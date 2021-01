Radiografía del movimiento teatral y la situación de las salas en todo el país

Teatro Broadway de Buenos Aires adaptado para un aforo del 30 por ciento Crédito: Prensa Pablo Tomaselli

En tiempos de pandemia, la vuelta del público a las salas teatrales es un camino de marchas y contramarchas. El mapa de situación es todavía más complejo al ampliar el foco a toda la actividad del país en donde las lectura sobre la actividad escénica presencial está atravesada por situaciones sanitarias y económicas con sus diferentes lecturas políticas. El 13 de noviembre el Gobierno Nacional permitió la vuelta del público a las salas. Lo hizo bajo un estricto protocolo que modificó los hábitos y costumbres de un rito que sigue acomodándose a la llamada "nueva normalidad". Entre otros puntos, el Ejecutivo estipuló que el aforo máximo de las salas en esta etapa era del 50 por ciento. No todas las administraciones tomaron como base ese límite. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, la capacidad máxima de ocupación es del 30 por ciento. Lo mismo que en la Ciudad Autónoma. Sin embargo, hay localidades del interior del país en las que desde fines de marzo, cuando se estableció la cuarentena, todavía no abrieron sus puertas. Sucede, por ejemplo, en Formosa. En Chaco se especula que el retorno del público a los teatros sucedería recién en abril, a más de un año del cierre de todos teatros en todo el país. Pero, como sucede con otras actividades, el panorama es siempre cambiante, dinámico.

Las diferentes realidades y las políticas que se aplican frente a esta misma realidad también difieren. Mientras que el Teatro de la Comedia, que depende de la municipalidad de Rosario, hizo un convenio para que los grupos alternativos presenten sus montajes allí durante los meses de verano, en el Complejo Teatral de Buenos Aires -la mayor fábrica escénica del país-, esa modalidad todavía se implementó. Y el Teatro del Bicentenario, la gran sala pública de San Juan, sólo está abierta para visitas guiadas. Mientras tanto, los horarios de la veda nocturna establecida hace pocas semanas ante la nueva ola del contagios difieren entre una localidad y otra. Va de seis horas y media a cuatro horas, mientras en diversas ciudades no hay restricciones. Las decisiones de las distintas administraciones vinculadas con la actividad escénica en salas, práctica que hasta el momento ha demostrado que es segura en términos sanitarios, ya tienen efectos inmediatos. Todo indica que el hecho de que la municipalidad de Villa Carlos Paz haya decidido que su temporada estival se realice con salas al 50 por ciento de aforo es el motivo por el cual desplazó a Mar del Plata como la capital del teatro de verano. Y mientras están cerrando gran cantidad de salas alternativas en todo el país por los efectos económicos de la pandemia, en El Calafate, provincia de Santa Cruz, se inauguró la primera sala de independiente.

El Instituto Nacional del Teatro (INT) es el organismo dedicado al fomento de la actividad escénica independiente. Lo dirige el mendocino Gustavo Uano, quien asumió un mes antes de que se decretara la cuarentena. Uano es el que aporta los datos a la nacion de esta compleja radiografía de la actividad escénica. El INT divide al país en regiones que permite tener un panorama total de lo que está sucediendo.

Región NOA

En Jujuy el aforo vigente es del 30 por ciento. Se realizan espectáculos al aire libre con distanciamiento social en plazas de las distintas ciudades, mientras que el circuito independiente ha gestionado permisos para la actividad teatral de verano respetando las normas establecidas. Este fin de semana el Teatro del Pasillo, de San Salvador, abre sus puertas para 25 espectadores.

En Salta el aforo es del 50 por ciento. Allí se realizan espectáculos al aire libre con distanciamiento social. Por otro lado, desde principios de este mes en Tucumán fueron habilitados los espectáculos artísticos de manera presencial con protocolos aprobados, similares a los nacionales, con un aforo del 30 por ciento tanto en espacios oficiales como independientes.

En Catamarca el toque de queda es entre las 23 y las 5 y se podría reducir la franja horaria entre jueves y sábados. Las funciones de teatro y espectáculos artísticos se realizan con un aforo del 50 por ciento. Mientras tanto, en Santiago del Estero, salvo en dos distritos, no se aplica restricciones de circulación nocturna y los espectáculos siguen trabajando con salas al 50 por ciento de su ocupación original.

Región NEA

La provincia de Chaco se encuentra alineada al toque de queda sanitario nocturno, pero con diferencias según las localidades. En Resistencia aún no está autorizada la actividad en salas. En el interior se complicó la situación por la subas de contagios por lo que solamente se están realizando talleres en las salas. Desde el organismo de fomento a nivel nacional el mes próximo arranca INTervenciones Escénicas a Cielo Abierto que tendrá lugar en patios y frentes de las salas independientes (el ciclo que ya comenzó en la Patagonia y que tendrá su próxima parada en Cuyo. Se cree que recién en abril se podría realizar funciones dentro de las salas siempre con aforo reducido. En Formosa la capital provincial está en Fase 1, lo mismo sucede en otras localidades del interior. Desde el inicio de la pandemia en toda la provincia no se permiten actividades en espacios cerrados. En el caso de que a lo largo del mes próximo se flexibilice la situación en la ciudad de Formosa abrirían dos salas con funciones en sus patios internos. Del otro lado del río Paraná, en Corrientes la circulación nocturna limitada depende de cada localidad. Las funciones se realizan con un aforo del 30 por ciento. Y en Misiones hay actividad al aire libre previa autorización de los municipios. En Posadas la emblemática sala Tempo y Espacio Reciclado este fin de semana están abriendo sus espacios al público con capacidad reducida. Para febrero está previsto la realización de una nueva edición del Festival Acróbatas Libres, que es en espacios abierto.

Región Centro

En la Ciudad de Buenos Aires el aforo es del 30 por ciento. El 13 de noviembre volvió la actividad en salas. A partir de ese momento, lentamente, las salas comerciales y el circuito alternativo (en menor medida, los teatros oficiales) comenzaron a activar la temporada. En la provincia de Buenos Aires, en donde rige el mismo aforo que en la Ciudad Autónoma, el toque sanitario nocturno, de 1 a 6, está vigente en 118 municipios. En 17 juridicciones no se aplica esta norma. Según el informe del INT, esta medida no impacta directamente en la realización de las funciones. Aunque claramente, según nota de La Nacion publicada esta misma semana, la temporada comercial de verano de Mar del Plata no vive su mejor momento: durante la primera quincena hubo una disminución del 94 por ciento en relación a la misma del año pasado. Y de las quince salas alternativas de la ciudad sólo pudieron abrir siete. En lo que hace al circuito costero de salas comerciales solamente hay actividad en dos localidades: San Bernardo y Pinamar.

Teatro Municipal La Comedia, de Rosario, está presentando obras de la escena alternativa durante todos los meses de verano Crédito: https://teatrolacomedia.gob.ar/

Región Centro Litoral

En Entre Ríos se aplica el toque de queda sanitario con aforo del 30 por ciento. Desde noviembre funcionan salas independientes con un máximo de 10 espectadores. En diciembre la Municipalidad de Paraná y de la Provincia venían realizando actividades en espacios cerrados y abiertos con la intención de seguir todo el verano, pero se suspendieron por el rebrote del Covid. La provincia de Santa Fe volvió a Fase 1. Se firmó un decreto para que en toda la provincia cese la circulación nocturna y los espectáculos habilitados funcionan con un aforo del 50 por ciento.

Las autoridades de Rosario hicieron un convenio para que el Teatro Municipal la Comedia programe funciones de espectáculos de la escena alternativa durante todo el verano. Lo recaudado será distribuido entre las salas independientes.

Mientras tanto en Córdoba, una provincia con fuerte actividad escénica, solamente se abrió la actividad en Villa Carlos Paz, siempre con protocolos, para el teatro comercial. La actividad allí es tan fuerte que, por primera vez, la villa turística se sube al podio de temporada teatral de verano que, históricamente, siempre encabezó Mar del Plata.

En la ciudad capital hay tres salas alternativas que están haciendo funciones en espacios abiertos, el resto no cuenta con los requisitos sanitarios adecuados para el retorno a la actividad. En lo que hace a las salas oficiales, que suelen estar cerradas en enero, volverían a abrir el mes próximo.

Región Nuevo Cuyo

La Rioja aplica el toque de queda sanitario y los espectáculos están habilitados con un aforo del 50 por ciento. Según el informe del INT se registra poca actividad, solo algunas funciones de elencos concertados y del Elenco Municipal de Teatro.

Por su parte, en Mendoza los teatros funcionan con un aforo de un 50 por ciento. Los espectáculos de circo y de teatro callejero se realizan en espacios abiertos. Lo mismo sucedió con el Festival de Títeres El Zondita.

En San Juan no hay una disposición hasta el momento para saber cómo va a continuar la actividad teatral, pero se presentan espectáculos al aire libre en salas alternativas siempre con un aforo del 50 por ciento. En San Luis, que las restricciones de circulación rigen ente las 2 y las 6 de la mañana, el teatro funciona según el protocolo nacional con un aforo que permite la ocupación de la mitad de las salas.

Región Patagonia

En Chubut se aplica el toque de queda sanitario y la actividad en salas está permitida con un aforo del 50 por ciento. El Teatrazo, que comenzó en Puerto Madryn el 12 de este mes y que agotó localidades, festeja sus 15 años de vida con una programación que ofrece 24 funciones presenciales.

La Pampa aplica el toque sanitario y las funciones se pueden realizar con un 50 por ciento de la capacidad total en distintas ciudades de la provincia. En Neuquén la circulación está prohibida entre la 1 y las 7 de la mañana. Tanto en la ciudad capital como en San Martín de los Andes se realiza el ciclo A cielo abierto con obras de teatro, clown, circo, danza y música y tendrá sus primeras funciones este fin de semana.

En Río Negro las restricción nocturna comienza a la una. De todos modos, se especula que habrá flexibilidad en Las Grutas para no afectar la temporada estival. Se realizan espectáculos de manera presencial con un aforo de un 50 por ciento en el contexto de una nutrida agenda para los meses de verano.

Santa Cruz es otra de las provincias donde se aplica el toque de queda sanitario. Según el informe del INT hay muy poca actividad en dicha provincia. Claro, que en este mapa de contrastes aporta una novedad: desde el mes pasado, en El Calafate, el grupo Libélula Sur cuenta con su sala, construida con fondos de Instituto, de la provincia, del municipio sumado a aportes de vecinos y empresas locales. Con capacidad para 230 personas,la primera sala alternativa de la localidad ya está realizando funciones. En Tierra del Fuego recién el 7 de este mes el gobierno local dispuso la autorización para hacer funciones de teatro y de música en vivo en salas. En las 6 provincias patagónicas se está realizando el ciclo de funciones acordadas con la Red de Circo de la Patagonia Argentina, que terminará en Neuquén el 14 de febrero.

Integrantes de Teatrazo, el festival que comenzó en Puerto Madryn con entradas agotadas Crédito: https://usinateatral.wixsite.com/teatrazofestival/galeria

Gustavo Uano, el director ejecutivo del INT, aporta su punto de vista sobre esta especie de radiografía con realidades tan disímiles. "Con el compromiso de seguir apostando por la ceremonia presencial y brindando garantías de seguridad sanitaria, las salas teatrales de toda la Argentina buscan atraer a sus espectadores en el marco de un verano inédito donde las funciones deben realizarse con estrictos protocolos que reducen los aforos a un porcentaje de su capacidad. Las actividades artísticas presenciales tanto de música como teatro, siempre con protocolos, son la otra cara de la preocupación del Gobierno Nacional, los provinciales y municipales. Los protocolos para este sector permitieron que con gran mesura (y mensura) la agenda de shows presenciales creciera lentamente. Ante el decreto presidencial que apunta al cierre sanitario nocturno algunas funciones se mantendrán, otras modificarán su horario o serán reprogramadas", reconoce. Con la mirada puesta en lo que viene, el funcionario y hombre de teatro cree que la temporada de verano 2021 continuará resistiendo y adaptándose a las posibilidades.

Desde mediados de noviembre la tan esperada vuelta del público a los teatros es una realidad. No para todos los circuitos, no para todas las salas. Una realidad al 30 o al 50 por ciento de ocupación. En otras ciudades, el pronóstico es más que reservado. En perspectiva, las distintas faces que atraviesan a cada región son las nuevas máscaras del teatro.

