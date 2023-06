Carlos Maslatón quiere ir a ver a Taylor Swift y tuvo un fuerte cruce con los fans de la artista: “Qué te importa”

escuchar

Taylor Swift está a punto de hacer realidad el sueño de sus fans argentinos. Se presentará por primera vez en el país el 9 y 10 de noviembre en el Estadio de River y, desde que se conoció la noticia, se generó una verdadera revolución para conseguir entradas. El lunes la preventa lanzada para clientes de un banco específico se agotó en una hora y media; y este martes más de un millón y medio de personas realizaron la fila virtual para conseguirlas, batiendo un récord de concurrencia. A su vez, su llegada al país derivó en varias polémicas, a la que recientemente se sumó un acalorado intercambio en redes cuando Carlos Maslatón aseguró que intentaría comprar tickets para ir al show y el aguerrido club de fans le salió al cruce.

Los rumores de que la intérprete de “All Too Well” llegaría al país se hicieron eco durante semanas hasta que finalmente se volvieron certezas cuando ella misma lo confirmó en Instagram: “¡Realmente emocionada de decir esto! México, Argentina y Brasil: ¡Les traemos el Eras Tour este año!”. Durante días, los fanáticos comenzaron a idear sus estrategias para conseguir entradas, y algunos dieron consejos sobre cómo comprarlas y qué ubicaciones elegir.

Taylor Swift tocará en el Estadio Monumental el 9 y 10 de noviembre (Fuente: Instagram/@taylorswift)

Nadie quiere perderse el show, incluido el economista liberal Carlos Maslatón, quien compartió una foto del flyer de la preventa agotada para Talyor Swift y escribió: “No me pregunten más, ya dije que voy a ir o que pretendo ir al menos. Con dos amigas, una de San Juan y otra de Santa Fe. Mi amiga de Santa Fe estará en línea para proceder, mañana. No sé si tendremos éxito. La sobredemanda es absoluta. Argentina es ultra bullish”.

El tuit de Carlos Maslatón que despertó la furia de los fans de Taylor Swift Twitter @CarlosMaslaton

Su posteo recibió varias respuestas de los swifties - nombre que reciben los fans de Taylor Swift - que cuestionaron sus dichos. “Carlos, la sobredemanda no es un tema bullish es porque la gente que no es swiftie (vos) quiere ir por algún motivo que no me consta. ¿Es una cuestión de FOMO? En serio, no sé por qué querrías ir, con todo respeto: qué te importa”, le contestó una usuaria. Cabe destacar que el término FOMO significa el temor de perderte cosas que están pasando.

En tanto, el abogado no tardó en contestar: “O sea, ¿vos me está diciendo que no debo ir? Ahora voy a hacer lo imposible por ir”. Además, compartió la respuesta y tipeó: “Forista pretende que me abstenga de asistir a la cancha de River para ver a Taylor Swift”.

Los fans de Taylor Swift se cruzaron en Twitter con Maslatón Twitter @CarlosMaslaton

Pero, sus palabras solo generaron que otras cuentas salieran a criticarlo, particularmente, por querer comprar entradas para ir sin ser fanático: “Y si rey, nosotras venimos años siendo fans, y le estás sacando (el lugar) a una persona que soñó con este momento desde que la consume el lugar y la oportunidad de disfrutarla por capricho. ¿Se puede ser más fo**o y desconsiderado en la vida? Pregunto enserio”.

Swifties cruzaron al economista por querer ir al show de Taylor Swift en River sin ser fanático Twitter @carlosmaslaton

“Cherry, esto funciona así. El precio es lo que equilibra la oferta y la demanda, capitalismo. Caso contrario hay que racionar. Y el problema de racionar es quién lo hace y con qué criterio reparte. El mercado libre lo arregla todo. A River con Taylor Swift irán los que más paguen”, le respondió Maslatón, que además compartió lo compartió en su perfil: “Forista de ideología marxista-leninista, rechazando las leyes naturales de la economía que rigen el funcionamiento de la sociedad, pretende también que yo no toque la cancha cuando venga Taylor Swift”.

Cuánto cuestan las entradas para ver a Taylor Swift en la Argentina

La intérprete de “Shake It Off” se presentará en el Estadio Monumental el 9 y 10 de noviembre y los precios de las entradas varían entre los $16.000 y los $85.000, a lo que se le debe sumar el costo por el servicio de venta online. Los montos dependen de la ubicación, la cercanía del escenario y la visibilidad. La preventa anticipada se agotó el lunes y este martes se abrió la venta general a través de la plataforma de All Access.

Los precios de las entradas de Taylor Swift

Campo delantero: $75.000 + costo de servicio

Campo trasero: $40.000 + CS

Platea preferencial: $85.000 + CS

Platea preferencial Visión lateral: $75.000 + CS

Platea alta: $45.000 + CS

Sívori media: $50.000 + CS

Sívori alta: $30.000 + CS

Centenario Media Visión Restringida: $19.000 + CS

Centenario Alta Visión Restringida: $16.000 + CS

