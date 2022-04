TV Retro: Los Roldán, la tira que batió récords de rating en la pantalla con una historia de amor sin besos

Con 410 capítulos, fue la tira más vista en la historia de la televisión argentina, con un promedio de 43 puntos de rating diarios. Los Roldán se emitió en 2004 en Telefe, y al año siguiente en Canal 9, sosteniendo siempre el bueno promedio de rating. En la historia, un hombre rico y una chica trans se enamoran locamente y se casan aunque jamás se dan un beso, tal era el prejuicio en ese entonces. Fue una realización de Ideas del Sur, con Marcelo Tinelli a la cabeza, producida por la dupla Sebastián Ortega y Pablo Cullell. Protagonizada por Miguel Ángel Rodríguez, el Puma Goity y Flor de la V, contó con un numeroso elenco: Claribel Medina, Andrea Frigerio, Jimena Barón, Luciano Castro, Facundo Espinosa, Lola Berthet, Andrea Bonelli, Tomás Fonzi, Jean Pierre Noher, Coco Silly, Mariana Prommel, Campi, Bárbara Lombardo, Alberto Fernández de Rosa, Facundo Aguilar.

China Zorrilla jugó un personaje fundamental y exquisito que dio pie al inicio de la historia que escribieron Adriana Lorenzón y Mario Schajris: Mercedes Lozada está a punto de suicidarse arrojándose al río cuando Tito Roldán la ve y le salva la vida. En agradecimiento, la mujer le pide que se mude con su familia a su mansión y haga cargo de sus empresas, pues es una de las personas más ricas del país. Y es así como la familia Roldán se muda de La Paternal a Barrio Norte, para codearse con la alta sociedad, hacer nuevos amigos y vivir otras experiencias. Los Uriarte son vecinos que detestan a los Roldán porque no tardan en darse cuenta que no pertenecen a la misma clase social, y su estilo de vida no encajaba en el barrio. La comedia ahonda en la diferencia de clases y en la identidad de género y, por primera vez, una chica trans protagoniza una comedia diaria en el prime time de un canal líder.

Palito Ortega, uno de los invitados que tuvo la tira ideas del sur

Antonio Gasalla, Ingrid Grudke, Sofía Gala, Luciana Salazar, Silvina Luna, Julieta Ortega, Juana Viale, Araceli González, Enrique Pinti, Mónica Cahen D’Anvers, Moria Casan, Cucho Parisi y hasta el propio Tinelli hicieron participaciones especiales. Sebastián Ortega le pidió a su papá, Palito Ortega, que hiciera el tema de apertura de Los Roldán, “Gente buena”, y además Claribel Medina cantaba “Corazón valiente”, “A mí me está pasando lo mismo que a usted” y “Quedarme sin tí”. Pero el tema más popular fue el que interpretó Flor de la V, “La gata”. La dirección era de Jorge Montero, Eduardo Rípari y Diego Suárez.

Una historia de amor sin besos

La historia de amor de Laisa (La Isabel) y Emilio Uriarte estaba en boca de todos y ambos protagonistas la recuerdan de una manera especial. “No soy una persona nostálgica. Cero. Y no tengo frescos los recuerdos pero sí sé que hace veinte años fue un suceso y sin duda marcó un antes y un después- dice el Puma Goity-. Tenía un rating diario histórico, y la historia que teníamos con Flor de la V era una suerte de novedad. En lo personal me llamaba la intención tanto suceso. Tan grande era lo que suscitaba que hasta los programas políticos y los noticieros hablaban de Los Roldán, lo que significa que fue un éxito terrible ”.

Florencia de la V, en Los Roldán IDEAS DEL SUR

Flor de la V había sido convocada por Ortega y Cullel para ser una vecina de los Roldán “pero la negociaciones avanzaron y terminé siendo la hermana de uno de los protagonistas, formando parte de la familia”, detalla Flor a LA NACION. “Así y todo, no pensaba que iba a tener la repercusión que tuvo. Fue la primera vez que en nuestro país se contó una historia de una persona trans. En ese momento no tomé dimensión de lo que significaba, aunque venían de diferentes diarios del mundo a hacerme entrevistas y muchos se preguntaban cómo sucedía eso en un país tan machista como el nuestro. Laisa se convirtió en un fenómeno social porque trascendió cualquier pronóstico que podían haber hecho. El director de exteriores hizo una escena mía con el Puma en la que me estaba comiendo un pancho y eso no estaba por libreto, sino que surgió ahí y marcó un antes y un después en la historia de nuestros personajes, porque explotaron ”.

“Algo nos sucedió a todos los que participábamos porque cuando hicimos las fotos sentimos una energía fuerte, se palpitaba algo potente. Cuando firmé contrato estaba ya comprometida a hacer temporada de verano en Mar del Plata con Gerardo Sofovich e iba a viajar una vez por semana, los lunes, para grabar alguna escena. Terminé viajando todos los días y por suerte nunca llegué tarde, jamás se atrasó un avión. Fue una locura, pero era chica en ese momento y pude hacer las dos cosas. Así creció esa relación que fue un suceso en la historia de las parejas emblemáticas de la ficción argentina. Y pensar que nunca nos besamos. Creo que una vez nos dimos un piquito, fue lo máximo porque no se podía; no había ley de identidad de género en ese momento”, asegura.

“Con los años, me di cuenta de lo que significó para el colectivo trans, porque si bien era una comedia, mostraba la historia de una chica trans. Lo interesante fue cómo lo tomaron las familias argentinas, porque a través del arte se pueden naturalizar algunas cosas. Quizá si había una chica trans en la esquina la juzgaban, la criticaban y en este caso el personaje de Laisa se metió en los hogares argentinos. Recuerdo que muchas criaturas se disfrazaban de Laisa, que además pegó tanto con esa canción de ‘La gata’ y fue una manera de explicarles a los chicos qué era una chica trans . Ortega fue un visionario en convocarme y hacer esta historia que ellos vieron antes que cualquiera, y atravesó a toda la sociedad también con los prejuicios sociales, de clase, de género, de sexualidad. Tenía todos los condimentos para la discriminación y sin embargo el amor fue más fuerte. Hasta nos casamos, pero nunca nos dimos un beso en pantalla, tal era el prejuicio. Valoro mucho el significado de ese personaje para una sociedad como la nuestra donde las personas trans fueron invisibilidades durante décadas y sin darme cuenta formé parte de un cambio social inmenso gracias a este personaje tan querible y amoroso que ayudó a abrir muchas cabezas”.

La autora Adriana Lorenzón también indaga sobre el tema: “Cuando propusimos el personaje de Laisa obviamente no había ningún otro programa con un travesti como protagonista, por lo tanto en un principio lo pensamos como un personaje marginal. La producción pretendía que Flor fuera una peluquera del barrio, amiga del personaje de Claribel, que a la noche se travestía y cantaba en un bar. Pero con Mario decidimos ir a fondo y directamente hicimos que fuera la hermana de Roldán. El personaje creció muchísimo, porque no solo se enamora del villano y él de ella. Cuando se entera que es trans no le importa, sino que en algún momento aparece la mamá de Roldán y Laisa se viste de hombre para que su mamá no la vea vestida de mujer. Y ya sabemos todo lo que pasó con ese personaje, que fue maravilloso”.

La gran China

China Zorrila tuvo una celebrada participación en la tira Martín Lucesole - Archivo

Miguel Ángel Rodríguez guarda muchos recuerdos, pero rescata especialmente los momentos que vivió con China Zorrilla. “Fue muy importante en lo personal, y la tira diaria más vista en la historia de la televisión. Y más allá de que quede en la historia como una estadística, sobre todo queda en recuerdo de la gente. Una historia popular, en tono de comedia, con un fabuloso elenco coral. Y fue un lujo trabajar durante dos años con China Zorrilla: una de las tantas cosas que me regaló el programa y la profesión. Nos divertimos mucho y cada escena era una fiesta. Me acuerdo que trataba de buscar esas oportunidades de almorzar con ella y charlar sobre la vida. Contaba cosas geniales, espléndidas, una gran persona, hermosa que me ha dejado enseñanzas a montones ”, rememora.

“Me gustaba mucho grabar con ella, me acuerdo que una escena fue en la cama porque su personaje se sentía mal y siempre que hacíamos dos escenas juntas, cosa que solía pasar bastante, a veces se le trastabillaba la letra de una con la otra y era muy divertido. Cuando más o menos ya estábamos para grabar, la China agarraba las hojitas con la letra y se las guardaba en el pecho para que no se vean. Le decía, ‘China ¿qué haces?’, y ella respondía ‘Dejá que la letra me protege’. Y cuando terminábamos, en tono picaresco, decía ‘Bueno, ¿la pasaste bien?’ (ríe). ‘Sí, genial’, le decía yo. Y ella: ‘No digas nada de todo esto, ¿eh? Es nuestro’. Una genia la China. Significó mucho para el programa, fue un emblema para Los Roldan, un éxito rotundo que fue una parte importante de mi vida personal y profesional”, finaliza Rodríguez.

Un éxito arrasador vendido a 28 países

Rodríguez y De la V, protagonistas de la tira de Telefe IDEAS DEL SUR

Fue la tira diaria más vista en la historia de la televisión argentina. “Anécdotas hay un montón, pero lo que más nos llamó la atención fue lo que provocó Los Roldán en el público, porque se salió de lo tradicional de la comedia familiar de las nueve de la noche, tocando muchos temas que tenían que ver con las diferencias sociales pero puesta en un lugar bastante crítico. Por ejemplo, el hecho de que Roldán sostuviera su personaje a pesar del cambio de suerte cuando se vuelve millonario. Fue un programa muy interesante desde el punto de vista social -asegura Lorenzón-. Y el éxito fue impresionante en nuestro país y en el mundo: Los Roldán se vendió a 28 países, hay versiones de Los Roldán por todos lados incluido Rusia, Grecia, Italia, Portugal, México, Colombia y en todos los lugares donde se hizo funcionó muy bien. Y eso sucede cuando un programa tiene un ADN fuerte. Fue todo muy disfrutable, con un elenco hermoso, con la entrañable China Zorrilla, y un equipo con mucha onda”.

Parte del elenco de Los Roldán, con uno de los premios Martín Fierro que recibió la tira

Junto a los más jóvenes, Jean Pierre Noher era el más gracioso del elenco. “Participar durante dos años de Los Roldán fue una fiesta; fue un tanque impresionante. No sé si hubo alguna telenovela con más rating que esa, sobre todo en el primer año que fue en Telefe porque en la segunda temporada se emitió en Canal 9. Formamos una familia con un equipo increíble, compañeros maravillosos, Miguel y su energía, Flor de la V y todo lo que sucedió con ella, y el Puma, Andrea Bonelli, Andrea Frigerio, Claribel. Éramos una familia infernal”, recuerda en diálogo con LA NACION.

Y agrega: “Yo compartía camarín con Luciano Castro, Tomás Fonzi y Facundo Espinosa, y era como el tío mayor. Una época muy divertida. Además fue un lujo porque tenía la firma increíble, única, maravillosa de dos autores como Lorenzón y Schajris, que manejan el costumbrismo como nadie en este país. Fue impresionante lo que sucedió con el público y lo volví a vivir cuando trabajé en Brasil: se olvidan del actor y te tratan como si fueras el personaje. Tuve la suerte de estar dos veces nominado para el Martín Fierro por el mismo personaje; no me los gané, pero por lo menos me nominaron (ríe). En la Argentina nunca gané ningún premio pero soy un gran nominado. Fue el gran éxito de Marcelo Tinelli, Sebastián Ortega y Pablo Cullel, gente con mucho oficio y pasión. Ojalá la vuelvan a dar en alguna plataforma porque es un programón”.