Sol Pérez cargó de nuevo contra Jazmín Stuart: "Usó al feminismo para estafar"

La modelo se enfrentó a la actriz en una entrevista, ella hizo un descargo por Twitter y Pérez le respondió de forma contundente. Fuente: LA NACION

La semana pasada Sol Pérez entrevistó en el programa de radio Show Attack (Radio Latina) a la actriz Jazmín Stuart , luego de que esta se enfrentara con el periodista Guillermo Andino por interrumpir a la madre de Wanda Taddei , víctima de un femicidio, para ir a un móvil con la vedette Carmen Barbieri .

En esa charla, Pérez cuestionó el accionar de la actriz que, con muy poca paciencia, la destrató durante toda la comunicación telefónica. La pelea se volvió viral y Stuart decidió salir a aclarar lo que había sucedido a través de su cuenta de Twitter.

Este miércoles, durante el programa de Incorrectas (América), Moria Casán charló en un móvil con Sol sobre lo sucedido y le preguntó por el descargo de Jazmín. "Ella no entendió nada sobre la conversación, porque yo no decía si me parecía bien o mal lo que había pasado sino que no compartía cómo había reaccionado ella. No el hecho sino la forma", arrancó la modelo.

"Y después, bueno, dijo 'qué me importa a mí' refiriéndose a la salud de Federico Bal y ahí eso me pareció innecesario. No podés decir eso de la salud de una persona. Yo soy de otra manera y tengo otros valores", sostuvo.

Durante la discusión , Stuart pidió dejar de hablar con Pérez porque "no sabía quién era" y preguntó de forma retórica si era periodista. "¿Qué le importa a ella si fabrico tornillos, si soy periodista o abogada? Le estaba haciendo una pregunta, pero para ella tenés que tener un título para hablarle, porque está en otras esferas", ironizó la exchica del clima.

Casán, que aseguró respetar a la actriz, le respondió: "es que no nos conoce, no sabe de televisión", a lo que Pérez lanzó tajante: "Cuando fue todo el telar de la abundancia , mostramos el audio de ella y ella bien sabía que este programa existía. En esa época ella utilizaba al feminismo para estafar a la gente con ese telar. A mí me parece que ella habla de que la tele es todo un negocio y no sé qué pero ella bien que hacía negocios con el telar de la abundancia. Usando al feminismo para atraer a las mujeres que capaz ponían sus únicos ahorros y los perdían", sentenció.

Pérez se refirió así a un audio de la actriz que se volvió viral, en donde invitaba a mujeres a participar de un fraude piramidal adaptado a los reclamos actuales de empoderamiento feminista.

Para tratar de poner calma, Casán propuso invitar a la actriz al programa para que "se conozcan con Sol" y agregó: "Es una mujer inteligente. Está en ese grupo de actrices feministas, si tiene sororidad, deberían hablar. Vamos a invitarla, ojalá venga".