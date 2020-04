Quién es quién en Yo nunca, la serie que enamoró a los argentinos

Maitreyi Ramakrishnan, Darren Barnet y Poorna Jagannathan, protagonistas de la serie fenómeno de Netflix, Yo nunca Fuente: Archivo

El 27 de abril llegó a Netflix Yo nunca , el flamante proyecto de Mindy Kaling, creadora de la gran y subvalorada comedia The Mindy Project. La actriz y guionista se puso al hombro la serie que concibió, escribió y produjo, y que tiene un ineludible componente autobiográfico.

Maitreyi Ramakrishnan interpreta a Devi, una joven indio-estadounidense muy aplicada pero con problemas para sociabilizar. "Yo nunca es una comedia sobre la transición a la edad adulta de una joven adolescente moderna, de la primera generación de nativos americanos", rezaba la premisa de la producción que busca representar no solo un período de la vida de su creadora sino también del entorno en el que se formó.

"Vemos a ciertos tipos de actores indios constantemente en audiciones. Nuestra serie es sobre una niña de Tamil [el padre de Mindy es oriundo del estado de Tamil Nadu], quienes son indios del sur, de piel oscura", explicó la showrunner sobre la comedia que creó unto a Lang Fisher , y que pone a los sentimientos por encima de todo .

Trailer de la serie Yo nunca - Fuente: YouTube 02:08

Te contamos quién es quién en esta comedia que está en el ranking de las recientes producciones de Netflix que eligieron los argentinos para disfrutar en cuarentena.

Maitreyi Ramakrishnan (Devi Vishwakumar)

Toda historia de casting parece casi un invento promocional, pero en el caso de Maitreyi Ramakrishnan la realidad superó a la ficción. La joven de 17 años que terminó siendo la elegida para el rol principal de Yo nunca -nada menos que el alter ego de Kaling- no solo competía con 15 mil aspirantes al papel sino que además, estando en ese momento de tanto nervio, advirtió un pequeño detalle: no había llevado una fotografía para presentar al equipo de casting. Sin embargo, todo resultó anecdótico cuando, tras haber enviado su audición por video con la ayuda de su amigo, desplegó ese talento a las reuniones presenciales y logró el papel más importante.

Para Kaling, lo fundamental era que la protagonista conectara con Devi, que fuera una joven india de Tamil como su personaje. De hecho, Maitreyi también es muy activa como Mindy en las redes cuando de representación y diversidad se trata. "Me siento bastante normal", le expresó Ramakrishnan a Los Angeles Times sobre este momento de su vida, uno que se produjo de la noche a la mañana, cuando en su mente solo estaba prepararse para la puesta teatral de Chicago que su escuela secundaria estaba llevando a cabo.

Poorna Jagannathan (Nalini Vishwakumar)

Si el nombre de Poorna Jagannathan les resulta familiar, es porque la actriz que interpreta con solvencia a la mamá de Devi formó parte de dos series aclamadas por la crítica, ambas producciones de HBO: The Night Of y Big Little Lies. Asimismo, formó parte de episodios de Better Call Saul y de la gran miniserie de Hulu, The Act. La intérprete compuso a Nalini según las directivas de Kaling, quien se basó en su madre para la composición del personaje, por lo cual le añadió mucho humor y espontaneidad. Jagannathan, de 47 años, alcanzó la fama en Bollywood gracias al film Delhi Belly, y produjo la obra de teatro Nirbhaya, centrada en los pormenores de la violencia sexual que le valió numerosos reconocimientos.

Sendhil Ramamurthy (Mohan Vishwakumar)

El actor Sendhil Ramamurthy interpreta a Mohan, padre de la protagonista, a través de flashbacks fundamentales para la historia, especialmente cuando uno sigue de cerca cómo fue el proceso de crecimiento de Devi. Ramamurthy tiene una extensa filmografía televisiva. Formó parte del elenco de Héroes, se puso en la piel de Jai Wilcox en Covert Affairs, trabajó en Psych, CSI: Miami, Elementary, The Flash y The Office. Fue precisamente en esta comedia -en la versión norteamericana- donde entabló una gran relación con Kaling, dado que personificaba a su novio Ravi en la popular sitcom.

Ramona Young (Eleanor Wong)

Uno de los aspectos claves de la serie es la amistad, temática sobre la que Kaling suele escribir de manera brillante. La actriz de 21 años Ramona Young compone a Eleanor, una de las mejores amigas de Devi que, como la joven que la interpreta, disfruta mucho de la actuación. Young, quien fue criada parcialmente en Hong Kong -país del que es oriundo su padre-, actualmente reside en Los Ángeles y su debut en la industria se produjo hace 10 años con el cortometraje Specter. De allí en adelante, la joven no paró y fue convocada para series como The Real O'Neals, Man Seeking Woman y la comedia de Netflix -lamentablemente cancelada- Santa Clarita Diet.

Lee Rodriguez (Fabiola Torres)

Lee interpreta a Fabiola, la otra mejor amiga de Devi, amante de la ciencia, quien tiene una gran química con Wong y Ramakrishnan en todas las secuencias en las que están las tres juntas. El rol de Fabiola se trata de la primera oportunidad que tuvo Rodriguez para lucirse, luego de aparecer en un episodio de Grown-ish. Asimismo, la actriz habló con Teen Vogue sobre lo importante que es para ella explorar la diversidad sexual a través de su personaje. "Es una historia fundamental para contarle a la gente joven, para que sepan que no están solos y para darles coraje", apuntó.

Darren Barnet (Paxton Hall-Yoshida)

A los fanáticos de This Is Us seguramente no les costó reconocer a Darren Barnet, quien interpretó al joven Jack Pearson en el drama familiar. En este caso, el actor es Paxton, uno de los compañeros de Devi, y su interés romántico. Si bien Yo nunca le dio una chance de lucirse única, Barnet venía de trabajar en series como Criminal Minds y Family Reunion, e incluso lo veremos en American Pie Presents: Girls' Rules.

Cuándo y dónde verla: la primera temporada de 10 episodios de Yo nunca ya está disponible en Netflix.