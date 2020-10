Utopia: por qué la serie de Gillian Flynn es ideal para ver en pandemia

Milagros Amondaray Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de octubre de 2020 • 00:47

La escritora Gillian Flynn se encontró por primera vez con Utopia al momento de su estreno, en 2013, cuando la serie británica de Dennis Kelly halló su audiencia de nicho y una recepción más que positiva. La mujer detrás de novelas como Sharp Objects, Dark Places y Perdida -todas ellas, adaptadas tanto para TV como para cine- definió a la producción como una obra violenta y brutal, pero también hilarante y ácida. Podríamos agregar a la lista otra cualidad: su ajustada narrativa, que abordaba tanto la sobrepoblación, el brote de diversas pandemias, y los pormenores de las teorías conspirativas con un cómic como mascarón de proa, cuyos fanáticos notaban que predecía el no tan lejano -y aciago- futuro.

En medio del caos, surge como antiheroína una joven llamada Jessica Hyde, quien se desprende de las páginas de la novela gráfica para ayudar a esos lectores que la admiraban cuando solo era una figura en papel. En medio del caos, también, y como sucedería con una serie británica posterior, la brillante Years and Years, están las grandes corporaciones y los intereses que manejan a su beneficio en una sociedad en ruinas. Todos esos elementos resultaron atractivos para Flynn, pero bastante lejanos a su imaginario, uno que siempre se mueve -con astucia en las formas- en un mismo eje: familias disfuncionales, un whodunit que mantiene el interés, y una protagonista femenina al borde del quiebre. El contexto social no es sinónimo de la literatura de la autora. Sin embargo, cuando el cineasta David Fincher fue tentado para ser el showrunner de la remake de Utopia, y finalmente no llegó a un acuerdo, habló con la escritora (quien, recordemos, adaptó Perdida, film dirigido por Fincher hace seis años) y su pasión por el proyecto terminó siendo contagiosa.

De esta manera surgió el relanzamiento de Utopia, la flamante producción de 8 episodios que desembarca el 30 de octubre en Amazon Prime Video, en la que Flynn no solo es guionista sino en la que además debuta como showrunner. En diálogo con LA NACION vía Zoom, sus protagonistas hablaron sobre la serie que, sin proponérselo, se comunica con un presente en el que también se está batallando contra una pandemia, y en el que también cada individuo lidia con las consecuencias de la misma con las herramientas que tiene a su disposición.

En modo supervivencia

Sasha Lane, la elegida de Gillian Flynn para el rol clave de la serie Crédito: Gentileza Amazon Prime Video

Sasha Lane, quien demostró su enorme talento en el largometraje de Andrea Arnold American Honey, es la encargada de interpretar a Jessica Hyde y, según sus propias palabras, intentó no ver demasiados episodios de la serie original para no caer en patrones conocidos, ni para emular inconscientemente la composición de Fiona O'Shaughnessy.

"Espero haber hecho bien mi trabajo y que la gente disfrute de mi actuación. Es una serie muy diferente a la anterior, a la cual traté de no mirar porque la idea era comunicar de un modo distinto, así que yo fui de la mano con lo que quería Gillian, pero a la vez con lo que yo necesitaba darle al personaje", explica la actriz, quien describe a Hyde como "un gato salvaje" que busca autopreservarse en una sociedad signada por la desesperanza. "Jessica es muy humana, me gustaría que sientan compasión por ella. Cuando leí el guion, decidí inspirarme en gatos salvajes porque ella es así: no interactúa con los demás, no le gusta que la toquen, y está en modo supervivencia como otros personajes. Simplemente no quiere morir", expresa.

Por otro lado, Lane cuenta que, al quedar embarazada durante la filmación de la serie, optó por no poner el mismo nivel de energía que en American Honey, donde habitaba el papel de Star al punto de no poder disociarse de ella. En este caso, eso no era una opción. "No pude sentir al personaje como en aquel film porque esa experiencia fue muy desgastante para mí", le cuenta la actriz a LA NACION. "Por lo tanto, tuve que aprender una nueva técnica de interpretación: entregarme a Jessica y, a la vez, permanecer mentalmente calma", añade.

Una serie que dialoga con el presente

John Cusack en su primer protagónico en TV Crédito: Gentileza Amazon Prime Video

Lane está haciendo referencia, en cierta medida, al material de base. Utopia se filmó poco antes de que la pandemia de coronavirus azotara al mundo y terminó replicando su narrativa: así como en ese cómic se presagiaban determinados acontecimientos, la serie, sin saberlo, iba a repetir la historia.

"Los va a shockear eso", le asegura John Cusack a este medio, quien interpreta al Dr. Kevin Christie, personaje que no tiene correlación con la serie original, creado por Flynn especialmente para él."Es una serie atemporal y aterradora, incluso puede sentirse demasiado cercana, pero también hay momentos divertidos. Espero que los atraiga, pero que no reabra heridas, ya que van a ser testigos de situaciones que los afecten. Nunca nos imaginamos que iba a haber una pandemia, y eso nos dio miedo, pero hay que enfrentarla", añade el actor de Alta fidelidad, quien con Utopia hace su debut en TV en un rol protagónico.

Terminamos de filmar en septiembre, meses después empezó a propagarse el coronavirus, para marzo ya era pandemia, y justo terminábamos de hacer un programa sobre eso Rainn Wilson

Rainn Wilson, asociado a su personaje de Dwight Schrute en The Office, aquí interpreta al científico Michael Stearns, y explica por qué, a pesar de que en Utopia el contexto es una pandemia, se trata de una serie ideal para reflexionar sobre el impacto de la misma.

"Cuando leí el guion, quedé cautivado por el tono, era muy atrapante, tenía un pulso que no bajaba y me encantó mi personaje, un científico loser que de repente se halla en medio de una odisea", expresa Wilson. "Terminamos de filmar en septiembre, meses después empezó a propagarse el coronavirus, para marzo ya era pandemia y justo terminábamos de hacer un programa sobre eso; es decir: mientras editaban la serie, eso estaba sucediendo en el mundo, fue muy extraño", apunta y menciona otras temáticas que Flynn decidió plantear.

Rainn Wilson en Utopia Crédito: Gentileza Amazon Prime Video

"Las teorías conspirativas son una parte central de la serie y además en nuestra realidad también están en todos lados, al punto de que uno ya no sabe a quién creerle", menciona el actor al reflexionar sobre la posverdad y a cómo Utopia "capta el zeitgeist". "Tengo mucha curiosidad por saber cómo la audiencia tomará la serie", confiesa. "El mundo está yendo hacia un futuro muy difícil y en Utopia además yo interpreto a un científico, y actualmente en los Estados Unidos todavía sigue habiendo gente que no cree en ellos, que no considera a la ciencia como algo importantísimo, pero nos estamos prendiendo fuego", manifiesta y destaca cómoFlynn tampoco le huye al rol del gobierno en la ficción. "Nos metemos en eso, sí, ya lo verán", concluye.

Relevancia social no anula el entretenimiento

La serie, para sus protagonistas, se estrena en el momento justo Crédito: Gentileza Amazon Prime Video

La actriz Ashleigh LaThrop -quien interpreta a Becky Todd, una de las fanáticas del cómic que se une al grupo para encontrar a la elusiva Jessica Hyde-, también habló con LA NACION sobre la importancia de estrenar la serie este año, pero no sin antes asegurar que hay mucho humor en la misma. "Nunca hubiésemos predecido que sea tan relevante como lo es ahora, todas las preguntas que nos hacíamos sobre el guion y algunos hechos que filmábamos, de repente ahora los vivimos en carne propia. De todas formas, aunque queremos que la gente se cuestione, también el objetivo es mantenerlos entretenidos. La pandemia es solo un elemento, también se explora mucho la relación entre las personas que buscan salvar al mundo, se retrata la conexión entre los individuos", expresa.

Su compañero de elenco, Dan Byrd, no puede evitar coincidir. "Es cierto, todo esto es surrealista. El contexto lo es. Aún así, Utopia tiene un estilo que se asemeja al de los cómics, les habla mucho a los fans de las novelas gráficas, y lo hace con un tono que descomprime, para que no les genere un malestar", asegura.

"La pandemia está y ahora es relevante", dice el actor de Se dice de mí quien aquí interpreta a Ian Ackerman, "pero no lo es todo en Utopia, hay muchas otras cosas que los mantendrán interesados".

Cuándo y dónde verla. Utopia estará disponible a partir del 30 de octubre por Amazon Prime Video.

