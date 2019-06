ShowMatch 2019: Ariel Puchetta, de Ráfaga, se lució junto a Flor de la V

El cantante se llevó más elogios que sus dos compañeros - Fuente: eltrece 02:59

La salsa de a tres permite la presencia de grandes invitados que se convierten en el ingrediente especial de la ronda. Este jueves, la primera figura en pisar la pista de ShowMatch fue Ariel Puchetta, el líder de Ráfaga, y lo hizo junto a la pareja conformada por Flor de la V y Gabo Usandivaras .

En la previa, Flor bromeó: "Está a un paso de convertirse en drag queen". Entonces, Marcelo Tinelli le preguntó si después de su participación va a poder volver sin problemas a cantar en los bailes. "Yo puedo, pero no sé qué me van a decir", respondió el cantante antes de interpretar un popurrí de sus éxitos.

Luego, sí, el trío bailó al ritmo de "Quimbara", de Celia Cruz. Aunque nadie pareció percibirlo, en medio de la coreografía al zapato de Usandivaras se le rompió un taco, pero él continuó como si nada hubiese pasado.

Como todas las noches, el primero en dar su devolución fue Ángel De Brito, dueño durante esta ronda del voto secreto. "Me gustó que llamen a Ariel, que no está en el catálogo de invitados habituales. No desentonaste para nada. No estás al nivel de los chicos, pero estuvo bien lo tuyo. Me gustó la coreo y la puesta. Flor, te vi un poco rara, pero estuvo bien", indicó.

Luego llegó el turno de Pampita Ardohain (8): "La sorpresa fue Ariel. Se desenvuelve increíble en la pista. Me encantó su trabajo. Los chicos son buenos bailarines, pero les faltó presencia en el escenario. La coreo empezó bien pero me hubiera gustado un momento sorpresa".

Florencia Peña sumó (7): "Entran y son la luz de la pista. Me encantó la incursión de Ariel, pero hoy la vi desdibujada a Flor. La coreo fue muy buena y me gustó lo que pasó entre los tres". Por último, Marcelo Polino (4) pidió el BAR y expresó: "Cuando entran son maravillosos. Me gustó, pero no como otras veces".

Flavio Mendoza (-1) recogió el guante e indicó: "Los vi enredados. La ropa es un fuego, pero con el pantalón con flecos, se vio más movimiento de cadera en Gabo que en Flor. Hay que bajar un poco para cuidar a Flor. A veces salís como loco y no la cuidás. Hay momentos en los que ella necesita el partenaire".

Fidalgo (0) agrego: "Me gustó, pero a Flor le faltó más cadera. ¿En qué momento se te rompió el taco, Gabo? Vi algo raro en el truco".

"Gabo tiene mucha susceptibilidad con las palabras que decimos. Y eso es lo que menos me preocupa que te preocupe", se enredó Aníbal Pachano (+1) y agregó: "Flor, en algún momento estuviste dubitativa y Gabo estuvo muy arriba. Hay que trabajar en equipo. Demasiado 'revolú' del fleco". En total, entonces, consiguieron 19 puntos.