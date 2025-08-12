Starlite 2025: por qué Antonio Banderas no pudo estar en su propia gala

La 16ª edición de Starlite, la gala benéfica que organiza Antonio Banderas, se celebró este domingo en Marbella bajo la temática “Venecia y sus bailes de máscaras”. El evento reunió a destacadas personalidades y contó con la conducción de Valeria Mazza y Cayetana Guillén Cuervo. Los asistentes disfrutaron de una subasta de objetos exclusivos y la entrega de premios solidarios a figuras comprometidas con el desarrollo social. La música estuvo a cargo de artistas locales y Fátima Florez participó con imitaciones de celebridades. Sin embargo, la ausencia del anfitrión, Antonio Banderas, quien cumplió 65 años ese mismo día, no pasó inadvertida.

La ausencia de Antonio Banderas en Starlite 2025

El actor se encontraba en Londres en el medio de una grabación de una película. Banderas explicó su ausencia a través de una videollamada: “Os pido disculpas a la organización y a los asistentes por no poder estar físicamente este año. Llevo un verano muy intenso, en el que se me ha juntado el rodaje de tres películas, pero quería mandaros un abrazo y daros las gracias por darle vida a todos los objetivos fundacionales”. Su novia, Nicole Kimpel, y su hermano, Javier Banderas, asistieron en su representación.

Nicole Kimpel, la novia de Antonio Banderas, se presentó en la gala

A pesar de la ausencia física de Banderas, su espíritu se sintió presente. Nicole Kimpel, su pareja, expresó: “He vuelto de Londres donde está Antonio ahora en el rodaje de su película. A Antonio le hubiera encantado estar aquí, pero de alguna manera, como estoy yo, es como si fuera él, ¿no? Siempre queremos estar, y su fundación, que es superimportante para él“. Kimpel incluso le cantó el feliz cumpleaños a Banderas a la distancia, con una torta en la mano.

La gala benéfica, inspirada en la temática veneciana, contó con una subasta de objetos exclusivos y experiencias de lujo. Los fondos recaudados se destinan a la fundación de Antonio Banderas, que apoya diversas causas sociales. La presencia de figuras destacadas y el ambiente festivo contribuyeron al éxito de la noche, a pesar de la ausencia física de su anfitrión.

La presencia de Fátima Florez en Starlite 2025

Fátima Florez estuvo en la gala de Antonio Banderas

Fátima Florez fue una de las grandes atracciones de la noche. La humorista e imitadora argentina, que llevó su talento a escenarios internacionales como Miami y Las Vegas, realizó tres presentaciones en las que personificó a Raffaella Carrà, Shakira y Liza Minnelli. Testigos aseguran que sus números fueron de los más aplaudidos. Florez compartió en sus redes sociales un clip de su actuación. Una seguidora la elogió como “Reina embajadora de talento, belleza y solidaridad”.

Fátima Florez, en la piel de Raffaella Carrà

Valeria Mazza como conductora del evento

Valeria Mazza, acompañada por su esposo Alejandro Gravier, fue la encargada de conducir la gala junto a Cayetana Guillén Cuervo. La modelo argentina lució dos diseños de Gabriel Lage: un vestido en gris perla y otro con flecos en el mismo tono metalizado. Gravier optó por un elegante traje de tres piezas y una máscara veneciana. Su selfie con Victoria Federica de Marichalar y Borbón se viralizó.

Valeria Mazza y Cayetana Guillén Cuervo fueron las conductoras del evento

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.