Giovanni Ribisi en el primer episodio de Sneaky Pete

Giovanni Ribisi en Sneaky Pete. En esta serie hay caras y nombres conocidos tanto frente a las cámaras como detrás de ellas. Creado por el exitoso productor David Shore, responsable de House y The Good Doctor y el reconocido actor Bryan Cranston, el ciclo tiene como protagonista a Giovanni Ribisi, un actor usualmente de reparto que lleva décadas de trabajo en cine y TV. A su extensa lista de apariciones que incluye su recordado papel como Frank Buffay Jr., el hermano menor de Phoebe, en Friends, Ribisi sumó este papel que parece diseñado para sacar provecho de su peculiar estilo de actuación. En la serie, Ribisi es Marius, un estafador que al salir de la cárcel después de una condena de tres años se entera de que Vince (Cranston), el mafioso al que le robó dinero, todavía no considera que la deuda haya sido saldada. Y entonces, al ingenioso Marius se le ocurre la gran idea de asumir la identidad de su compañero de celda, Pete (Ethan Embry), que seguirá en prisión unos cuantos años más. Decidido a utilizar su nueva identidad como refugio temporario y de paso aprovechar para estafar a la familia de Pete, con la que éste último no tiene contacto, el criminal se dará cuenta que aun con todas sus habilidades de observación y manipulación no le será tan fácil salirse con la suya. 3 temporadas. Disponible en AXN y Amazon Prime Video

Diego Luna en Pan y circo. Para muchos actores, la fama se puede convertir en una suerte de filtro a través del que ven el mundo y el mundo los mira a ellos. Especialmente si su nivel de fama alcanza la llamada celebridad. En el caso de Diego Luna, el actor mexicano que ya hace tiempo es un solicitado intérprete en Hollywood, su estatus como protagonista en grandes producciones de cine y televisión parece haber provocado el efecto contrario. Al menos así lo demuestra Pan y circo, el ciclo de entrevistas que acaba de estrenarse en Amazon Prime Video. Allí, Luna se transforma en excepcional anfitrión de diversas mesas, donde además de comer delicias hechas por los más reconocidos chefs de su país, sus invitados conversan en profundidad sobre temas de furiosa actualidad. Tal es así que el tópico del primer episodio es el confinamiento y la pandemia y fue realizado a través de una comunicación por Zoom. En los otros seis capítulos que tienen invitados tan variados como el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, activistas feministas y el actor Gael García Bernal, se habla de la legalización de la marihuana, la violencia de género, el cambio climático, el derecho al aborto, la realidad de los migrantes mexicanos y el racismo. En charlas en las que no hay homogeneidad de puntos de vista pero sí un intento de escuchar todas las opiniones, Luna demuestra un verdadero interés por pensar el mundo y tal vez hacerlo un poco mejor. 1 temporada. Disponible en Amazon Prime Video

Jon Hamm en el film despedida de Unbreakable Kimmy Schmidt

Jon Hamm en Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs el Reverendo. Es difícil pensar una comedia que tenga un personaje más horrible y detestable que el Richard Wayne Gary Wayne que interpretó Hamm en la serie creada por Tina Fey y Robert Carlock, y que revisó para el film despedida que ya está disponible en Netflix. Secuestrador, abusador de menores, misógino, mentiroso y un sociópata por dónde se lo mire, en manos de otro actor no hubiera sido tan fácil reírse de él y sus horripilantes "emprendimientos". Pero desde que Hamm fue Don Draper en Mad Men y todo el mundo se rindió a los pies de su encanto, el actor decidió que tenía permiso para demostrar su talento para la comedia y el humor más oscuro. Incluso si eso implicaba reírse de sí mismo, como lo hizo en 30 Rock. En aquella comedia también comandada por Fey, Hamm interpretó a Drew Baird, el vecino/interés romántico de Liz Lemon (Fey), la torpe protagonista que a lo largo de la serie solía referirse a él como alguien tan buenmozo como estúpido. Tal vez uno de los mejores episodios de aquella comedia es "The Bubble", en el que Liz se propone demostrarle a Drew que él vive en un burbuja, protegido del mundo gracias a su belleza. Disponible en Netflix