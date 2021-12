Sex and the City: la escena falsa de And Just like That que solo los verdaderos fans notaron

El regreso de Sex and the City sigue dando de qué hablar. And Just Like That, la continuación de la serie que cuenta qué fue de la vida de Sarah Jessica Parker y sus amigas veinte años después causa verdadero furor. En esta oportunidad, y sin la presencia de Kim Cattrall, junto a Cynthia Nixon y Kristin Davis, navegarán en las temáticas femeninas actuales sin perder la esencia que las caracterizó durante seis temporadas. Desde su estreno hace una semana, ya hubo muchos comentarios, entre ellos, la trágica muerte de un querido personaje: Mr. Big.

Hasta el momento solo se estrenaron dos episodios, no obstante, una escena muy fuerte en el primero de ellos podría marcar el rumbo de lo que continuará en los capítulos que restan. El fallecimiento de Big, interpretado por Chris Noth, es probablemente el momento más duro hasta ahora.

Las tres amigas se redescubrirán nuevamente en un Nueva York pospandemia y 20 años después (Crédito: HBO Max)

Pero, para poder preservar la sorpresa ante tanta expectativa y paparazzis acechando el set de grabación, al director Michael Patrick King se le ocurrió lo impensado: hacer una escena falsa para confundirlos a todos.

Fue así como el productor hizo que Noth asistiera a su propio funeral. En una entrevista con Deadline, King expresó que siempre estuvo de acuerdo con la muerte de Big para darle un giro completamente diferente a la serie. La idea de vestir a todos de luto, incluido el propio Big, vino como anillo al dedo.

Para el director de la serie, la muerte de Chris Noth era necesaria (Crédito: HBO Max)

“Escribí una escena falsa para que él y Sarah se pusieran disfraces. Chris Noth me dijo ‘¿de verdad quieres que me maquille, baje y filme una escena ficticia durante la grabación de mi funeral?’ Y dije que sí porque realmente quería que la audiencia se sorprendiera lo máximo posible antes de que lo hiciéramos. Y esa fue una de las pistas falsas que echamos a la mezcla”, indicó.

Luego de la muerte de Noth, Carrie Bradshaw estará en un viaje muy particular durante el resto de la temporada, como una viuda en la ciudad redescubriéndose a sí misma.

Mario Cantone, Sarah Jessica Parker y Willie Garson en la escena del funeral de Mr. Big (Crédito: HBO Max)

La muerte de Noth no es un capricho del director. Pese a que reconoció en esa misma entrevista que durante años mantuvo una relación de amor-odio con el personaje, Parker recordó que la falta de Mr. Big fue la historia fundamental de Carrie -en la serie original-, principalmente porque para ella ese amor era inalcanzable.

And Just Like That... tráiler oficial

Para el director fue precisamente la distancia entre Bradshaw y Mr. Big durante casi toda la serie lo que hizo que la actriz evolucionara y creciera como persona. “Será sobre esta relación emocional significativa y desafiante que Carrie tiene consigo misma, y también sobre la evolución de alguien que ha tenido amor y lo que te hace”, contó.

De igual forma, Patrick recordó la amistad como otro de los ejes centrales de la producción y destacó que la otra evolución en la serie será eso mismo, “y cómo permanecen con uno en un momento tan difícil como lo es afrontar una muerte”.