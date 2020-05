De Jane The Virgin y The Good Place a Yo nunca y Upload

Si te gustó The Good Place, seguramente te va a gustar Upload Crédito: NBC

Natalia Trzenko Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de mayo de 2020 • 00:05

Si te gustó The Good Place... La reflexión filosófica nunca fue tan graciosa ni emotiva. Ni imaginativa. Esta comedia que terminó hace pocos meses después de cuatro extraordinarias temporadas , se propuso utilizar conceptos como la ética, la ontología y ciertas ideas espirituales para hacer reír. Pero no solo eso. Como demuestra el brillante último episodio de la serie creada por Mike Schur ( Parks & Recreation ), pensar en el ser, el libre albedrío y los límites de la experiencia humana puede ser también una experiencia emotiva y significativa. Con las deslumbrantes actuaciones de Kristen Bell, D'Arcy Carden, Jameela Jamil, William Jackson Harper y Many Jacinto, la ficción ya tenía un lugar ganado entre las mejores comedias de los últimos años, pero la participación de Ted Danson la colocó en el podio de las mejores de todos los tiempos. El legendario actor de Cheers , bien lejos del bronce, construye con su Michael un personaje tan complejo como gracioso y el punto de encuentro de todas las emociones del original relato. 4 temporadas. Disponibles en Netflix.

Upload, un futuro en el más allá

Te va a gustar Upload. En el año 2033 morirse ya no es lo que era. Para algunos, los más privilegiados, cuando su cuerpo ya no puede seguir la opción es continuar la existencia a través de su conciencia subida al universo digital de su elección. O aquel que le permita su bolsillo. A partir de esa premisa el relato creado por Greg Daniels, otro de los afamados guionistas de The Office y Parks & Recreation, combina elementos de la ciencia ficción, el humor, el suspenso y el romance para crear una serie entretenida y peculiar. En el centro de la historia están Nathan (Robbie Amell) y Nora (Andy Allo), destinados a estar juntos si no fuera por el pequeño detalle de que él está muerto y ella no. Las circunstancias que rodean a la muerte del protagonista y su posterior "llegada" al lujoso hotel digital que paga su novia y el hecho de que Nora sea la encargada de monitorear su bienestar en el (no) lugar, dejan espacio para la sátira y la crítica sobre el estado del mundo presente. El mundo de hoy, antes de la pandemia, claro. Curiosamente, la idea del contacto pero a la distancia y la comunicación a través de las redes que la serie pone en cuestión ya no parece una exageración tan alocada de lo que se viene. 1 temporada. Disponible en Amazon Prime Video.

Jane the Virgin Fuente: Archivo

Si te gustó Jane The Virgin. Lo que comenzó como un experimento arriesgado, adaptar una telenovela colombiana al formato de serie sin perder la esencia del género, resultó en un programa extraordinario que, con el paso del tiempo, se mantuvo fiel a sus propósitos iniciales y a la vez fue mucho más allá. Gracias a la talentosa y carismática Gina Rodríguez , el ciclo logró atraer la atención de los espectadores que no conocían los códigos del culebrón latinoamericano e interesar al público latino en las formas de la comedia norteamericana. Con el recurso de un narrador como eje y la historia de una familia de inmigrantes latinos en los Estados Unidos, la serie pudo tratar temas como la discriminación, las exigencias culturales y los padecimientos de los inmigrantes ilegales y, además, contar una historia de amor, intriga y tantos giros como una calesita en cinco temporadas inolvidables. 5 temporadas (4 disponibles en Netflix).

Trailer de la serie Yo nunca - Fuente: YouTube 02:08

Video

Te va a gustar Yo nunca. En nombre de la representación de minorías en pantalla, Hollywood ha hecho algunos desastres. La inclusión y la diversidad de poco valen si la iniciativa no está sostenida por un guión a la altura de sus buenas intenciones. En el caso de esta comedia creada por Lang Fisher y Mindy Kaling (ligeramente inspirada en su adolescencia), la autenticidad del relato y los personajes que lo habitan marcan la diferencia. En el centro de la acción está Devi, interpretada por la debutante Maitreyi Ramakrishnan, una alumna de secundaria que después de la muerte de su padre y sin haber procesado la tragedia está decidida a empezar el nuevo año escolar como una persona nueva. Básicamente como una persona capaz de atraer la atención del chico más popular del colegio: Paxton Hall-Yoshida (Darren Barnet). Que su madre, sus amigas, su psicóloga y todo el que la conoce pueda ver que el duelo impulsa sus decisiones es parte del arco narrativo de la serie que tiene como narrador a John McEnroe . Si, el extenista conocido por su volatilidad en las canchas, es el encargado de guiar al espectador por las aventuras y desventuras de Devi. Si en principio su participación parece no encajar, lo cierto es que es uno de los mayores hallazgos de una serie que tiene muchos. 1 temporada. Disponible en Netflix