Yoyi Francella viajó a Nueva York y compartió una foto con una famosa estrella de Hollywood: “Fan de ella”

Johanna ‘Yoyi’ Francella se tomó unas vacaciones de Antes que nadie (Luzu TV) para viajar a la ciudad que nunca duerme. Aterrizó en Nueva York junto a la influencer Sofía Gonet y además de hacer un poco del turismo obligatorio y generar contenido para las redes sociales, asistieron a una lujosa cena donde la actriz cumplió su sueño de conocer a una estrella de Hollywood. Se puso en “modo fan” y no dudó en pedirle una foto, y para su felicidad, recibió una respuesta afirmativa de su parte.

Esta semana Francella voló a la ciudad de Nueva York de la mano de una marca con la que trabaja. Del viaje también participó Gonet y no dudaron en hacer planes juntas. Además de reunirse en su habitación para hacer un trend de TikTok, salieron a recorrer el barrio del Soho. Lo que no pudieron ignorar fue la diferencia de sus estilos: mientras ‘Yoyi’ caminaba por las calles en zapatillas urbanas blancas, Sofía lo hacía con un par de stilettos de charol negros. “Separadas al nacer” comentó la actriz, divertida.

Francella viajó a la Gran Manzana con la influencer Sofía Gonet (Instagram @yoyifrancella)

Caída la tarde, Francella se alistó para el evento. Optó por un look formal y canchero, pero al mismo tiempo sensual y moderno. Lució un conjunto sastrero de pantalón y saco color gris con apliques plateados en forma de corazón en las mangas. Llevó un maquillaje sutil con un labial bordó e intensa máscara de pestañas y al cabello lo dejó suelto y prolijamente peinado.

Yoyi Francella compartió en Instagram la intimidad de su viaje a Nueva York (Foto: Instagram @yoyifrancella)

Las influencers asistieron juntas a una cena que estuvo repleta de famosos y compartieron la intimidad de la velada con sus seguidores. Hubo un show musical a cargo de Nick Jonas, quien apareció en el escenario con su guitarra, generando un clima festivo, pero íntimo a la vez. No obstante, para Francella el mejor momento de la noche fue cuando vio a la actriz Rachel Brosnahan, protagonista de la serie La maravillosa Sra. Maisel (The Marvelous Mrs. Maisel) que se emitió entre 2017 y 2023 y está disponible para ver en la Argentina a través de Amazon Prime Video.

Yoyi Francella se encontró con la actriz Rachel Brosnahan en Nueva York (Foto: Instagram @yoyifrancella)

En un video que grabó Gonet se pudo ver como ‘Yoyi’ escuchaba hablar a Brosnahan, completamente embelesada. “Entienden que ella se encontró acá con su actriz favorita y está como una niña viendo a Barney”, comentó la influencer. Y es que la actriz no podía dejar de mirar a su ídola. Pero, no solo la vio, sino que terminó la noche sacándose una foto con ella. “Fan de ella y fan de The Marvelous Mrs. Maisel”, comentó Francella sobre la foto que se tomó con la ganadora del premio Emmy.

Las palabras de Guillermo Francella que emocionaron a su hija Yoyi al aire en Luzu TV: “La veo plena”

Semanas atrás, Yoyi vivió un emotivo momento al aire cuando su padre, Guillermo Francella, visitó Antes que nadie y conmovió a todos con las sinceras palabras que le dedicó. “Ella generalmente tiene esta característica, a veces la sigue teniendo, de la insatisfacción. Y yo le digo ‘no puede ser que te ocurra esto. Estás viviendo un momento pleno, a veces hasta las marcas te convocan para que seas la cara de ellas, estás viviendo un clima hermoso’. Yo estuve ahí escondido atrás de la columna y veo que se divierte. Eso es algo indescriptible”, expresó el protagonista de Homo Argentum. Si bien evitó hacer comentarios, la cara de emoción y las lágrimas de Yoyi lo dijeron todo.

La emoción de Yoyi Francella ante las palabras de su padre Guillermo

“Noto que todos se divierten, cada uno en lo suyo”, les dijo Guillermo Francella a Diego Leuco, Mica Vázquez y Martín Dardik, alias ‘El Trinche’. Y, sobre su hija en particular, sostuvo: “Por eso a ella la veo ahora plena y me pone feliz que este así (...) La veo divina, muy profesional, muy metida en lo que hace. Cada vez ama más esto que están haciendo”.