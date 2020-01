Alberto Martín, el galán de Carmen Barbieri en 20 millones, manifestó su deseo de dejar la obra Fuente: Archivo

La fuerte pelea entre Mónica Farro y Sol Pérez afectó a todo el elenco de 20 millones. Sin tomar partido, aunque muy movilizados por la situación, los actores, productores y el director del espectáculo fueron hablando uno a uno y opinaron al respecto. Alberto Martín no fue la excepción y, tras confesar que está muy triste por todo lo sucedido, no negó sus ganas de dejar de la obra.

Luego de confirmar que las cosas estuvieron "mansas" estos días, el actor contó que Guillermo Marín viajó para ocuparse personalmente de todo. "Esta Marín un poco al frente de todo y tenemos confianza. Estoy un poco más tranquilo pero es entendible que uno no se sienta bien cuando pasan estas cosas. A lo mejor había que hacer estas funciones para ver como se sentían las pibas", expresó Martín en una nota de Intrusos.

"¿Tuviste ganas de irte en algún momento?", le preguntó el cronista de América en referencia a las versiones que circularon en los últimos días sobre sus intenciones de dejar la obra. "No sé, estoy tristón. No me gusta que pasen están cosas, sobre todo porque yo, como un pavote, no noté estas cosas que las chicas están diciendo. Entonces a partir de eso me sentí más estúpido todavía", confesó el "galán" de Carmen Barbieri, quién enseguida recalcó que "es muy difícil lograr un equipo y que el trabajo vaya bien".

Si bien Alberto no fue testigo directo de la pelea entre las rubias, aseguró que fue muy fuerte lo que pasó en camarines. "Según lo que me dijo Carmen fue muy duro. Se dijeron cosas muy duras. Yo escuché una discusión con una puerta cerrada. Uno no está acostumbrado a que pasen este tipo de cosas, entonces cuando pasan te quedás helado", señaló.

En cuanto a qué decisión tomará si esto vuelve a suceder, el actor reflexionó: "Si vuelve a ocurrir algo que sea medio definitivo, no soy yo quien deba tomar determinaciones o decisiones, siempre va a ser la empresa".