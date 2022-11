Susana Giménez y una singular revelación en contra de la “grieta” política: “Mi vestuarista es kirchnerista y nunca discutimos por nada”

escuchar

Días atrás, Susana Giménez dijo presente en la 50° edición del Festival Lules Canta la Patria, un evento organizado por la provincia de Tucumán del que formaron parte una larga lista de celebridades argentinas.

Sin embargo, su participación quedó parcialmente opacada por una interna política en torno a la organización. En diálogo con LAM, por América, la conductora decidió dar un mensaje en contra de la grieta y lo hizo con una categórica frase.

Susana Giménez apuntó contra la grieta política: “Mi vestuarista es kirchnerista y nunca discutimos

A lo largo de los últimos años, Susana Giménez dejó en claro en repetidas oportunidades cuáles son sus inclinaciones políticas. Los tajantes dichos con los que se definió en contra del peronismo y del kirchnerismo le ganaron el apoyo de muchos y el repudio de unos cuantos, pero ahora la dejaron envuelta en una compleja interna que se dio en torno al festival musical tucumano.

De regreso en la ciudad de Buenos Aires, la diva fue interceptada por múltiples programas dedicados al mundo del espectáculo y, entre las preguntas que le hicieron, se destacó una vinculada a la reciente polémica.

Susana Giménez en la 50° edición del Festival Lules Canta la Patria, en Tucumán

“A vos te invitaron amablemente como a otros artistas, pero una parte del ala política de la provincia decía ‘Susana no representa lo popular y el peronismo’. Dicen que estás sumisa a los factores de poder”, disparó Alejandro Castelo, notero de LAM (América).

Aunque previamente había dejado en claro que no iba a hablar sobre política, Susana Giménez no evitó el tema. “No se puede mezclar la política con el arte, no tiene nada que ver”, expresó. Y remarcó: “Yo no soy peronista, pero amo a Evita. Soy Evitista, no sé como se dirá”.

Finalmente, expresó: “Yo no tengo problema con nadie. Mi vestuarista, que la adoro, es kirchnerista, viajamos por el mundo juntas y nunca discutimos por nada. Eso es con lo que hay que terminar si no sigue la grieta”, sentenció.

Susana Giménez rompió el silencio y habló de su supuesta pelea con Fátima Florez

Susana Giménez también optó por aclarar su supuesto conflicto con Fátima Florez. Según había explicado el periodista Juan Etcheyogen, el enojo de la conductora habría sido motivado por la imitación de ella que hace la humorista en su show, Fátima es camaleónica.

Juan Etchegoyen habló sobre la supuesta tensión entre Susana Giménez y Fátima Florez

“Hay un cuadro donde aparece primero Mirtha y después Susana, en esa parte Mirtha dice que Susana no paga los impuestos y que Patricio Giménez no labura, básicamente, y ahí se pudrió todo mal, se vivieron momentos de tensión con esta persona que asistió al show y que es de íntima confianza tanto de Susana como de su hermano Patricio”, explicó el periodista.

Por su parte, Fátima dejó en claro que su intención jamás fue burlarse de la actriz. “Amo a todas las mujeres que interpreto, así que de verdad no entiendo... Me extraña de Susana”, dijo la imitadora en su momento, en diálogo con Ángel de Brito.

Ahora, fue Susana quien habló del tema. “Me enteré por la Chiqui que me llamó para decirme que ella no había dicho nada porque se lo estaban adjudicando. Yo le dije ‘Chiqui, ¿pero qué te importa? Además, yo ya sé que no vas a decir nunca nada’”, sentenció. De esta manera, dio por terminado el tema y dejó en claro que “no va a perder el ‘prana’ [la energía] por una tontería”.

