El esperado anuncio de Taylor Swift que enloqueció a sus fans
Tras el lanzamiento de su nuevo disco, The Life of a Showgirl, la cantante sorprendió a sus seguidores con un importante estreno
Pasaron diez días del lanzamiento de The Life of a Showgirl, el duodécimo álbum de Taylor Swift (35) que, como casi todo lo que publica la cantante estadounidense, instantáneamente se convirtió en un éxito arrollador en ventas y en reproducciones, aunque no fue igualmente acompañado por la crítica especializada. Ahora, después de un fin de semana en el que se supo que este lunes haría un importante anuncio en Good Morning America, la cantante reveló que en diciembre estrenará en Disney+ un proyecto audiovisual muy esperado por sus fans relacionado con The Eras Tour, la gira mundial con la que dio 149 presentaciones en 51 ciudades diferentes y que la trajo por primera vez a la Argentina con tres shows en River.
“Fue el fin de una era y lo sabíamos. Queríamos recordar cada momento previo a la culminación del capítulo más importante e intenso de nuestras vidas, así que permitimos a los cineastas capturar esta gira y todas las historias tejidas a lo largo de ella a medida que terminaba. Y filmamos el show final en su totalidad”, informó Swift esta mañana a través de sus redes sociales.
“The Eras Tour: The Final Show, con todo el set de The Tortured Poets Department [su álbum anterior, que lanzó durante la mencionada gira] y los dos primeros episodios de The End of an Era, una docuserie de 6 episodios con el detrás de escena del tour, será de ustedes el 12 de diciembre en Disney+“, agregó en la citada publicación.
El último recital de su exitosa gira fue el pasado 8 de diciembre en el BC Place Stadium de Vancouver, Canadá. Había comenzado el 17 de marzo de 2023 en Glendale, Arizona.
Cabe recordar que ya existe en Disney+ una película del Eras Tour que fue filmada en agosto de 2023 durante las tres fechas de la cantante en el SoFi Stadium de Inglewood, California. Su lanzamiento fue en octubre de ese mismo año y se convirtió en la película de concierto más taquillera de todos los tiempos, según Guinness World Records.
Sin embargo, más allá de lo que se pudo ver en la pantalla, sus fans alrededor del mundo que asistieron a sus shows no presenciaron exactamente el mismo espectáculo. Por un lado, porque en cada recital la artista interpretaba dos canciones sorpresa de su vasta discografía, y las mismas variaban en cada presentación (solo algunas se repitieron). Por otro lado, porque el lanzamiento de un nuevo álbum en medio de la gira la llevó a modificar parte del show.
Después de su paso por los escenarios de América, Asia y Oceanía (entre marzo de 2023 y marzo de 2024), Taylor Swift retomó su megatour en París en mayo de 2024. Allí, las swifties, que ya se conocían el show de memoria por los videos que circulaban en las redes sociales y las transmisiones en vivo que hacían algunas fans con sus celulares, fueron sorprendidas con un importante cambio en el setlist.
Con la llegada de The Tortured Poets Department, la artista reemplazó algunas canciones del repertorio anterior por siete del nuevo disco, introdujo cambios de vestuario y alteró el orden de los actos, que mantuvo hasta el final del tour. Esas adiciones estarán reflejadas en la nueva película: The Eras Tour: The Final Show.
¿Nueva gira mundial?
Taylor Swift rompió todos los récords con The Eras Tour. Según The New York Times, la cantante recaudó 2.077.618.725 dólares en la venta de entradas, una cifra inusual dentro de la industria. De acuerdo a la información del citado medio, se trató de “el doble de las ventas brutas de entradas de cualquier otra gira de conciertos en la historia”.
Como sus fans ansían con volver a verla en vivo, especialmente después del lanzamiento de The Life of a Showgirl, la artista fue consultada si, en medio de los preparativos de su boda con Travis Kelce tiene planeado regresar a los escenarios.
Pero un tajante “no” por parte de la cantante frente a la pregunta que le hizo Greg James en la radio BBC 1 fue suficiente para echar por tierra cualquier tipo de especulación. “Voy a ser muy sincera. Estoy muy cansada. Cuando pienso en hacerlo de nuevo pienso en que quiero hacerlo muy bien, otra vez", aseguró.
