Peacemaker: cómo es la serie sobre el ultraviolento superhéroe pacifista de DC que llega a HBO Max

Quienes se hayan quedado hasta el final de El escuadrón suicida -spoiler alert- sabrán que Peacemaker, el extremista hipermusculoso y descerebrado interpretado por John Cena, no murió durante la misión dirigida con mucho humor negro por James Gunn. La escena poscréditos dejaba bien en claro que el hombre dispuesto a matar al mundo entero con tal de garantizar la paz sólo había quedado en coma. Un estado que abandonará a partir de este jueves 13, cuando Peacemaker, la primera serie del Universo Extendido de DC (UEDC), se estrene en HBO Max.

“Odio que revivan a los personajes muertos, y acabo de hacer aquello que odio -adelantó Gunn, guionista del programa y director de cinco de sus ocho episodios-. Supongo que tendré que aprender a vivir con las repercusiones de mis actos, que terminaron siendo el mejor programa de TV que la gente pueda ver. En serio. De chico, me encantaban las películas del Capitán América de 1979, donde era un fanático exmarine híperpatriota. Con Peacemaker, al fin, pude cargarme toda esa prédica chauvinista, de la manera más crítica y divertida” .

Detrás de la acción trepidante, las peleas, los tiros y las explosiones, el corazón emotivo de la serie estará puesto en el desarrollo interno del protagonista, que arranca como una caricatura del estereotipo conservador asociado al votante promedio de Donald Trump. “ Por más terrible que parezca, Peacemaker es lo que se entiende como un hombre común -define Cena-. Un tipo simplón, sumamente básico y bastante ignorante, que forma sus opiniones políticas y sociales en base a memes y discursos televisivos. Pero todas sus creencias, hasta su controvertida idea de masculinidad, serán puestas a prueba durante el transcurso de la serie. Y no van a terminar igual ”.

Dale una oportunidad a la paz

Segunda mitad de los años 60. El cómic norteamericano de superhéroes sigue estando dominado por DC y Marvel. Como siempre, un puñado de diversas editoriales pugna por hacerse del tercer lugar y quedarse así con una porción del mercado. La que hoy nos interesa es Charlton Comics, cuyo universo de paladines todopoderosos no pasa de un puñado de imitaciones de los íconos del género. Peacemaker debutó en noviembre de 1966, en plena Guerra Fría, con una premisa muy simple: Christopher Smith, diplomático norteamericano abocado al desarme nuclear, se transforma en superhéroe para luchar contra los déspotas totalitarios que lucran con la guerra. Y está dispuesto a imponer la paz mundial mediante la fuerza y la violencia extrema, contando con el arsenal de armas más poderosas de la historia. Tras evitar una escalada bélica entre dos anónimos países ubicados a ambos lados de la Cordillera de los Andes, Peacemaker pasea su cruzada por Perú, Italia, los Balcanes, Europa del Este, la Unión Soviética, los montes Urales y la Antártida. Pero las buenas intenciones no alcanzan. El cómic no vende lo suficiente y, en noviembre de 1967, Peacemaker desaparece del mapa.

Joe Gill (guion) y Pat Boyette (dibujos) presentaron a Peacemaker como historieta complementaria de la revista The Fightin’ 5 N° 40, publicada por Charlton Comics en noviembre de 1966; DC compraría los derechos del personaje en 1983 HBO Max

Salto temporal. En 1983, inmersa en una profunda crisis financiera, Charlton vende sus activos a DC Comics. Los dueños de Batman reintroducen a los personajes de Charlton por la puerta grande, dentro de la saga Crisis en Tierras Infinitas, publicada en 1985 como festejo de los 50 años de vida de DC. El cómic serviría de prólogo a ¿Quién mató a Peacemaker?, una épica oscura y distópica apuntada directamente a un público más adulto. En la propuesta de Alan Moore (guion) y Dave Gibbons (dibujos), Peacemaker aparece reconvertido de manera casi irreconocible, transformado en un veterano de la Segunda Guerra Mundial devenido en asesino despiadado, violento agente paramilitar durante la guerra de Vietnam y depredador sexual. Al principio de la aventura, su brutal asesinato pone en marcha una trama con tintes de thriller político, filosofía existencialista y paranoia conspirativa.

A DC le encantó el proyecto, pero consideró que los cambios tan radicales les impedirían continuar la explotación comercial de los superhéroes involucrados. Entonces, Moore y Gibbons decidieron reemplazarlos por sus propias versiones alternativas de los héroes de Charlton. A Peacemaker le tocó volverse El Comediante; y el cómic, rebautizado como Watchmen, ganó las calles en septiembre de 1986. El resto, como se dice, es historia. Watchmen se transformó en uno de los diez títulos más importantes del universo de la historieta, una obra de referencia ineludible que saltó al cine en 2009 y a la TV en 2019.

Tiempo de deconstrucción

Peacemaker HBO Max

Apoyándose en el éxito de Watchmen, DC relanzó a Peacemaker en enero de 1988, encargándole a Paul Kupperberger (guion) y Tod Smith (dibujos) un enfoque que pendulara entre los extremos ya transitados por el ¿héroe? El nuevo Peacemaker es un hombre decidido a traspasar los límites éticos y morales en su obsesiva búsqueda de la paz. Un psicótico ultraviolento con severos problemas mentales, derivados todos de la enfermiza relación con su padre, un jerarca nazi a cargo de un campo de exterminio.

Obviando este pasado nazi, la serie retratará el trauma irresuelto entre Christopher Smith y su padre Auggie, soldado veterano tan vulgar como racista, interpretado por Robert Patrick, el recordado T-1000 de Terminator 2. “ La dinámica entre Peacemaker y su papá -confiesa Cena- puede definirse como la lucha entre la naturaleza humana y las imposiciones de la crianza. Detrás del deseo de Peacemaker de hacer siempre lo correcto, está la educación de mierda que recibió de su padre, el peor de todos los padres posibles ”.

Y mientras lidia con sus dramas domésticos, Peacemaker también tendrá que completar una serie de misiones secretas para el gobierno de los EE.UU., básicamente la ejecución de una serie de personas consideradas una “amenaza para la seguridad del pueblo norteamericano”. En el cumplimiento de su deber, contará con la guía, el apoyo y el monitoreo de personajes nuevos y otros ya vistos en El escuadrón suicida. En el camino se cruzará con el Vigilante (Freddie Stroma), un fanático de Peacemaker algo inmaduro, que cumplirá su sueño de transformarse en paladín enmascarado y manejar armas letales. Y se enfrentará, al menos una vez, con Judomaster (Nhut Le), otro de los personajes que DC le compró a Charlton, aquí convertido en el máximo experto asiático de las artes marciales.

En realidad, se trata de pequeños pasos en el proceso de deconstrucción de Peacemaker, un experimento que debería reformar al villano que apareció en El escuadrón suicida hasta dejarlo instalado en el rol de antihéroe central del futuro UEDC. Sin abandonar nunca el efecto sanador de la risa, claro. “ Todo se resuelve como una dramedy, la combinación justa entre drama y comedia -define Gunn-. A mí me encantaría poder hacer una segunda temporada de Peacemaker. Y Warner y HBO me acaban de decir que a ellos también ”.

Quién es quién

Peacemaker HBO Max

Peacemaker (Christopher Smith): ególatra, hipócrita y moralista, está convencido de que alcanzar la paz mundial bien vale el exterminio de cada ser vivo sobre el planeta. Soldado letal desde que era un niño, fue entrenado por su padre en el manejo de todas las armas. Formó parte del Escuadrón Suicida que viajó a la isla sudamericana de Corto Maltés, de donde volvió malherido. Creado por Joe Gill y Pat Boyette para la editorial Charlton Comics, debutó en noviembre de 1966 en la revista The Fightin’ 5; y en 1983 pasó a ser propiedad de DC Comics. Interpretado por John Cena, debutó en el Universo Extendido de DC (UEDC) en El Escuadrón Suicida (2021). Para su propia serie, ganará un águila calva como mascota, que responde al nombre de Eagly.

Vigilante HBO Max

Vigilante (Adrian Chase): Alegre y festivo cocinero que, obnubilado por su admiración hacia Peacemaker, decide convertirse en superhéroe enmascarado para emular su accionar justiciero. Creado en 1982 por Marv Wolfman y George Pérez para el cómic New Teen Titans, originalmente era un fiscal de distrito que, tras el asesinato de su familia, tomó la personalidad del Vigilante para buscar justicia, pero sólo encontró venganza. Atormentado por la violencia de sus actos, se suicidó. Interpretado por Freddie Stroma, llega al UEDC en la serie Peacemaker.

John Economos: Miembro de la Fuerza Especial X a cargo del manejo y control del Escuadrón Suicida, que también funciona como proveedor técnico y asistente tecnológico de Peacemaker. Creado por John Ostrander y Luke Mc Donnell en 1987 para el cómic de Suicide Squad, llegó al UEDC en El Escuadrón Suicida (2021), interpretado por Steve Agee.

Emilia Harcourt: Agente de la Fuerza Especial X, encargada de reclutar y monitorear a los miembros del Escuadrón Suicida. Creada en 2016 por Rob Williams y Jim Lee para el cómic de Suicide Squad, apareció en el UEDC en El escuadrón suicida (2021), interpretada por Jennifer Holland.

Leota Adebayo HBO Max

Leota Adebayo: Nueva incorporación al equipo de la Fuerza Especial X, es una afroamericana lesbiana que, todavía, no sabe bien cómo tratar a un machista retrógrado como Peacemaker. Creada especialmente por James Gunn para la serie, está protagonizada por Danielle Brooks (Orange is the New Black).

Clemson Murn: Nuevo miembro de la Fuerza Especial X, a cargo del equipo especial asignado a Peacemaker. Creado por James Gunn para la serie, está interpretado por Chukwudi Iwuji.

Auggie Smith: Padre de Christopher Smith. Exsoldado ultraconservador y racista, se encargó personalmente de entrenar militarmente a su hijo. Creado por James Gunn para la serie de TV, está interpretado por Robert Patrick.

Judomaster: Aparentemente, este maestro de las artes marciales será un enemigo recurrente de Peacemaker, aunque también existe la posibilidad de que termine siendo alguna especie de aliado. Creado por Joe Gill y Frank McLaughlin para la revista Special War Series en 1965, es otro de los superhéroes de Charlton Comics que DC compró en 1983. Interpretado por Nhut Le, debuta en el UEDC en la serie Peacemaker.