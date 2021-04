Su madre está en la calle y su abuela tiene Alzheimer: el desgarrador relato de un participante de MasterChef que conmovió a España

Un joven participante de la edición española de MasterChef contó la historia de su corta vida en su primera participación en el programa, y el relato fue tan desgarrador que conmovió hasta lo más hondo a los miembros de jurado y a la audiencia. Es que José María Montero, de apenas 18 años, atravesó una serie de tragedias que llenaron su existencia de dolor pero que, a la vez, lo convirtieron en un ejemplo de lucha.

El muchacho es de Badajoz, trabaja como restaurador y ha debido, por las circunstancias de su historia, ganarse la vida en solitario para así pagarse los estudios. Se presentó en el concurso como uno de los aspirantes porque lo apasiona cocinar, pero el verdadero plato fuerte que probaron los jurados del ciclo fue el relato de Montero.

“Yo me he criado con mi abuela, porque a mi padre no lo conozco y mi madre es toxicómana”, le dijo el participante a la mesa examinadora. De acuerdo a la información que agregó el medio El Confidencial, la mamá de Montero vive en la calle.

El desgarrador pasado de un joven participante de MasterChef España

“La que me crió es mi abuela, mi madre en la vida. Es más, a ella yo le debo el mundo entero”, agregó en otra instancia del programa. Pero, enseguida, el participante contó, en relación a eso, otro episodio desolador que le tocó vivir. “Yo cocino para mí porque ya no vivo con mi abuela, pero ahora ella tiene principio de Alzheimer, y yo porque vivo en Badajoz no la puedo cuidar”, dijo.

Cuando uno de los jurados lo consultó sobre con quién vivía, si tenía algún hermano, llegó otra noticia triste. “Tenía una hermana pequeña, pero se me murió con 9 meses en un accidente de tránsito. Ahora tengo otra hermana, pero no vivo con ella”, narró Montero, que ya a esa altura había cedido paso al llanto que ya no pudo detenerse.

“Voy tirando yo solo, tiro para adelante, me pago mi piso, me pago mi estudio, me pago yo todo. Y por eso quiero entrar a MasterChef, porque he visto que abre las puertas”, agregó.

Montero presentó un plato para ingresar al concurso llamado “Amor de abuela”, que le permitió cumplir su meta de formar parte del reality.

El joven Montero conmovió a los tres jurados de MasterChef España con su dura historia Captura video Twitter / @masterchef_es

En el momento de las devoluciones, y luego de oír la desgarradora narración de Montero, uno de los jurados, Pepe Rodríguez, le dijo: “Estate muy orgulloso de lo que hacés, porque sos un luchador y nos estás dando una lección a todos nosotros, que a veces nos quejamos”.

