, algo que debe haber llegado a oídos de los productores porque en el capítulo la mano volvió a desaparecer.

Muchos se sorprenden con este tipo de olvidos en la edición, ya que cada capítulo cuesta más 15 millones de dólares. HBO tardó poco en responder cuando saltó el desliz del vaso de café, ¿qué dirá ahora sobre la mano que volvió a crecer?