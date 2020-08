Mariano Torre encarnó a Oscar Ruggeri y estrena su primer unipersonal

Mariano Torre estrena el unipersonal Fueguino Crédito: gentileza Agustín Nuñez

Todo estaba preparado en El Método Kairós. Apenas faltaba un día para que Mariano Torre estrenara su primer unipersonal en la sala de Palermo, una de las más lindas del teatro off. Pero a mitad de marzo, la suspensión de los espectáculos dejó la escenografía montada en las sombras hasta nuevo aviso. Cinco meses después, la promesa se cumple aunque de otra manera: Fueguino se presentará vía streaming y en vivo, por única vez, el sábado 15.

"Primero hubo un tiempo de entender qué estaba pasando y qué era lo nuevo, cuál era el lenguaje a investigar. No me gusta el teatro filmado, aunque reconozco que para muchos representa en este momento un ingreso para seguir yendo al supermercado. Ya hay otra cosa inventada y se llama cine. Cuando nos pusimos a bucear sobre lo que se podía hacer en vivo, qué posibilidades técnicas teníamos, cómo se resolvía, pensé en cómo trabajar para la cámara y no que la cámara fuera un observador teatral", dice Torre a través de la pantalla, y con el dedo señala el marco: "Mi escenario no es el que había imaginado sino este cuadradito, el del Zoom, con las herramientas y posibilidades del lenguaje que pueda utilizar. Significa abrir un nuevo camino que hay que seguir investigando".

Después de ensayar ocho meses en Buenos Aires, Fueguino tuvo, en realidad, su primera vez en enero, en la sala municipal Niní Marshall, de Ushuaia, donde Torre nació y creció hasta que se fue para estudiar actuación en Buenos Aires. Era una prueba por la que necesitaba pasar: "Queríamos el bautismo de la gente de Tierra del Fuego, queríamos saber qué les sucedía a ellos. Hicimos cinco funciones a sala llena (tiene 260 butacas) y fue un éxito, adonde ibas se hablaba de la obra que tenías que ir a ver", dice sobre este trabajo escrito y dirigido por Juan Carlos Malpeli, un fueguino por adopción a quien conoció a través de su mamá, Mónica Sándali, que es actriz y directora.

Durante nueve años, Malpeli trabajó en el Instituto Lee Strasberg en Hollywood y de regreso al país, dirigió El rey del faro, Carmen la única (que se presentó en Buenos Aires) y Náufragos, donde actuó y codirigió Sándali, sobre el hundimiento del navío de bandera alemana Monte Cervantes en las costas de Ushuaia en los años 30 y la llegada de 1200 sobrevivientes a un entonces pueblo de 800 habitantes. En Fueguino, el autor cuenta seis historias inspiradas en hechos verídicos acerca de la isla del fin el mundo, desde su descubrimiento por Fernando de Magallanes a la aventura del misionero británico Allan Gardiner; las ideas civilizadoras del rumano Julio Popper; los relatos escritos por Víctor, un soldado de la guerra por las Malvinas en su pequeña Biblia; Anita una trabajadora sexual que dejó a sus hijos en el Norte para radicarse en el Sur y así poder mandarles dinero.

El actor compone 16 personajes de Tierra el Fuego, la isla donde nació. Crédito: gentileza Agustín Nuñez

"No es un libro de historia sino que está visto desde nuestra poética, hablamos de todas las sensaciones humanas a partir de lo que somos con el director, historias con las que crecí, que pertenecen al imaginario de una isla bellísima pero a la vez muy dura, hecha con mucho dolor", dice el protagonista de los dieciséis personajes que habitan la obra que considera una bisagra en su trayectoria: "Representa la unión de lo que se ve y lo que soy, lograr que se vea quién soy porque esos monstruos de los que habla la obra los tengo adentro, igual que ese desborde de amor, son mis raíces como persona y como artista. Cuando empecé era una vasijita vacía que necesitaba ser llenada, estaba virgen en todo sentido. A esta altura siento que tengo una voz, tengo qué decir y cómo hacerlo".

Para llevar este material al formato online, Torre tuvo que desarmar el entramado y ponerlo en función de la cámara. En cuanto se pudo, mudó a su casa la escenografía que había dejado en el teatro. Otra persona va a asistirlo con la cámara. Las risas del público que surgían en ciertos momentos de la obra, tendrá que imaginarlas brotando en cada casa."Hace 25 años que trabajo ante cámaras de televisión y cine. Siento es que este es el momento de unir el actor en el teatro con el que está frente a la cámara, con este dispositivo, con este mundo nuevo", dice desde su casa autosustentable en el barrio de Barracas, donde vive con Elena Roger, mamá de sus dos hijos, Bahía, de seis, y Risco, de dos.

-¿Cuándo van a trabajar juntos, Elena y vos?

-Me gustaría mucho hacer algo con Elena Roger . Tiene que aparecer algo que nos vibre a ambos. Creo que con esta modalidad será más fácil organizarlo y ponernos de acuerdo con la familia. Por ahora, tuvimos que repartirnos en el cuidado de los chicos.

-Ambos están comprometidos con el activismo ambiental y la construcción autosustentable. Si alguien quiere hacer su casa de esta forma, ¿puede consultarte?

-Sí, claro, no quiero ser "el loco de la casa" sino que todos lo hagan, quiero que todos tengamos estas casas, que se comuniquen conmigo por las redes y les paso toda la información. Cualquiera pueda hacerla.

-Este año filmaste en México la serie de Amazon sobre Diego Maradona. ¿Cuál es tu personaje?

-Sí, personifico a Oscar Ruggeri. Ahora pude decir que estuve en una superproducción, una monstruosidad. Alejandro Aimetta es el showrunner de la serie, un argentino de "treintipocos", muy joven, un genio del que aprendí muchísimo. Fui a filmar el Mundial '86, no sé nada de lo demás, realmente jugamos a fondo a ser otra persona. Nazareno Casero hizo de Maradona y sentía que trabajaba con el mismísimo Diego. De la mañana a la noche estábamos en el Mundial, con las concentraciones, todo, llamándonos por esos nombres. Soy cero futbolista, juego si me invitan pero no me interesa, no soy hincha de ningún club, practiqué otros deportes. Acá, lo que me fascinó es la historia humana, estos pibes que no eran figuras millonarias, luchando por el título. Es la experiencia más maravillosa que me regaló esta profesión.

