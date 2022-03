Gastón Trezeguet y Tamara Paganini revelaron que tenía el paquete que entró Diego Maradona a la casa de Gran Hermano

Hace ya más de 20 años, durante la primera edición de Gran Hermano en Argentina, los participantes se llevaron una gran sorpresa cuando Diego Armando Maradona ingresó a la casa para pasar un rato con ellos. El astro del fútbol miraba el programa y se consideraba un fan más del formato que irrumpió en los hogares de las familias, por eso no dudó en aceptar la invitación para sorprender a los chicos del reality.

Durante su visita, y de manera muy solapada, “el Diez” le entregó a los concursantes una bolsita cuyo contenido generó muchas especulaciones durante años. En especial, gracias al grito de “¡Alta tiza, Diego!” , (manera de referirse coloquialmente a un paquete de cocaína), que se escucha cuando el astro del fútbol deja caer el paquete en el pasto.

Ahora, a través de una charla en vivo de Instagram, Gastón Trezeguet y Tamara Paganini finalmente le pusieron fin al misterio.

El día que Diego Maradona visitó la casa de Gran Hermano

“Era la sal para el asado, pero ¿quién te va creer ahora que entró sal?”, reveló Trezeguet, sin embargo, su compañera enseguida lo contradijo. “¿Vos me estás jod...? No entró sal”, lo increpó. “Era un paquetito blanco que tenía la sal para el asado, porque en la compra no habíamos podido sumarla”, recordó el productor.

En medio del debate, Paganini siguió con su versión. “Se te mezcló, no sé qué te pasó”, le dijo, y amplió: “Lo que entró Diego no era sal ¿no te acordás? Porque estoy loca o no sé... ¿Por qué me iba a poner tan contenta por un poco de sal si yo estaba desesperada por fumar”. Fue ahí que Trezeguet le explicó que llevó algo más. “Llevo dos cosas, puchos y sal”, dijo. “De la sal no me acuerdo”, agregó ella entre risas.

“El Diego dejó caer la bolsa, ahí alguien dice ´alta tiza´, que supongo que habrá sido Fernando, pero cuando vemos empezamos todos a saltar porque eran puchos. Estábamos desesperados por fumar, fue la semana que fumamos té”, contextualizó Tamara.

Marcelo Corazza, Daniela Ballester, Tamara Paganini y Gastón Trezeguet en la final de Gran Hermano 2001 Captura de video

Trezeguet sumó un detalle a ese relato: “Es que tiró las dos cosas, puchos y sal. Ahí viene mi confusión, porque en un momento me preguntan cómo sabía que era sal. Pero yo me acuerdo perfecto que era sal porque la usamos ese asado que estábamos haciendo”.

“En esa bolsa había 40 cigarrillos blancos, que como no eran de la marca que auspiciaba el programa, el Diego no podía entrar con eso. Entonces, después me entero que lo pararon en el túnel de técnica en donde estaban las cámaras y los espejos, y le dijeron que no podía entrar con eso, pero como él quería traer puchos vaciaron los dos paquetes de cigarrillos en una bolsita. Pero de la sal no recuerdo”, culminó Paganini.

A 20 años: la inolvidbale visita de Diego Maradona a la casa de Gran Hermano - Fuente: Telefe

El año pasado, Mariano Peluffo también recordó el ingreso de Maradona a la casa más famosa del país. “Él era fanático del programa”, le contó Peluffo a Jey Mammon durante su visita a Los Mammones.

Aquel día, la producción interrumpió la cena de los participantes y les propuso armar dos equipos de fútbol. Uno de los capitanes sería Santiago Almeyda y el otro Fernando Navarro. Mientras planificaban quién jugaría con quién y en qué posición, Diego apareció en el patio. “Maradona entró a la casa de Gran Hermano y fue una revolución, porque los pibes no entendían nada de nada” , recordó Peluffo.

Y agregó: “Estuvo un rato largo, repartió piquitos y salió como a las dos de la mañana”. Pese a que a esa hora el equipo de Telefe -canal por el que salía el reality- se querían ir a dormir, Diego salió y los desafió: “Ahora quiero ver cómo quedaron todos manija”.