Shakira llegó a Nueva York junto a sus hijos y sorprendió con un costoso look de Dolce&Gabbana: “Plumífero de nylon”

Shakira ya se encuentra en New York para dar uno de los batacazos finales de la “Music Sessions #53″, la canción en colaboración con Bizzarap, con la que terminó con las especulaciones sobre los motivos que la llevó a separarse de Gerard Piqué. Shakira y Bizarrap se presentarán el próximo jueves en el popular ciclo The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. En la previa al gran show, la cantante se llevó todas las miradas por el look que eligió para arribar a la gran ciudad.

“Del amor al odio hay un paso. Por acá no vuelva, hazme caso, cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, tas tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22″, canta Shakira en la “Music Sessions #53″ y dejó en claro qué la llevó a su separación con Piqué. Se trató de la primera producción en la que se metió de lleno con sus crisis matrimonial, ya que en “Monotonía” y “Te felicito” refirió a su ruptura, pero no del modo en que lo hizo en “Music Sessions #53″. De ahí el éxito inmediato.

La nueva session de Biazzarap con Shakira

Y es esta canción la que impulsó a ser la nueva invitada de Jimmy Fallon en su popular ciclo. La colombiana se presentará junto al argentino Bizarrap, el músico y productor argentino, quien se asoció con Shakira para este lanzamiento. Pero antes de su presentación televisiva, la cantante se llevó todas las miradas en el aeropuerto de New York, al arribar a la ciudad junto a sus hijos, Sasha y Milán.

Shakira en el aeropuerto de Barcelona con sus hijos Grosby - G3/The Grosby Group

El miércoles por la noche, Shakira fue fotografiada en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en el que se mostró junto a los dos niños, caminando de la mano. Los tres sonrieron ante las cámaras sin ocultarse. Por su parte, Shakira acaparó las miradas por el costoso look que llevó: un conjunto de Dolce&Gabbana.

En tonos negro y rojo, Shakira llevó un exclusivo diseño que la firma italiana describió como un “Plumífero de nailon”cuya “palabra clave es exageración, resaltada por siluetas, actitud y volúmenes”, al mismo tiempo que adelanta que el estampado floral será la estrella de la temporada de invierno. En el sitio oficial la prenda figura con un valor de 2,395 dólares.

Shakira combinó la campera con una gorra de la misma firma y estampado. Se trata de un accesorio destacado como “de béisbol” al simular el formato de las que usan los deportistas. El valor en la tienda oficial es de $475 dólares; sin embargo, la que llevó Shakira tiene un detalle particular que no se ve en la que se encuentra a la venta: en las letras DG incluye cristales. Por esta razón se especula que podría ser un objeto exclusivo para la artista.

El conjunto elegido por la artista es de la firma Dolce Gabbana (Captura Web Dolce Gabbana)

Por su parte, sus dos hijos lucieron buzos amplios, en tonos celestes, y pantalones deportivos.

