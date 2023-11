escuchar

Soledad “Solita” Silveyra se convirtió en la primera mujer en conducir el desembarco de Gran Hermano 2001 a la Argentina, el cual marcó a toda una generación de televidentes y que hasta la actualidad se preserva en la memoria colectiva de la gente. En un breve repaso de su trayectoria en la televisión, reveló quiénes fueron, en la previa, las periodistas designadas para el rol que más tarde ocupó ella. Además, habló de su último contacto con Silvina Luna.

Este domingo, la actriz visitó Polémica en el Bar (América), programa que conduce Marcela Tinayre, y en él se tomó unos minutos para reflexionar acerca de ciertas cuestiones que nunca develó frente a cámara acerca de las internas del canal.

“Cuando entraste a ese reality, con esa inmensidad, qué emoción que fue, porque ese Gran Hermano fue el que marcó a todos”, comentó Tinayre a la vez que Silveyra se sinceró: “Yo lo veo y me pongo a llorar”. Acto seguido, contó las dos propuestas que se les hicieron a otra conductoras, quienes habían sido convocadas pero que rechazaron la oportunidad.

“Me acuerdo de que estaban Bernarda Llorente y Claudio Villarruel a cargo del canal (Telefe). Y ellos estaban buscando una periodista, como se había hecho en España con [Mercedes] Milá. Así que estaban tratando de convencer a Mónica Cahen D’Anvers o a Magdalena Ruíz Guiñazú y las dos dijeron que no. Entonces, se les ocurrió llamarme a mí”, señaló la actriz de grandes éxitos como Amor en custodia y La ley del amor.

Asimismo, Solita reconoció que “no tenía relación con el lente” y justificó: “Estaba acostumbrada a que me filmara, pero no a hablar y a darme cuenta de que detrás de ese lente está la gente mirándome. Entonces, les pedí hacer una prueba y la hice. Me acuerdo que fui y me compré un saquito divino, yo era un palito así [por su delgadez]. Y me gusté, así que dije: ‘Bueno, puede ser’”.

Luego de ello, explicó el origen de la frase que inmortalizó su trabajo como presentadora del reality. En respuesta a la opinión de Flavio Mendoza acerca de que ese puesto la “sacó de su lugar de confort”, debido a su profesión como actriz de telenovelas, mencionó: “Fue un desafío enorme. Yo me acostaba con el último que se metía en la cama y me levantaba con el primero (...) Una vez se me ocurrió decir ‘adelante mis valientes’ y me acuerdo que vino Villarruel y me dijo: ‘Mañana te matan todos los medios’, porque llamar valientes a estos… Pero para mí eran valientes. Hay que meterse en esa casa”.

El recuerdo de Silvina Luna

Acerca de Silvina Luna, quien ingresó en la edición 2002, Solita elogió su relación con ella y remarcó: “Era un ser divino (...) Bailaba el ‘Meneaito’, se comía todo, todo, todo. Era muy buena mina. Yo estaba con ellos todo el día, eran como mis hijos”.

Sobre los últimos días con vida de la ex Gran Hermano -quien falleció el 31 de agosto de 2023- agregó con congoja: “La acompañé de alguna manera. Estuve cerca, le mandaba videos. Me emocionó mucho cuando fueron los chicos de GH, [Ximena] Capristo y su marido, e hicieron un video. Y dije: ‘Mirá, 20 años después y siguen a su lado’. Eso me emocionó”.