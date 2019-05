Gentleman Jack: una mujer fuera de los cánones de la Inglaterra victoriana Crédito: HBO

El mes de mayo trajo buenas y malas noticias. Entre las últimas se encuentra que el invierno y las lluvias están cada vez más cerca, así que es posible que debamos pasar más tiempo dentro de nuestras casas. Entre las buenas, que estamos viviendo "la era dorada" de las series, un momento de muchísima producción en todas las plataformas, con gran variedad de producciones televisivas de calidad. Aquí recolectamos todas las novedades, incluyendo comedias que tienen a Dios como protagonista, crímenes en alta mar y regresos medievales.

ESTRENOS

Gentleman Jack: la mujer que desafió las reglas

Decidida a cambiar su destino, en 1832 Anne Lister sorprende a la Inglaterra de la época victoriana y reabre por su cuenta las minas de carbón de su familia, que había caído en bancarrota, y logra transformarse en una mujer de negocios, algo inédito por ese entonces. No será sencillo: Anna se enfrentará a su familia y allegados, mientras su propio matrimonio entra en crisis por su personalidad. Basada en los diarios que la misma Anne escribió en vida, en un código secreto para no ser condenada por nadie, Gentleman Jack se puede ver los viernes, a las 22 por HBO y sus episodios están disponibles al día siguiente en HBO GO y Flow.

Miracle Workers: Dios no está en los detalles

¿Y si Dios se hartara de nosotros y decidiera que ya le dio demasiadas chances a la Humanidad como para que se porte bien? La nueva producción de TNT Series cuenta cómo un ángel, encarnado nada menos que por Daniel Radcliffe , debe salvar al mundo de su destrucción total tras el deseo caprichoso del Todopoderoso, en la piel de Steve Buscemi . Miracle Workers se puede ver los viernes a la medianoche por TNT Series.

Strangers: secretos revelados

La vida de Jonah parecía perfecta: era un exitoso empresario casado con una bella mujer, sin problemas ni dramas a la vista. Pero cuando ella muere en un misterioso accidente de tránsito en un viaje de negocios, en Hong Kong, descubre que llevaba adelante una peligrosa doble vida y que pudo haber sido asesinada. Strangers se puede ver los lunes a las 22 por OnDirectTV y en DirecTV Play.

Fast Layne: amistad sobre ruedas

Layne Reed era una de las mejores alumnas de su clase, disfrutaba aprendiendo música en sus tiempos libres y la pasaba bien con su familia y amigos. Pero las cosas cambiaron cuando descubre, sin querer, a V.I.N. un auto... que puede hablar. El vehículo no sólo es parlanchín e inteligente, sino que demuestra tener una tecnología superior y muy poderosa. Pero ella no es la única interesada en su nuevo amigo: un grupo de villanos intenta capturarlo para usarlo con otros fines. Fast Layne se puede disfrutar en Disney Channel, los sábados a las 19.30.

Rubirosa: amor y ambición

Esta superproducción colombiana muestra la vida de Porfirio Rubirosa, embajador de la República Dominicana, quien se infiltra en el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo para planear un golpe desde dentro del gobierno de facto. Sin embargo, las cosas se complicarán cuando Rubirosa se enamore de Flor de Oro, la hija del Generalísimo. Con una exquisita reproducción de época y grandes actuaciones, todos los episodios de Rubirosa ya están disponibles para ver en la app de Fox.

New Amsterdam

Inspirado en las memorias del Dr. Eric Manheimer, quien fuera director del lugar durante quince años, este flamante drama médico se sitúa en el hospital público más antiguo de Estados Unidos, que lucha por recuperar el brillo y el prestigio del pasado pese a todos los contratiempos. New Amsterdam debuta el 6 de mayo, con nuevos capítulos, de lunes a viernes a las 20.15, por FOX Life, que están disponible al día siguiente en Flow

Z4: nacidos para triunfar

Después de haber llevado a varios artistas al estrellato, el productor musical Zé Toledo se enfrenta a una industria musical muy diferente a la que conoció y sin haber logrado un éxito en años. Sin embargo, quiere probar por una última vez y decide armar una "boy's band" que conquiste los rankings musicales de toda América Latina. pero habrá muchos obstáculos en el camino y pocos creerán en los nuevos chicos. Z4, una superproducción original brasileña, se puede ver en la pantalla de Disney Channel desde el pasado 6, los lunes, a las 15.

La gran causa: cocinar para ayudar

Donato de Santis se pone al frente de un reality show en donde cuatro chefs de México, Brasil, Colombia y Argentina deberán demostrar quién es el más creativo y habilidoso en la cocina. El ganador se llevará un premio de 10 mil dólares y creará un menú que será vendido en miles de restaurantes en América Latina. Además, parte de la ganancia de este menú será destinada a apoyar el empleo juvenil con distintas ONG. La gran causa se verá los lunes a las 22.50 por Food Network, con repeticiones en Discovey Home & Health, los sábados, a las 19.20.

Single Parents: es difícil ser papá

¿Quién dijo que es fácil criar a un niño? Una de las comedias más exitosas del momento en los Estados Unidos se centra en un grupo de padres solteros que se apoyan el uno al otro en la crianza de las criaturas mientras tratan de mantener su vida social. Juntos deberán descubrir la fórmula para comprender que ser un gran padre no significa sacrificar su propia identidad. Single Parents está en la pantalla de FOX Premium Series los martes, a las 23.

El mundo de Mateo: secretos compartidos

Un adolescente es acusado de cometer un asesinato en un pueblo pequeño a las afueras de la ciudad, pero cuando intente demostrar su inocencia se encontrará con una serie de oscuros secretos que mantienen desde hace años todas las familias del pueblo. Serán sus padres, la psicopedagoga de su colegio y el comisario quienes deberán salvarlo de una condena segura. Creada por Mariano Hueter, la serie El mundo de Mateo se puede ver desde este martes, a las 22, por la Televisión Pública y desde el 8 por Flow.

La otra mirada: me gusta ser mujer

Ambientada en una academia para señoritas en la Sevilla de los años 20, que se ve revolucionada cuando llega una profesora con ideas radicales para la época, esta nueva serie española muestra el mundo femenino de principios de siglo en la Madre Patria, lleno de obstáculos, conflictos y contradicciones. Ganadora del prestigioso premio MiM a la mejor serie dramática española del año 2018, La otra mirada debutó en la pantalla de Europa Europa este miércoles. Nuevos episodios los miércoles, a las 22, que estarán disponibles al día siguiente en Flow.

Chernobyl: desastre no natural

Todos oímos hablar alguna vez del accidente nuclear de la planta de Chernobyl, producido en 1986 y considerada una de los peores catástrofes del siglo pasado. Lo que no todos conocemos es la historia de hombres y mujeres que hicieron increíbles sacrificios para salvar a Europa de un desastre inimaginable. La miniserie Chernobyl, que tendrá cinco episodios, se estrena este viernes 10, con capítulos nuevos cada viernes, a las 21.

The Society: ¿Un mundo ideal?

Un grupo de adolescentes parece vivir el sueño de sus vidas cuando, misteriosamente, es transportado a una versión muy parecida de su ciudad... pero sin sus padres. Esto les traerá una nueva libertad que será divertida pero muy peligrosa. Mientras tratan de descubrir qué les pasó deberán encontrar una manera de organizarse para sobrevivir. La primera temporada de The Society se puede ver a partir de este viernes 10, por Netflix .

El Capitán Camacho: soñar, soñar, soñar

A mediados del siglo XX, un joven de 16 años decide dejar su México natal para empezar una nueva vida en los Estados Unidos. Sin embargo, es atrapado por las autoridades y deportado a Monterrey, en donde decide enlistarse en el ejército mientras desarrolla su verdadera pasión: la radio. Así, consigue llegar a ser capitán en las fuerzas armadas, lanza su propia emisora y hasta crea un parque zoológico. La vida de El Capitán Camacho, un ícono de la resistencia mexicana, se puede conocer en la serie biográfica que se encuentra disponible para ver completa sólo en la app de Fox.

Warrior: pelear por amor

Ambientada en la segunda mitad del siglo XIX, esta flamante serie se centra en Ah Sahm, un prodigio de las artes marciales que se muda de China a San Francisco siguiendo un amor. Pero las cosas no saldrán como espera y terminará convertido en un sicario del tong Hope Wei, uno de los criminales más poderosos de la ciudad, para defender a su amada. Warrior, basada en borradores de una película de Bruce Lee que nunca llegó a filmar, se verá desde este viernes 10, a las 23, por Max Prime y al día siguiente cada episodio estará disponible en HBO GO.

Arthur y George: más extraño que la ficción

Lejos de su famoso personaje, el creador de Sherlock Holmes se enfrenta a un verdadero crimen y quiere resolverlo. Esta serie muestra cómo Sir Arthur Conan Doyle se obsesiona con los crímenes de Great Wyrley, una serie de asesinatos que tiene como sospechoso a un joven, y decide demostrar que se trata de un claro ejemplo de racismo y corrupción que ha llevado a que un hombre inocente sea declarado culpable. Inspirada en la popular novela de Julian Barnes , Arthur y George comienza el día 16, por Europa Europa, con nuevos capítulos los jueves, a las 22

Alta mar: Contra viento y marea

Un grandioso transatlántico zarpa de Europa hacia América en la década del 40. En él viajan decenas de pasajeros que sueñan con un futuro mejor pero nadie sospecha que lo que les depara el destino. El asesinato de una pasajera cuyo nombre no aparece en la lista de abordo y a la que nadie recuerda despierta una investigación en la que todos son sospechosos y nadie dice realmente la verdad. Todos los episodios de Alta mar se podrán disfrutar desde el 24 de mayo por Netflix

The Hot Zone: villano implacable

Este thriller científico cuenta la historia de los orígenes del ébola, un virus altamente infeccioso y mortal de la selva tropical de África central que llegó a Estados Unidos en 1989 cuando aparece repentinamente en monos de laboratorio en una investigación científica en los suburbios de Washington. Una mujer deberá arriesgar su propia vida para evitar un brote mortal. Los tres episodios de The Hot Zone se podrán ver el lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de mayo a las 22 por Nat Geo.

The Miracle: encuentro con lo inexplicable

Tras un operativo policial en la guarida de un jefe de la mafia, las autoridades encuentran una estatua de plástico de la Virgen. Pero todos quedan pasmados cuando la imagen comienza a derramar sangre, dando vida a un misterio irresoluble que altera la vida de las personas en contacto con el caso. The Miracle se podrá ver desde el 28 de mayo, los martes, a las 22, por OnDirectTV y DirecTV Play.

NUEVAS TEMPORADAS

Recetas de familia: celebrar lo nuestro

La especialista Marcela Lovegrove regresa con nuevos platos para compartir en familia, siempre con la premisa de que sean sencillos y con productos de temporada. En este nuevo año habrá variedad de platos salados y dulces, ideal para organizar menúes familiares tan ricos como visualmente atractivos. La cuarta temporada de Recetas de familia se puede disfrutar en la señal El Gourmet, de lunes a viernes, a las 12.30

El Rey del valle: amor y delitos

Luis Miguel Del Valle es un mexicano fanático de las series sobre narcotraficantes que, después de fracasar como empresario, decide poner en acción lo que aprendió en televisión, uniéndose al mundo del crimen. Allí las cosas serán más difíciles que lo que esperaba, sobre todo después de enamorarse de la hija del líder de un cartel. En esta segunda temporada la acción transcurrirá en Colombia, a donde se trasladan con la idea de montar un nuevo negocio, pero serán obligados a trabajar como informantes de la policía para localizar al narcotraficante más buscado de ese país. Los nuevos episodios de El rey del valle están disponibles en la plataforma de streaming Claro Video.

Gigantes: lo primero es la familia

Los hermanos Guerrero tenían un próspero negocio vinculado al narcotráfico que está a punto de hacerse trizas por sus socios colombianos, quienes han sido detenidos y prometen contar todos sus secretos. Esto los obligará a trabajar juntos, a pesar de sus diferencias, para salir adelante. En este nuevo año los personajes femeninos toman el control y serán las mujeres quienes lleven adelante las acciones para cumplir con sus deseos. La segunda temporada de Gigantes se transmite por el canal Movistar Series, los domingos, a las 23 y estará disponible on demand en la app Movistar Play.

Stan Against Evil: la eterna lucha entre el bien y el mal

Las peleas apocalípticas no tienen por qué ser, necesariamente, en escenarios grandilocuentes. El alguacil Stan Miller, por ejemplo, combate a las fuerzas sobrenaturales y del demonio en Willard's Mill, un pequeño pueblo perdido de los Estados Unidos con la ayuda Evie Barret, una joven con más energía que él. Cansado de estar solo, Stan hace un pacto secreto para traer a su esposa de regreso de la muerte y esto desata aún más conflictos. La tercera temporada de Stan Against Evil debutó esta semana, con nuevos episodios los lunes, a las 23, que estarán disponibles al día siguiente en Flow.

La ley de Milo Murphy: desgracia familiar

Al parecer la famosa ley de Murphy tiene su origen en un trastorno hereditario que persigue a toda una familia. Al menos esto dice esta serie que sigue los pasos de Milo, el más joven en sufrir esta desgracia, quien decidió combatir su suerte: sin importar qué sale mal, siempre está preparado. Lleva un mochila con provisiones y un sentido del optimismo a prueba de balas. Pensada por los mismos creadores de Phineas y Ferb, la nueva temporada de La ley de Milo Murphy llegó esta semana, con episodios de lunes a viernes a las 19, por Disney XD.

Counterpart: hay otra realidad allí afuera

El talentoso JK Simmons regresa a la pantalla como Howard Silk, un empleado de las Naciones Unidas que descubre que en el sótano del edificio donde trabaja. ¡hay una puerta a una dimensión paralela! Allí se topa con alguien idéntico a él pero que tiene secretos e informaciones que podrían transformar su vida para siempre. El nuevo año de Counterpart se podrá disfrutar desde el día 13, los lunes, a las 23.30, en la pantalla de TNT Series

The Rain: pronóstico de mal clima

Más aventuras en esta serie escandinava de suspenso sobre de dos hermanos que arriesgan todo en busca de refugio luego de que un virus aniquiló a casi toda la población. En este nuevo año, Simone y sus amigos deben encontrar una cura para el virus que lleva Rasmus antes de que lo mate a él y al resto de la humanidad. La segunda temporada de The Rain estará completa desde el 17 de mayo, en Netflix

Unreal: Todo tiene un final

El cierre de la serie protagonizada por Constance Zimmer y enfocada en un reality show de parejas se despide con una propuesta ambiciosa: una versión con los personajes más icónicos del pasado, mezclando ex concursantes y celebridades. Pero esto les traerá muchos dolores de cabeza. La cuarta y última temporada de Unreal se verá desde el 20, los lunes a las 23, por la señal Lifetime.

Knightfall: El regreso del caballero

La serie sobre los Caballeros Templarios protagonizada por Tom Cullen suma en su segundo año nada menos que a Mark Hamill . La estrella de Star Wars se mete en la política medieval de la orden militar más poderosa, rica y misteriosa de la Edad Media, a la que se encomendó la protección de las reliquias más preciadas de la Cristiandad. La segunda temporada de Knightfall se podrá ver desde el 27 de mayo, los lunes a las 21 por el canal History.