En medio del conflicto con Sol Pérez, Mónica Farro se desmayó en escena y debieron suspender la función de 20 millones Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de enero de 2020 • 01:50

No es una temporada fácil para el elenco y los productores de 20 Millones. La discusión entre dos de sus protagonistas, Sol Pérez y Mónica Farro se convirtió en el escándalo de la temporada y, tras una nueva jornada de acusaciones cruzadas, la vedette uruguaya se descompensó en pleno escenario y debieron levantar la segunda función de la obra.

Este nuevo hecho se produjo durante la noche del miércoles, cuando estaba por terminar la función. En ese momento, Farro ingresó a escena para jugar un ida y vuelta con Pérez, pero no pudo hacerlo. La rubia habría comenzado a temblar y terminó desplomándose, ante la sorpresa de sus compañeros y del público, que no terminaba de entender si lo que acababa de ocurrir era cierto o parte de su actuación.

Las dudas se disiparon cuando, intempestivamente, se cerró el telón. Minutos más tarde, arribó al lugar una ambulancia y el equipo médico logró compensar a la actriz. Las explicaciones, una vez más, las dio la cabeza de compañía, Carmen Barbieri.

Este episodio se suma a la seguidilla de sucesos que, desde hace exactamente una semana, tiene a las dos rubias como protagonistas. Todo comenzó cuando trascendió una discusión que las dos habrían tenido en camarines. Ante los rumores, ellas, lejos de poner paños fríos, pasaron por todos los programas de la mañana y de la tarde para dar sus versiones sobre los motivos de su enemistad.

La encargada de tirar la primera piedra mediática fue Pérez, quien acusó a Farro de haberla agredido verbal y físicamente. La exchica del clima le contó a Intrusos: "Estoy con muchísimo dolor de estómago, así estuve toda la semana. Es por los nervios y el estrés. Uno viene aguantando un montón de situaciones, por suerte todos lo sabían. Nunca jamás quise que existiera un problema por eso decidí callarme. Traté de laburar profesionalmente pero no me siento cómoda así (...). No está bueno laburar con gente así, no está bueno el conflicto en ámbitos de trabajo. Yo jamás en mi vida viví algo igual".

"De ninguna manera le voy a levantar jamás la mano a nadie. Te puedo gritar, decir de todo pero jamás me voy a ir a las manos con ninguna compañera de trabajo ni con ninguna otra persona. Con las situaciones que pasaron, se hace muy difícil poder seguir", remató.

El viernes pasado se llevó a cabo una reunión de la que participaron el director de la obra, Sebastián Almada, los productores Jorge Parodi y Guillermo Marín y Carmen Barbieri, con el fin de determinar los pasos a seguir. La decisión fue continuar presentado la obra como si nada hubiese ocurrido, pero si bien el elenco completo salió al escenario durante la primera función de la noche, la segunda fue sorpresivamente cancelada cuando el público ya se encontraba en la sala.

Al igual que este miércoles a la noche, fue Barbieri, junto al director, la encargada de dar la noticia a los presentes: "Sol Pérez no quiere salir a escena", explicó. Los rumores indican que, entre función y función, habría ocurrido otro incidente entre las vedettes. Ante esta situación, Carlos Rottemberg, dueño del Teatro Atlas, la sala teatral en la que se presenta la puesta, le pidió a través de las redes a la producción que emita "un comunicado público garantizando funciones o dando por terminada la temporada".

Guillermo Marín contó qué pasa entre Sol Pérez y Mónica Farro - Fuente: El Nueve 07:55

Video

Mientras, Farro realizaba un fuerte descargo en sus historias de Instagram, que luego borró : "Significado de mitómana: Persona con problema psicológico que la hace mentir para perjudicar a la otra persona para su conveniencia y satisfacción. Estoy en una comedia maravillosa donde amo estar, con gente profesional y talentosa. No vas a lograr que yo renuncie, hagas lo que hagas...", expresaba en obvia referencia a la ex "chica del clima".

Marín, entonces, recogió el guante y emitió el comunicado requerido por Rottemberg: "Ante la imposibilidad de haber estado en forma presencial en la noche de ayer, motivada por el accidente automovilístico que fue de público conocimiento, me dirijo por este medio como productor general del espectáculo 20 Millones para confirmar las cuatro funciones programadas de hoy y mañana en los horarios ya previstos. Esta comunicación, extensiva para la prensa, va acompañada de las disculpas al público perjudicado en la función de anoche", escribió.

Así, el productor aseguraba la continuidad de la obra durante el último fin de semana, pero no se comprometía a dar más precisiones sobre su futuro en la cartelera marplatense. Ante este nuevo episodio, ninguno de los protagonistas realizó declaraciones.