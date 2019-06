Siete preguntas que el final de The Big Bang Theory deberá responder

Los actores en el final de las grabaciones de la exitosa serie

Tomás Balmaceda SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de junio de 2019 • 00:26

Sin el marketing de Game of Thrones ni la carga política coyuntural de Veep, en este 2019 también se despedirá otra serie que hizo historia: The Big Bang Theory . La sitcom sobre el mundo de los nerds debutó hace más de una década y con el tiempo se convirtió en una de las comedias más vistas de la historia alrededor del mundo, pavimentando un camino que llegará a su final el próximo domingo, en donde los fanáticos esperan que muchas dudas e interrogantes sean resueltos... ¿podrá esta comedia tener una despedida más satisfactoria que la del universo de George R. R. Martin ?

La serie debutó en 2007 con pocas expectativas tanto del público como del mismo equipo de producción y el canal: en un momento en donde sitcoms irónicas y con guiños como The Office y 30 Rock lideraban la audiencia, el showrunner Chuck Lorre propuso una estructura clásica de comedia, con dos nerds, Leonard (Johnny Galecki) y Sheldon (Jim Parsons), que se mudan al mismo piso que una bomba sensual, Penny (Kaley Cuoco). La primera temporada mostró este raro triángulo con giros tradicional y que no tuvo buena recepción.

Pero cuando a partir del segundo año se decidió eliminar cualquier insinuación amorosa entre Sheldon y Penny para convertirlos en la clásica fórmula de la "extraña pareja", todo cambió. Los televidentes querían saber más y más del dúo, mientras se iba profundizando la veta "nerd" de los libros, que nunca fue más que una excusa para los gags, pero que iba manteniendo fresca a la trama.

¡Luz, cámara, acción! Crédito: Warner Channel

Para la sexta y séptima temporada, The Big Bang Theory era la comedia más vista de los Estados Unidos y por años se mantuvo con un promedio de 18 millones de espectadores por episodio, mientras sumaban una cantidad casi igual en sus repeticiones. Había nacido un fenómeno inesperado, ajeno a los escándalos mediáticos y con "sabor a clásico".

En nuestro país, mientras tanto, el canal de cable Warner Channel encontró que los argentinos y argentinas también disfrutaban con una sitcom tradicional y comenzó a programarla no sólo en horarios centrales, sino también por la tarde o algunas mañanas, emulando su otro gran éxito, Friends.

Ahora, tras doce temporadas, la serie se despide con Sheldon, Penny y el resto de sus amigos con un episodio doble, hoy, a las 21, por la pantalla de Warner Channel, precedido con una maratón de la última temporada durante todo el día. Mientras todos asumen que los siete amigos comerán perdices y vivirán felices... ¿qué podemos esperar de este gran final? Aquí reunimos algunas dudas que esperan respuestas más de una década después:

¿Ganarán Sheldon y Amy un premio Nobel?

Ya consolidados como un matrimonio en donde las prioridades quedan claras, la última temporada de la serie se concentró en el éxito de la famosa teoría de la superasimetría que desarrollaron Sheldon y Amy [Mayim Bialik]. La incógnita ahora será si la pareja podrá cumplir uno de sus sueños y ganar nada menos que un premio Nobel. Aunque todo parece indicar que sí, en una entrevista brindada este año los guionistas reconocieron que una de las ideas que evaluaron fue el fracaso total de sus ideas, algo que se insinuó el año pasado con el descubrimiento del viejo libro de un científico ruso, y cómo los dos deberían lidiar con no poder cumplir con sus propias y exigentes expectativas profesionales

¿Cuál es el apellido de Penny?

Leonard y Penny, una pareja que enamoró a los seguidores de la serie Crédito: Warner Channel

Los fanáticos saben que los protagonistas de la serie son Leonard Hofstadter, Sheldon Cooper, Howard Wolowitz [Simon Helberg], Raj Koothrappali [Kunal Nayyar], Amy Farrah Fowler, Bernadette Rostenkowski-Wolowitz [Melissa Rauch], Stuart Bloom [Kevin Sussman]... ¡y Penny! ¿Cómo no sabemos aún su apellido? Desde hace doce años esta incógnita desvela a los fans, porque desde que se casó con Leonard se la suele llamar Penny Hofstadter. Sin embargo, es hora de conocer su apellido de soltera.

Por desgracia, las chances de que eso ocurra son pocas: en un encuentro con fanáticos, el productor ejecutivo Steve Molaro reveló que tanto él como los guionistas se pusieron un poco "supersticiosos" con el tema: "Nos dio nervios pensar en la presión de ponerle un apellido y por ahora hablamos de la Señora Hofstadter y nada más".

¿Veremos el ascensor funcionando otra vez?

Una de las tantas escenas que se vio en la serie, donde se puede ver que el ascensor está fuera de servicio

Los que tenga memoria recordarán que el ascensor del edificio de los protagonistas dejó de funcionar cuando Sheldon lo usó como protección para un experimento fallido que terminó explotando y que podría haber lastimado a todos. Desde entonces, las escenas en las escaleras son un clásico en The Big Bang Theory, pero ¡es hora de que lo arreglen! Sería un gran guiño a los fanáticos y un signo de que las cosas efectivamente están cambiando y, posiblemente, llegando a su fin.

¿Viviremos alguna tragedia?

Si bien The Big Bang Theory fue siempre una comedia y se tomó con liviandad incluso los temas más densos -como la icónica participación de Stephen Hawkings, absolutamente desacartonada y sin solemnidades- algunos sospechan que podríamos tener una sorpresa en el final. Es que su showrunner, Chuck Lorre, ha cerrado otras comedias con una nota triste, como sucedió con su otro éxito, Two and a Half Men. Quizá podríamos tener una escena como la que vivimos con la muerte de la madre de Howard.

¿Habrá finalmente un amor para Raj?

Los mejores momentos de Raj en The Big Bang Theory 10:05

Video

Aunque nunca tuvieron el protagonismo de Sheldon o Leonard, The Big Bang Theory no existiría sin Howard ni Raj, dos nerds muy distintos entre sí y listos para crear situaciones cómicas al unirlos. Sin embargo, la parte más difícil se la llevó el personaje que interpreta Kunal Nayyar, quien no pudo hablar con mujeres por muchas temporadas a menos que estuviese borracho. Sin embargo eso fue cambiando y tal vez tengamos una sorpresa aquí. Están, incluso, los que siempre sospecharon que tal vez Raj no haya encontrado el amor en una mujer porque está buscando en el lugar incorrecto... ¿qué sucedería si finalmente descubre que le gustan los hombres?

¿Qué famoso aparecerá como invitado?

La visita de Stephen Hawking a The Big Bang Theory fue icónica y quedará en la historia de la TV 01:40

Video

La lista de celebridades que aparecieron en The Big Bang Theory es extensa y cubre el amplio espectro geek y nerd del siglo XXI: desde Carrie Fisher y Mark Hamill de Star Wars hasta actores de Star Trek: The Next Generation como Levar Burton o el increíble Wil Wheaton, pasando por varios ganadores del premio Nobel y otros científicos. Se sabe que en el cierre habrá una última participación de una estrella y que será alguien que hasta ahora nunca participó... ¿será esta famosa la novia de Raj?

¿Habrá nuevas series con sus personajes?

La infancia del protagonista de The Big Bang Theory, en el centro de "The Young Sheldon" 01:30

Video

Con una audiencia sólida y que crece con las repeticiones de viejos episodios muchos creen que la decisión de terminar The Big Bang Theory debió ser muy difícil para la cadena CBS y para señales como Warner Channel... ¿esto es lo último que veremos de la serie? No son pocos los que sospechan que podríamos tener otros spin offs, tal como Young Sheldon, que cuenta la infancia de su peculiar protagonista.

El problema es que no se trata de un camino sencillo: mientras esta historia tiene su audiencia, no llegó aún a los niveles de popularidad de la original y, como demostró la serie de Joey Tribbiani que le siguió a Friends, algunas fórmulas no pueden repetirse.