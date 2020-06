Friends: Lisa Kudrow admitió que Phoebe "le robó" algo a Chandler

La inesperada confesión de Lisa Kudrow sobre una épica escena de la serie Friends

Rachel, Phoebe, Mónica, Ross, Chandler y Joey. El grupo de amigos más queridos alrededor del mundo gracias a la icónica serie Friends todavía no han podido realizar el lanzamiento que adelantaron meses atrás: una especial reunión . La pandemia por el Covid-19 demoró todos los planes, pero sin embargo, los actores realizaron decenas de entrevistas virtuales durante la cuarentena para divertir a sus millones de fanáticos.

Tal es el caso de Jennifer Aniston y Lisa Kudrow, quienes en las últimas horas invitaron a los seguidores de Friends a participar y seguir en vivo una entrevista de Variety llamada "Actors on Actors". La aparición de las exitosas actrices generó cataratas de reacciones en la red, ya que además de recordar viejas anécdotas juntas, Kudrow ( Phoebe) hizo una curiosa e inédita confesión sobre una de las escenas más viralizadas en Internet.

"No tengo un episodio favorito específico, pero hay una escena que tiene una historia por detrás y que de hecho se ve mucho en línea", comenzó contando y entonces adelantó que hablaría del capítulo "The One Where Everybody Finds Out" en el que Phoebe y Rachel ven a Chandler (Matthew Perry) y Mónica besándose desde el apartamento de Ross.

Aquella épica escena es recordada por la divertida reacción del personaje de Phoebe al descubrir la relación amorosa: grita con exageración: "¡Mis ojos! ¡Mis ojos!"

La icónica escena de la que "Phoebe" habló en la entrevista

"Okey, esa icónica frase se la robé a Matthew Perry", confesó. "Así es como Matthew Perry dice cosas", agregó con picardía y nostalgia. "En realidad le pedí permiso antes de filmarlo. Pensé: 'No sé si has visto los ensayos, pero digo' ¡Mis ojos! ¡Mis ojos!' de la forma en que lo haces Así que solo necesito saber que está bien contigo. Si no, lo diré de otra manera. Y él dijo: 'Sí, adelante'".