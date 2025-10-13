A qué hora empieza MasterChef Celebrity Argentina 2025 hoy

MasterChef Celebrity Argentina 2025 (Telefe) se prepara para su gran estreno, que genera expectativa entre los televidentes. La nueva edición del popular reality de cocina, que reúne a destacadas figuras del espectáculo, la música y el deporte, ya tiene fecha y hora confirmadas para su debut en la pantalla de Telefe.

¿Cuándo y a qué hora comienza MasterChef Celebrity Argentina 2025?

El regreso de Masterchef Celebrity a Telefe

La nueva temporada de MasterChef Celebrity Argentina 2025 arranca este lunes 13 de octubre a las 22 horas por Telefe. Inicialmente, se había barajado que su inicio sea a partir del martes 14 de octubre, pero la producción decidió adelantar el estreno para ocupar el espacio en la grilla que dejará La Voz Argentina, cuya final se definirá este mismo lunes.

¿Quién conduce esta nueva edición de MasterChef?

Por segunda vez consecutiva, la empresaria y figura mediática Wanda Nara será la encargada de conducir MasterChef Celebrity Argentina. Su participación en la edición anterior generó gran repercusión, y ahora regresa para guiar a los 24 famosos a través de los desafíos culinarios, aportando su estilo característico al programa.

¿Quiénes integran el jurado de MasterChef Celebrity 2025?

Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular integran el jurado de MasterChef Celebrity 2025, reality que conduce Wanda Nara

El jurado de MasterChef Celebrity 2025 estará compuesto por el reconocido trío de chefs: Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui. Estos tres expertos culinarios serán los responsables de evaluar los platos de los participantes, brindar sus críticas y consejos y, en última instancia, decidir quiénes avanzan en la competencia y quiénes deben abandonar las cocinas.

¿Cuántos famosos participan en MasterChef Celebrity 2025?

Esta nueva edición contará con la participación de 24 personalidades destacadas. Todos ellos pondrán a prueba sus habilidades en la cocina para impresionar al exigente jurado y quedarse con el codiciado título de campeón.

¿Quiénes son los 24 participantes confirmados de MasterChef Celebrity 2025?

Este año son 24 los participantes de MasterChef Celebrity 2025, que incluyen Evangelina Anderson, Maxi López y Sofi Martínez

La lista completa de los concursantes fue revelada el pasado 18 de septiembre por Wanda Nara junto a Verónica Lozano en Se encienden las hornallas, un programa especial de Telefe para informar los nuevos participantes. A continuación, estos son los famosos que competirán:

Pablo Lescano : músico y cantante, líder de la banda de cumbia villera Damas Gratis.

: músico y cantante, líder de la banda de cumbia villera Damas Gratis. Evangelina Anderson : modelo, bailarina y actriz con una extensa carrera en los medios, con varias participaciones en realities . Actualmente, se desempeña como influencer.

: modelo, bailarina y actriz con una extensa carrera en los medios, con varias participaciones en . Actualmente, se desempeña como influencer. Alex Pelao : influencer y actor que ganó fama en redes sociales al representar personajes cliché.

: influencer y actor que ganó fama en redes sociales al representar personajes cliché. Valentina Cervantes : pareja y madre de los hijos del futbolista Enzo Fernández. Ella ganó notoriedad en redes y se abrió camino en el modelaje.

: pareja y madre de los hijos del futbolista Enzo Fernández. Ella ganó notoriedad en redes y se abrió camino en el modelaje. Luis Ventura : periodista de espectáculos, presidente de APTRA y director técnico de fútbol.

: periodista de espectáculos, presidente de APTRA y director técnico de fútbol. Sofi Martínez : periodista deportiva y conductora, destacada por su cobertura en el Mundial Qatar 2022.

: periodista deportiva y conductora, destacada por su cobertura en el Mundial Qatar 2022. La Joaqui: rapera y cantante argentina, pionera del RKT. En tanto, tiene experiencia como jurado de realities y como actriz.

La Joaqui es una de las participantes de MasterChef Celebrity 2025 (Foto: @masterchefargentina)

Diego “Peque” Schwartzman : extenista que entró en el Top 10 del ranking en 2020. Se retiró a principios de 2025 en el Argentina Open.

: extenista que entró en el Top 10 del en 2020. Se retiró a principios de 2025 en el Argentina Open. Momi Giardina : actriz, bailarina y humorista. Participará por un mes y será reemplazada por Selva Pérez, exparticipante de Gran Hermano 2025 .

: actriz, bailarina y humorista. Participará por un mes y será reemplazada por Selva Pérez, exparticipante de . Maxi López : exfutbolista y exmarido de Wanda Nara, actualmente se desempeña como empresario en Suiza.

: exfutbolista y exmarido de Wanda Nara, actualmente se desempeña como empresario en Suiza. Esteban Mirol : periodista con una trayectoria en diversos medios gráficos y radiales.

: periodista con una trayectoria en diversos medios gráficos y radiales. Emilia Attias : modelo, DJ y actriz, conocida por Casi Ángeles y su reciente separación con el comediante “El Turco” Naím, con quien tiene una hija.

: modelo, DJ y actriz, conocida por y su reciente separación con el comediante “El Turco” Naím, con quien tiene una hija. Andy Chango : Andrés Fejerman es compositor, cantante, actor y escritor, quien interpretó a Charly García en la serie El amor después del amor .

: Andrés Fejerman es compositor, cantante, actor y escritor, quien interpretó a Charly García en la serie . Susana Roccasalvo : periodista y conductora al frente de Implacables desde 2013. También es miembro de APTRA.

: periodista y conductora al frente de desde 2013. También es miembro de APTRA. Jorge “Roña” Castro : exboxeador profesional, campeón mundial en 1994, con experiencia en realities .

: exboxeador profesional, campeón mundial en 1994, con experiencia en . Ian Lucas : youtuber y cantante que comenzó en redes a los 13 años, con éxito musical y actuaciones en Disney.

: youtuber y cantante que comenzó en redes a los 13 años, con éxito musical y actuaciones en Disney. Claudio “Turco” Husaín: exfutbolista de Vélez Sarsfield y otros equipos, que actualmente es periodista deportivo.

El Turco Husaín fue convocado en la nueva edición de MasterChef (Foto: @masterchefargentina)

Marixa Balli : vedette y bailarina destacada de la década de 1990, conocida por su canción “La Cachaca”. También es una empresaria de indumentaria.

: vedette y bailarina destacada de la década de 1990, conocida por su canción “La Cachaca”. También es una empresaria de indumentaria. Eugenia Tobal : actriz y modelo con carrera en cine, televisión y teatro, conocida por novelas como Gasoleros y Los Únicos .

: actriz y modelo con carrera en cine, televisión y teatro, conocida por novelas como y . Agustín “Cachete” Sierra : actor que inició su carrera a los ocho años en tiras de Cris Morena. Se coronó como ganador del Cantando por un sueño en 2020.

: actor que inició su carrera a los ocho años en tiras de Cris Morena. Se coronó como ganador del en 2020. Miguel Ángel Rodríguez : actor y comediante con una larga trayectoria en televisión, cine y teatro.

: actor y comediante con una larga trayectoria en televisión, cine y teatro. Chino Leunis : periodista deportivo y locutor, popular por conducir Escape perfecto y programas de streaming .

: periodista deportivo y locutor, popular por conducir y programas de . Julia Calvo : actriz y cantante con más de cinco décadas de carrera, ganadora de dos Premio Martín Fierro.

: actriz y cantante con más de cinco décadas de carrera, ganadora de dos Premio Martín Fierro. Sofía “La Reini” Gonet: influencer que ganó popularidad en redes con reseñas de restaurantes gourmet y como modelo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.