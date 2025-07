Steve Carell sorprendió al revelar por qué es fanático de Taylor Swift

Pese a que la gran mayoría cree que Taylor Swift aspira a un público principalmente joven, un dato no menor sorprendió y puso en jaque esta teoría. A sus 62 años, Steve Carell se proclamó fanático de la cantautora estadounidense y reveló qué fue lo que lo cautivó.

Steve Carell, el inolvidable Michael Scott de The Office, sorprendió al revelar sus gustos musicales

Durante una entrevista con Jimmy Fallon para The Tonight Show, el actor brindó detalles sobre cómo nació el amor hacia la joven de 35 años. “Investigando sobre lo que puede no saber la gente sobre vos, encontré que en una época eras switie”, le dijo el conductor. Mientras el público aplaudía, el protagonista de The Office aseguró: “Conocí a Taylor Swift”.

En ese sentido, mencionó que coincidieron en MTV’s TRL (Total Request Live), conducido por Carson Daly. “Fue al principio de mi carrera y de la suya también”, señaló y aunque aclaró que solo se encontraron unos minutos, al verla pensó: “‘Vaya, parece especial’. Incluso en aquel entonces. Muy dulce, muy agradable, simplemente tuve una muy buena primera impresión”.

Y continuó: “Incluso años más tarde, siguiendo su carrera, recuerdo que ella se convirtió en una gran superestrella. Recuerdo haber visto algún video de ella y no era como una gran cosa viral, era algo que encontré en los recovecos de internet. Y estaba ella en un hospital, tocando una guitarra acústica para un niño que estaba, ya sabés, recuperándose de algo y no había un gran equipo. Era como una cosa muy discreta que hizo a escondidas”.

“Pensé: ‘Eso es genial.’ No publicitado, llevándolo con el corazón. Pensé: ‘Está bien, soy un fan. Voy a apoyar a esa persona’”, completó.

Taylor Swift es fanática de The Office

Esa no fue la única vez que el protagonista de Virgen a los 40 (2005) expresó su admiración hacia la artista. En 2014, se volvió viral al hacer una interpretación espontánea de “Shake It Off”. “Me encanta. Me encanta completamente Taylor Swift. Creo que es genial”, expresó al finalizar. Sin embargo, el fanatismo no solo es unidireccional. Durante la pandemia por coronavirus, Swift realizó un posteo en X con el que dejó en claro que la sitcom originalmente creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant era una de sus favoritas.

“Dawson’s Creek y The Office fueron mis series favoritas de la cuarentena. ¿Estoy anclada en el pasado? Sí. ¿Lo siento? No", expresó. No obstante, eso no es todo. Años antes, lanzó “Ours” con un videoclip en el que parodiaba a la serie protagonizada por Carell y John Krasinski, donde los empleados de la oficina del video musical hablaban sobre su extraña compañera de trabajo, la cual la propia Taylor interpretaba.

Taylor Swift reveló que The Office fue una de sus series favoritas en pandemia (Foto: Captura X)

Cuáles son las campañas en las que Taylor Swift colaboró

Steve Carell mencionó que su fanatismo por la artista se debe principalmente a su bondad. Es que la pareja de Travis Kelce no solo es conocida por su trabajo en la música, sino también su filantropía. Entre las campañas que colaboró se encuentran: