Qué actores fueron elegidos para protagonizar Friends antes del elenco original

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer no fueron elegidos como primera opción para interpretar a los seis amigos de la serie Fuente: Archivo

A la hora de pensar en series exitosas, sin dudas, una de las primeras en la lista es Friends. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer cautivaron a lo largo de diez temporadas a los fanáticos con sus emblemáticos personajes, pero una revelación de las últimas horas sorprendió a todos al descubrir que ellos no fueron elegidos como primera opción para interpretar a los seis amigos.

El primer nombre que resonó entre los productores de Friends para interpretar a Rachel no fue Aniston, sino Tea Leoni, quien apostó por otro proyecto televisivo antes de ponerse en la piel de los amigos más famosos de Nueva York.

La actriz de Jurassic Park III rechazó el papel para actuar en la sitcom The Naked Truth (La cruda realidad), que fue cancelada en su tercera temporada. Así que, ante la negativa de su colega, Aniston fue convocada y aceptó interpretar a Rachel.

Por otro lado, uno de los papeles más requeridos fue el de la excéntrica Phoebe Buffay. A los productores les costó mucho trabajo encontrar al personaje perfecto para Phoebe y, en primera instancia se lo propusieron a Ellen DeGeneres.

Uno de los papeles más requeridos fue el de la excéntrica Phoebe Buffay. A los productores les costó mucho trabajo encontrar al personaje perfecto para Phoebe y, en primera instancia se lo propusieron a Ellen DeGeneres

DeGeneres rechazó el papel porque ya estaba planificando su propio programa y, además, los productores le indicaron que el personaje de Phoebe debía cantar, algo que no le interesaba a la actual conductora. De esta manera, Lisa Kudrow fue seleccionada luego de que fue vista en su papel de Úrsula Buffay en Mad about you (Loco por ti), que luego volvería a interpretar en Friends como la gemela de Phoebe.

En el caso del personaje de Ross, la situación fue un poco distinta. Si bien los creadores de la serie querían que el personaje lo realice David Schwimmer, pero él no estaba seguro porque tenía trabajo en teatro. Por eso, quien audicionó en varias ocasiones para el papel del paleontólogo fue Eric McCormack, pero finalmente los productores convencieron a Schwimmer.

Otro de los personajes más míticos de la serie es el de Chandler. Si bien los productores terminaron decidiéndose por Matthew Perry, antes de él Jon Cryer era una de las posibilidades para recrear a Chandler.

Cryer se hizo conocido por su personaje de Alan enTwo and a Half Men y tomó una audición para participar de Friends, pero no pudo llegar a la segunda prueba porque se encontraba en Londres. Así, Perry fue finalmente el elegido.

Para el personaje de Chandler también estaba entre la lista de posibles elegidos Jon Favreau, actor y director de las películas de Iron Man, quien rechazó el papel para dedicarse a la escritura, pero más adelante participó de la serie como Pete, un novio de Mónica.

¿Qué actor para el personaje de Joey

Por su parte, Matt LeBlanc tampoco fue la primera alternativa para interpretar a Joey. Quien realmente estuvo a punto de ganar el papel fue Hank Azaria, pero finalmente los creadores de la serie consideraron que LeBlanc era el actor que buscaban. Sin embargo, Azaria, quien había manifestado sus intenciones de participar insistentemente, luego estuvo en la serie interpretando a David, un científico que fue novio de Phoebe, pero luego debió irse a vivir a Minsk.

Por último, Courteney Cox no fue la primera persona en la que los productores pensaron para el personaje de Mónica, sino que creían que ella podría haber sido buena para el papel de Rachel. Sin embargo, la actriz consideró más atractivo el rol de Mónica y pidió que la dejen interpretarlo.

Pero anteriormente, había sido Lea Remini quien se presentó para realizar el personaje de la cocinera obsesiva de la limpieza, aunque ante los pedidos de Cox, el proyecto de Remini no prosperó.