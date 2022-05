Star Wars, The Bad Batch: cómo es el prometedor avance de la segunda temporada de la serie de Disney+

El universo Star Wars no deja de expandirse. Al reciente estreno de la serie Obi Wan, y a la catarata de anuncios y nuevos avances que surgieron durante los últimos días, se suma el primer trailer de la segunda temporada de The Bad Batch, la ficción protagonizada por un cuerpo de soldados clones de élite, cuyos integrantes tienen algún tipo de habilidad que los diferencia del resto.

El tráiler, que dura poco más de un minuto, da un primer vistazo a los nuevos desafíos que deberá enfrentar el grupo protagonista. A lo largo del video, aparecen nuevos villanos, y algunas viejas caras conocidas, como la de Darth Sidious. Según el anuncio oficial, el segundo año de esta ficción, comenzará varios meses después de los hechos ocurridos en Kamino, con el escuadrón protagonista continuando su viaje luego de la caída de la República. Y en el transcurso de esa misión con destino incierto, los miembros de The Bad Batch, junto a Omega, encontrarán inesperados retos, temibles amenazas y grandes aliados.

Estrenada en mayo del 2021, Star Wars: The Bad Batch se presentó como un spin-off de The Clone Wars, centrado en este grupo de clones fallidos, que gozan de diferentes clases de habilidades extraordinarias. Por ese motivo, el equipo, denominado Fuerza Clon 99, acepta trabajos sucios y en muchos casos, ponen sus servicios a disposición del mejor postor.

The Bad Batch es un concepto que desde su concepción, entusiasmó mucho a George Lucas, creador de la saga. Desde su óptica, este equipo (que debutó en The Clone Wars) tenía un encanto muy particular, al estar compuesto por personajes que se distinguían del resto de los soldados del ejército clónico. Y si bien ellos tenían algún tipo de poder extraordinario, no por eso debía ser superhéroes, sino guerreros dedicados a misiones mercenarias.

Más anuncios

La confirmación de la segunda temporada de The Bad Batch, se suma a varios de los anuncios realizados durante los últimos días, concernientes al universo Star Wars. En el marco de la Star Wars Celebration, algunas de las noticias más relevantes incluyeron las primeras informaciones oficiales vinculadas a Andor: La nueva serie original de Lucasfilm se sitúa antes de los eventos de Rogue One y estrenará exclusivamente en Disney+ el 31 de agosto con los dos primeros episodios. La ficción explorará una nueva perspectiva de la galaxia de Star Wars, que se va a centrar en el viaje de Cassian Andor (Diego Luna) para descubrir la diferencia que él puede generar. La serie presenta la historia de la creciente rebelión contra el Imperio y cómo las personas y los planetas se involucraron.

En la misma convención, también se reveló el proyecto de una nueva serie protagonizada por Jude Law, Star Wars: Skeleton Crew de los productores ejecutivos Jon Watts, Christopher Ford, Jon Favreau y Dave Filoni, que estrena en 2023 exclusivamente en Disney+. No menos importante, fue la confirmación del regreso de The Mandalorian, que llegará con su tercera temporada en febrero.