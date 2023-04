Los increíbles tatuajes con los que Emilia Clarke y Sophie Turner recordaron Game of Thrones a 4 años del final

escuchar

No cabe ninguna duda de que, al momento de armar una lista con las series más relevantes de la última década, Game of Thrones se ubicaría en uno de los puestos más altos. Con una cantidad de ocho temporadas, la producción de HBO que narra cómo nueve familias reales luchan despiadadamente para poder controlar la tierra de Westeros se ganó el corazón de miles de televidentes a lo largo y ancho del mundo.

Pero, el show basado en los libros del autor George R.R. Martin no solo marcó un antes y un después en la forma de ver y crear ficción, sino que también cambió la vida de muchos de los artistas que formaron parte de la historia. Dos de ellas fueron Emilia Clarke y Sophie Turner, quienes hoy en día tienen tatuajes inspirados en la serie con los que inmortalizaron la increíble experiencia de protagonizarla.

Sophie Turner -actualmente Sophie Jonas tras su casamiento con Joe Jonas, uno de los integrantes de la banda musical bautizada con el mismo apellido- es una actriz de 27 años nacida en el Reino Unido. Hizo su gran debut en el mundo del cine y la televisión de la mano del personaje de Sansa Stark, la hermana mayor de la familia Stark, una de las nueve familias reales que forman parte de la trama de Game of Thrones.

Game of Thrones fue una de las series más exitosas de la última década Gentileza Entertainment Weekly - Archivo

Gracias a este rol, la artista británica no solo conoció a quien hoy en día es su marido -fueron presentados por una amiga en común-, sino que también le abrió las puertas a formar parte de otras mega producciones como Dark Phoenix y X-Men: Apocalypse y de éxitos de Netflix como Do Revenge.

Es por eso que, para ella, la serie significa mucho más que un trabajo. A modo de homenaje, Turner tiene no uno, sino dos tatuajes en su honor. El primero consiste en la fecha en la que la llamaron para confirmarle que obtuvo el papel, el cual comparte con Maisie Williams, quien interpretó a su hermana en la ficción y es su gran amiga en la vida real.

Sophie Turner se tatuó el blasón que representa a los Stark, su familia en la ficción

Asimismo, poco antes del estreno de la temporada final, se hizo en el antebrazo un lobo huargo -blasón de la casa Stark- junto a la frase “la manada sobrevive”. En el caso de esta segunda pieza, generó una gran polémica entre los fanáticos de la serie, ya que muchos lo interpretaron como un posible spoiler de lo que sucedería en el final.

“Mientras me lo tatuaba la gente me aconsejó que no lo hiciera porque parecía que estaba develando todo, pero no es así. Es solo una cita de la temporada pasada; pero todos creen que realmente sobrevivimos...”, comentó Sophie, en su momento. Y aclaró: “Es solo un lema que me gusta”.

Emilia Clarke se hizo un tatuaje en honor a su personaje, "la Madre de los Dragones"

En el caso de Emilia Clarke, la historia se dio de manera muy similar. Aunque comenzó a actuar desde muy chica, su primer gran papel fue como Daenerys Targaryen en Game of Thrones, que la catapultó a la fama y le permitió formar parte de diversos films, al igual que la llevó a ganar múltiples galardones.

Para llevar siempre consigo su rol como “La Madre de los Dragones”, un par de años atrás se tatuó en la muñeca la silueta de un dragón que vuela seguido por sus dos crías. “Es una especie de hasta siempre”, explicó, antes de revelarlo ante el público.

LA NACION