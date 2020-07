Premios Emmy 2020: los grandes olvidados de las nominaciones

Reese Witherspoon, una de las grandes omisiones de la Academia

Esta mañana se dieron a conocer los nominados a los premios Emmy que destacan lo mejor de la industria televisiva norteamericana, y cuya ceremonia se realizará el domingo 20 de septiembre próximo con la conducción de Jimmy Kimmel. Como todos los años, hay omisiones llamativas en diversas categorías, y en esta nota hacemos un repaso de las más sorprendentes.

*REESE WITHERSPOON

Este año, Reese Witherspoon podía acceder a una nominación al Emmy por tres producciones: Big Little Lies, Little Fires Everywhere y The Morning Show. De las tres series, la actriz tuvo una actuación particularmente destacada en la miniserie coprotagonizada con Kerry Washington, basada en la novela de Celeste Ng. En la misma, Reese mostró, una vez más, que puede trabajar con los matices y consiguió que el personaje de Elena Richardson se diferencie notablemente de uno que podría pensarse similar: el de Madeline Mackenzie en Big Little Lies. Por otro lado, sorprende que Washington haya sido nominada en lugar de ella cuando, es por lejos, el eslabón más débil de una miniserie que se sostiene, en gran medida, por el trabajo de Witherspoon, quien además puso el proyecto en marcha como productora.

*BOB ODENKIRK Y RHEA SEEHORN

A esta altura, con una última temporada en el horizonte, podemos aseverar que los votantes de los Emmy no terminan de respaldar a Better Call Saul. Se nota que hay un respeto por el spin off de Breaking Bad -siempre ha sido nominada como mejor drama-, pero nunca la reconocen como a su serie madre, que era mucho más estridente. Sin embargo, este año sorprenden tres factores: que no esté nominado su protagonista (Bob Odenkirk), su actriz de reparto (Rhea Seehorn, quien tuvo el arco narrativo más importante de la quinta entrega) y la dirección de Vince Gilligan en el extraordinario episodio "Bagman". La nominación más valiosa que recibió la serie fue para Giancarlo Esposito, quien se lució en el episodio "Dedicado a Max", pero de todas formas resulta extraño que la mejor temporada de uno de los grandes dramas televisivos haya sido, paradójicamente, la más ignorada.

*KRISTEN BELL

Si había una temporada de The Good Place que tenía que llevarse todos los laureles, era la última. Divertida, sensible y con un final sumamente emotivo, la serie de Michael Schur se despidió con la frente en alto. Las nominaciones al Emmy reflejaron parcialmente esto, al nominar a la comedia, al guion del hermoso episodio "Whenever You Are Ready", a Ted Danson, a la extraordinaria D'Arcy Carden, a Maya Rudolph en un rol invitado (por el cual ya ha sido nominada), y a William Jackson Harper. De todos modos, en la lista falta su protagonista, la brillante Kristen Bell, cuyo personaje, Eleanor Shellstrop, tiene una compleja evolución que la actriz refleja con un admirable cambio de tono. Asimismo, es imperativo recordar que Bell tampoco fue nominada, allá lejos y hace tiempo, por la primera temporada de Veronica Mars, lo cual sigue siendo sorprendente hasta el día de la fecha.

*MERRITT WEVER Y KAITLYN DEVER

La minsierie de Susannah Grant, Ayelet Waldman y Michael Chabon, basada en "An Unbelievable Story of Rape", el artículo de T. Christian Miller y Ken Armstrong, fue una de las mejores producciones originales de Netflix de 2019. El drama contaba dos historias en paralelo: la de una adolescente que fue abusada sexualmente pero persuadida a cambiar su testimonio y la de dos investigadoras que años después se unen para encontrar a un abusador serial, sin saber lo que sucedió con aquella joven. Eventualmente, los caminos se entrecruzan, y sucede con una conmovedora conversación telefónica entre los personajes de Merritt Wever y Kaitlyn Dever, las dos actrices de la miniserie que no fueron nominadas (Toni Collette sí logró entrar). El trabajo de Dever es superlativo, de hecho la joven ya viene demostrando su talento desde Short Term 12 hasta La noche de las nerds. Por otro lado, es curioso que una de las favoritas de los Emmy, Wever -ganadora por Nurse Jackie y Godless-, haya sido omitida, cuando se lució tanto aquí como en Run.

*NORMAL PEOPLE

Normal People es uno de los fenómenos del año. La miniserie basada en la novela de 2018 de Sally Rooney -que de por sí fue un boom- es sencillamente extraordinaria. Marianne Sheridan (Daisy Edgar-Jones) y Connell Waldron (Paul Mescal, nominado) son dos jóvenes que viven en una pequeña ciudad de Irlanda y que se enamoran en la escuela secundaria. Sin embargo, el drama romántico no abarca solo esa etapa sino que los sigue a través de los años con enorme sutileza y con énfasis en lo no dicho. Si bien Lenny Abrahamson y Hettie Macdonald están nominados por su dirección (y también el guion aspira a un premio), al igual que Mescal, la miniserie no encontró su lugar en esa categoría tan importante, lo cual resulta totalmente inexplicable.

Otros olvidados: Elisabeth Moss por The Handmaid's Tale; Justin Hartley por This Is Us, Aaron Paul y Jesse Plemons por El camino; Nicole Kidman por Big Little Lies, I Know This Much Is True como mejor miniserie, y mejor actriz de reparto para Kathryn Hahn, y Allison Janney por Mala educación.

La ceremonia de los Emmy se transmitirá el domingo 20 de septiembre por TNT.