Sofía Bonelli, la novia de Caniggia, le respondió a Mariana Nannis

Ahora fue Sofía Bonelli, la novia de Claudio Caniggia, quien tomó la palabra para responderle a Mariana Nannis Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de octubre de 2019 • 16:56

La guerra entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia parece no tener fin y se recrudeció aún más a partir del posteo de una foto del exfutbolista con su nueva pareja. En el medio de ambos está Sofía Bonelli, que habló, a través de audios, en Pamela a la tarde, ciclo que conduce Pamela David por América, aunque esta semana está de vacaciones en Egipto y Carlos Monti tomó la posta.

Ante los rumores que aseguran que Bonelli pretendía seducir a Diego Maradona y que Claudio Paul Cannigia era el plan B, ella aclaró: "Esto es fácil. Él se fijó en mi y yo en él, y nos juntamos. No hubo terceros y no pasé por nadie para conocerlo, nada que ver. Es simple la historia".

También tiene una respuesta para otra acusación de Mariana Nannis, quien asegura que Bonelli es una prostituta, que trabajó de promotora en Turismo Carretera y que estuvo con varios pilotos. "Para ser promotora tendría que haber pasado por un taller mecánico primero, y haberme puesto lolas. Y no hice ninguna de las dos cosas. No califico para promotora de TC. La última vez que me puse botitas y paraguas fue en la escuela, cuando hice de hormiguita biónica", dijo Sofía con ironía.

Por otra parte, en Pamela a la tarde también estuvo el nuevo abogado de Mariana Nannis, Alejandro Cipolla, que adelantó que va a pedir bozales legales a todos. "Para pone en igualdad de armas: ella tiene bozal legal y nosotros vamos a hacer lo mismo contra todos". También dijo que, posiblemente, Nannis vuelva a la Argentina la semana próxima, y que tiene buena relación con sus hijos. " Con Axel hay un inconveniente. Mariana le escribió para contarle qué era lo que le pasaba", aclaró.

Con respecto a los posteos de Mariana en las redes, el abogado señaló: "Si alguien se sintió injuriado tiene que hacer la denuncia".