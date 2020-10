Paddy Considine, el primer actor confirmado para la precuela de Game of Thrones

El actor, director y guionista inglés Paddy Considine será el primer miembro de la precuela de Juego de Tronos Crédito: shutterstock

El actor, director y guionista inglés Paddy Considine es el primer confirmado dentro del elenco de la precuela de Game of Thrones, House of the Dragon.

"Viserys fue elegido por los señores de Westeros para suceder al Viejo Rey, Jaehaerys Targaryen, en el Gran Consejo de Harrenhal", explicó HBO en un comunicado. A lo largo de 10 episodios, Considine interpretará a un hombre cálido, amable y decente que solo desea continuar con el legado de su abuelo. Los fanáticos de la tradición creada por George RR Martin recordarán que Viserys I gobernó Westeros alrededor de 100 años después de la conquista de Aegon. Sus hijos, Rhaenyra y Aegon II, finalmente entablarían una guerra civil por sucederlo en el trono que se conoció como la Danza de los Dragones.

Considine, de 47 años, ya es un conocido para la audiencia de HBO: recientemente protagonizó The Outsider y actualmente es parte de The Third Day. Sus otros papeles en televisión incluyen Peaky Blinders, Informer y The Suspicions of Mr Whicher. Por el lado del cine, sus trabajos incluyen Arma fatal, La muerte de Stalin, El luchador y Bourne: El ultimátum. También escribió y dirigió el largometraje Tyrannosaur, que se llevó el premio Astor al mejor guion en la última edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata; y escribió, dirigió y protagonizó el largometraje Journeyman.

Paddy Considine fue galardonado en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata por su película Tyrannosaur, Crédito: @GameOfThrones

Tras ocho espectaculares temporadas, Game of Thrones se despidió de los espectadores en 2019 convertida en un impresionante e histórico fenómeno de la pantalla chica. Ganó 12 estatuillas en la edición de 2019 de los Emmy con las que amplió hasta las 59 su récord absoluto como la serie más laureada en la historia de los galardones más importantes de la televisión. El abril del año pasado, cuando se estrenó el primer capítulo de su última temporada, HBO aseguró que 17,4 millones de espectadores en los Estados Unidos disfrutaron del envío, ya sea por televisión o por streaming, lo que determinó que ese primer capítulo fuera el más visto de la saga.

Paralelamente, se supo que HBO canceló sus planes para otra serie derivada de Game of Thrones que iba a protagonizar Naomi Watts, ya que no convenció a los responsables de la cadena tras rodar el piloto.

El estreno de House of the Dragon, recién en proceso de preproducción por las demoras que provocó la pandemia de Covid-19, está previsto para 2022.

