Series de diciembre: qué ver en HBO Max, Disney+, Paramount+ y otras plataformas

Cada vez falta menos para el 2022, pero eso no significa que las principales plataformas de streaming no tengan listos varios estrenos muy esperados. Antes de comenzar el nuevo año, el público podrá reencontrarse con un popular personaje de Star Wars, presenciar el regreso de una ficción ícono de HBO y ver numerosos lanzamientos para tener en cuenta durante diciembre.

Bienvenidos a la tierra (serie documental)

National Geographic estrenará a través de Disney+ un documental que se dedica a retratar varios de los paisajes naturales más fascinantes del planeta. El actor Will Smith es el gran anfitrión de este título y él mismo es quien se sumerge por distintos lugares para recorrer junto a destacados especialistas, las geografías más cautivantes de la Tierra. Paisajes extraordinarios, faunas atípicas y terrenos inexplorados se unen en esta propuesta ideal para los amantes de la naturaleza.

A partir del 8 de diciembre, en la pantalla de Disney+.

And just like that... (miniserie)

Es innegable que Sex and the city fue una de las puntas de lanza de una nueva etapa en la televisión, de ese período de oro en el que HBO reescribió las reglas del juego. Y aunque no tiene la calidad de Los Sopranos o The Wire, la saga de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) reelaboró la forma de abordar los vínculos femeninos en la pantalla chica, mostrando amigas mucho más auténticas de las que se solían ver hasta ese momento. Entre 1998 y 2004, esa ficción se convirtió en una de las más importantes de la señal, y su fama fue tanta que incluso tuvo dos largometrajes estrenados en 2008 y 2010 (más un spin-off a modo de precuela). Por ese motivo, esta vuelta de Carrie es una celebrada noticia que el público espera con mucha expectativa. Y quizá lo más interesante de este regreso sea el reencontrarse con un grupo de amigas que ya no son quienes eran, porque tienen más años, atraviesan otros problemas y sus vidas son muy distintas. De ese modo, HBO procurará renovar la fórmula de uno de sus títulos más emblemáticos.

A partir del 9 de diciembre, un nuevo capítulo por semana disponible en HBO MAX.

Harlem (primera temporada)

En el mismo mes en el que regresa Sex and the City se estrena una ficción que, como muchas otras propuestas similares, bebe de esa misma fórmula. En Harlem la acción transcurre en Nueva York y el eje son cuatro amigas que deben atravesar distintos obstáculos personales, y cómo el vínculo que las une es un salvavidas que les permite superarlo todo. Camille (Meagan Good) enseña antropología y su vida amorosa navega entre fracasos, Tye (Jerrie Johnson) conoce el éxito gracias a una popular aplicación de citas que creó tiempo atrás, Quinn (Grace Byers) es una modista que tiene serios problemas financieros y Angie (Shoniqua Shandai) es una artista que busca vivir de la forma más cómoda posible. Harlem es una comedia que se dedica a mostrar la vida de esas cuatro amigas, sus infinitas diferencias y sus problemas con los que no cuesta nada empatizar.

Ya disponible en Amazon Prime Video.

Nasdrovia (miniserie)

Esta producción española hace foco en Edurne (Leonor Watling) y Julián (Hugo Silva), quienes no le encuentran demasiado disfrute a su día a día. Ella y él se dedican al derecho con mucho éxito, pero el trabajo ya no les interesa, y con sus hijos en una edad adulta, se encuentran con un tiempo libre que no saben en qué invertir. Pero esa situación cambia cuando conocen a Franky (Luis Bermejo), un talentoso chef que se especializa en comida rusa. Entre los tres, se les ocurre entonces una gran idea: inaugurar un restaurante que se dedique a la gastronomía de Rusia. Poco a poco, el lugar comienza a ganar fama y eso que parecía un golpe de suerte, pronto se convertirá en un verdadero problema. La mafia rusa se entusiasma con la comida del restaurante y aprovecharán la discreción del establecimiento para realizar allí muchos de sus negocios sucios.

A partir del 10 de diciembre, por Star+.

Los enviados (miniserie)

Una de las principales apuestas de Paramount+ es esta ficción dirigida por Juan José Campanella. El realizador argentino, responsable de El hijo de la novia y El secreto de sus ojos, se pone al frente de un relato centrado en dos sacerdotes del Vaticano. Los actores Miguel Ángel Silvestre y Luis Gerardo Méndez se ponen en la piel de unos religiosos que viajan a un pueblo de México para comprobar los presuntos milagros ejecutados por un sacerdote local, que asegura tener el poder de sanar con su mano. Pero apenas llegan a México, él desaparece y los protagonistas deberán investigar qué sucedió, y qué tan genuinos son los famosos milagros de ese hombre. En el transcurso de la historia, los sacerdotes transitarán un camino vinculado a su vocación y deberán enfrentarse a sus propios temores e inseguridades en lo referido a llevar la palabra de Dios.

A partir del 12 de diciembre, Los enviados estará disponible en Paramount+.

1883 (primera temporada)

La serie Yellowstone, que hace pocas semanas estrenó su nueva temporada, extiende su continuidad a través de un nuevo título que servirá a modo de precuela. En 1883, la acción se remonta a los comienzos del clan Dutton durante su viaje por la América más profunda, en una período en el que los pioneros salían a la conquista de la tierra. La búsqueda de los protagonistas por establecerse en Montana, un lugar de grandes posibilidades, se convertirá en un infierno de guerras y enfrentamientos. Con el protagónico de Sam Elliot, Isabel May y Tim McGraw, 1883 se presenta como un poderoso western que busca retratar un atractivo momento de la historia de Estados Unidos.

Disponible a partir del 19 de diciembre.

El libro de Boba Fett (primera temporada)

Una serie centrada en uno de los personajes más icónicos de Star Wars era un deseo largamente acariciado por los fans de esa saga, y este diciembre finalmente se hará realidad. Luego de un reciente paso por The Mandalorian, Boba Fett (Temuera Morrison) finalmente regresa para encabezar su propia historia, saldando así una deuda que se remonta a los tiempos de El imperio contrataca, cuando este cazarrecompensas apareció por primera vez. A lo largo de siete episodios, la trama gira alrededor de Boba y su regreso a Tattoine, con la intención de reconquistar el terreno que lideraba Jabba the Hutt, y su gigantesco imperio criminal. El éxito de The Mandalorian impulsó el estreno de esta serie (que originalmente iba a ser un film), que también cuenta con la mano de Jon Favreau como su principal productor. De ese modo, la familia de títulos Star Wars continúa su ambiciosa expansión, con series que procuran conquistar a un público joven, sin descuidar a los viejos seguidores de la franquicia.