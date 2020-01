Ben Mendelsohn en The Outsider Crédito: Netflix

Natalia Trzenko SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de enero de 2020 • 15:43

La historia que cuenta The Outsider, la serie de HBO basada en una novela de Stephen King, no es sencilla de ver. Todo comienza con el asesinato brutal de un chico y continúa con el desconcierto del policía a cargo de la investigación, que cuando cree haber resuelto el caso, se da cuenta de la manera más violenta que no es así. Probablemente con un actor menos carismático y expresivo que Ben Mendelsohn, el policial creado por Richard Price resultaría complicado de seguir entre tanta oscuridad. Pero ahí está el actor australiano para darle al policía Ralph Anderson toda la nobleza, la persistencia y también los costados más conflictivos de un personaje fascinante: se mueve con aparente parsimonia, con los labios siempre apretados y la mirada esquiva, hasta que habla con una voz ronca que obliga a prestarle atención porque comunica más de lo que dice. Mendelsohn lograba lo mismo con su papel de la oveja negra de una familia para nada transparente en Bloodline de Netflix -papel por el que ganó un Emmy- hasta cuando aparecía debajo de toneladas de maquillaje extraterrestre en Capitana Marvel. Actor de carácter para Hollywood y protagonista indiscutido en su país, Mendelsohn es un intérprete imposible de ignorar. Ben Mendelsohn en The Outsider. Una temporada. Disponible en HBO/HBO Go

Tráiler "The Outsider" - Fuente: Youtube HBOenLatinoAmerica 02:27

Video

Cuando la camelia florece Crédito: Netflix

El fenómeno de la película coreana Parasite, ganadora de la Palma de Oro en el festival de Cannes y nominada a seis premios Oscar, incluido el de mejor film, y con una notable marcha en la taquilla global (a una semana de su estreno ya superó los 55.000 espectadores en la Argentina y lleva recaudados más de 160 millones de dólares en todo el mundo), despertó un interés enorme en la obra de Bong Joon-ho, su director. Claro que, a partir del sorprendente y merecido triunfo del elenco del film en los premios entregados por el sindicato de actores de los Estados Unidos (SAG), muchos se habrán preguntado por las carreras de los integrantes de su elenco. Más allá de Song Kang-ho, el más reconocido y conocido del grupo y figurita repetida de los films de Bong, en Netflix se pueden ver dos interpretaciones muy distintas e igual de interesantes de Lee Jung Eun, la actriz que encarna al ama de llaves en Parasite. Por un lado, en Cuando la camelia florece, la comedia romántica con algunas pinceladas de policial, Lee interpreta a la madre de la protagonista, una misteriosa mujer con un pasado difícil y en Oh My Ghost (versión coreana) la actriz juega a ser una chamana con más veleidades que aciertos. Lee Jung Eun en Cuando la camelia florece. Una temporada. Disponible en Netflix

Tráiler "Cuando la camelia florece" - Fuente: Youtube 00:41

Video

Alison Pill y Patrick Stewart en Star Trek: Picard Crédito: Amazon Prime Video

Hay muchas razones para esperar con ansiedad y paciencia cada nueva episodio de Star Trek: Picard. Además de Patrick Stewart entonando el canto de cisne de su famoso personaje y los guiones a cargo del novelista y showrunner Michael Chabon, por ahí aparece la actriz canadiense Alison Pill interpretando a la doctora Agnes Jurati, una potencial compinche de Picard en sus nuevas aventuras. Puede ser que los seguidores de las series recuerden a la actriz por su papel en The Newsroom, de Aaron Sorkin, donde interpretaba a la novata productora Maggie Jordan, una acumulación de estereotipos y catalizador del relato que Pill conseguía dotar de la humanidad que Sorkin le retaceaba. Actriz desde la infancia, Pill lleva un par de décadas trabajando tanto en cine como en televisión. En la pantalla grande se la vio en Milk, con Sean Penn, y encarnó a Zelda Fitzgerald en Medianoche en París de Woody Allen, con el que volvió a trabajar en A Roma con amor. De todos modos, uno de sus papeles más memorables fue en la segunda temporada de In Treatment, donde interpretó a April, la joven paciente enferma de cáncer. Alison Pill en Star Trek: Picard. Una temporada. Disponible en Amazon Prime Video.

Tráiler "Star Trek: Picard" - Fuente: Youtube 02:09

Video