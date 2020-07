Vacaciones de invierno: la calle Corrientes viaja al living de casa

La calle Corrientes viaja al living de casa en estas vacaciones de invierno

23 de julio de 2020

Se sabe, las artes escénicas son una de las actividades más golpeadas por el confinamiento obligatorio. Con la nueva extensión de la "cuarentena" hasta el 2 de agosto, las funciones presenciales permanecen suspendidas desde hace más de 4 meses. Una parálisis casi total que desde el 20 de marzo último afecta tanto a actrices y actores, como autores, directores, técnicos, empleados, productores y empresarios. Pero además, todo indica que al mundillo de las tablas le llevará un tiempo largo volver al ruedo, al final de una extensa fila de otras tantas actividades al aire libre o que se desarrollan en espacios donde no se concentren muchas personas.

Como respuesta al aislamiento, enseguida comenzaron a proliferar diferentes propuestas por Internet que básicamente consistían en reciclar material de repertorio. Tanto artistas como salas oficiales e independientes liberaron registros grabados de algunas obras por streaming o redes, siempre de manera virtual. Pero claro, las funciones de teatro sin la presencia aurática de los cuerpos en escena a veces tienen gusto a poco, ya que sus convenciones resultan brutalmente ingenuas fuera del pacto que se hace en una sala. Así, al caer en la cuenta de que la cuarentena se extendería indefinidamente, poco a poco comenzaron producirse y estrenarse las primeras obras en vivo, especialmente escritas para plataformas como Zoom o Youtube o en redes como Instagram, que de alguna manera permitieron recuperar el vértigo del vivo, con los actores al otro lado de la pantalla actuando francamente ahí.

La monetización de estos servicios fue otro de los obstáculos a sortear como un paliativo para sobrellevar la crisis, en algunos casos con una gorra virtual y en otros con entradas populares a través de dispositivos electrónicos. Mientras la reapertura de salas parece todavía muy distante, se estudian diversos protocolos de seguridad, desde llevar adelante funciones con una menor cantidad de público, distanciar los espectadores butaca de por medio o incorporar paneles de acrílico como separadores. Por lo pronto, tanto el teatro oficial, como el independiente y el comercial multiplican su oferta de obras por plataformas de streaming y redes sociales.

La Tempestad Crédito: Carlos Furman/CTBA

En vivo

Sex, viví tu experiencia. Dirigido por José María Muscari. A partir del confinamiento, la compañía que integran 30 artistas se reinventó a través de un novedoso dispositivo multiplataforma que incluye zoom sobre fetiches; audios de Whatsapp con fantasías eróticas; vivos con coreografías de Mati Napp; sexting "muy hot" por Telegram; videos artísticos eróticos; material subido de tono en privado por Twitter. También desafíos para votar el mejor orgasmo, fotos de nudes exclusivas con textos; canciones "en la ducha desnudos", y más. La experiencia comienza cada jueves, a las 23.59 y se extiende hasta la trasnoche del domingo. Una maratón de 72 horas donde cada uno decide en qué participar. Entradas (únicamente por alternativateatral.com): 500 pesos (general) 1000 pesos (Vip), que incluye interacción por Whatsapp, y 1800 pesos (parejas). Próxima fecha, 31 de julio.

Improplay en cuarentena.Para enfrentar el aislamiento, la compañía teatral Improvisa2 (Tomas Cutler, Mariana Cumbi Bustinza y Gabriel Gávila), debió llevar la improvisación on line a través de un nuevo formato, a la vez que incorporaron un cuarto integrante, Ariel Dávila, que además de presentador es el encargado de editar las cámaras. Todos los sábados, a las 23, la competencia de impro en el canal de YouTube de Improvisa2. Más información: improvisa2.com. Gorra virtual.

En casa miento.Escrita y dirigida por Ignacio de Santis y Sebastián Suñé, es una novedosa experiencia por streaming en vivo, que reúne cinco historias, a estrenarse de a una por mes. En todos los casos, el punto de partida es una fiesta de casamiento a la que el espectador no está invitado, aunque sí lo está a las casas de los diferentes personajes cuando regresan a sus hogares tras el festejo. En ese marco, los sábados de julio, a las 21, se presenta La ex, el colado y el ramo de novia, la primera historia con Fernanda Metilli y Agustín Aristarán (Rada); y en agosto estrenarán La madre, el tío y el vestido, con Carola Reyna y Boy Olmi. Hay que sacar las entradas por Alternativateatral.com y la función comienza con una previa por Zoom, antes de mudarse al canal de Nün Teatro, de Youtube. Entradas, 350 pesos.

Feliz Zoomple. Con idea y dirección de Tomás Cutler. Nico está cumpliendo cuarenta años en tiempos de cuarentena. No muy convencido de lo que él mismo organizó, se encuentra con sus amigos para "celebrar". A partir de ese planteo mínimo, Feliz Zoomple incorpora al espectador como testigo invisible de esta fiesta celebrada a distancia en medio del confinamiento, representación de un cumpleaños real. Con María Lía Bagnoli, Soledad Bautista, Luciano Crispi, Tomás Cutler, Emiliano Dátola y Marcelo Martín. Viernes, a las 22. Función en vivo, por Zoom (ID: 749 788 0651). Entrada: colaboración a voluntad a través de medios de pagos digitales.

Feliz Zoomple

Hernán Casciari: Streaming & Delivery. Recital de cuentos del escritor Hernán Casciari, vía streaming y con delivery. Los interesados deben adquirir su entrada por la Web. Dos horas antes del show recibirán el código para el delivery, a cargo de PedidosYa, e inmediatamente después el código para el streaming por Youtube. El recital de cuentos es a la carta, es decir, a gusto y requerimiento de los espectadores que participen de la velada, que pueden pedir la lectura de cuentos en vivo y en directo. Todos los sábados, a las 22. Entradas, 800 pesos, incluye delivery. Sólo show en vivo, 500 pesos. Link para reservar: hernancasciari.com/eventos/streaming_y_delivery.

La importancia de llamarse Wilde. Hace 14 años partía de este mundo la gran Ana María Campoy. Su último trabajo fue justamente esta obra que Cibrián escribió y protagonizó en 2004 junto a su madre y que hablaba de la fascinante vida del escritor británico Oscar Wilde. En el mes aniversario de la muerte de La Campoy, Pepe homenajea a su madre con una función vía streaming donde interpretará esta obra tan especial para él, que relata las relaciones entre Oscar Wilde y su madre Speranza, su esposa Constancia y su joven amante Lord Alfred Douglas. La cita será el próximo viernes 24 de julio, a las 21, por Platealive. Las entradas cuestan 350 pesos y se pueden adquirir por Plateanet.

La importancia de llamarse

Por WhatsApp

Amor de Cuarentena.Experiencia por whatsapp, de Santiago Loza. Cada oyente podrá seleccionar la voz de quien guiará su trayecto. Durante dos semanas, esa voz le irá enviando mensajes de WhatsApp en los que reconstruye un vínculo amoroso imaginario. La experiencia comienza los miércoles y sábados y durante 14 días se recibirán audios, videos y fotos por Whatsapp. Con Dolores Fonzi, Jorge Marrale, Cecilia Roth, Leonardo Sbaraglia y Camila Sosa Villada. Dirección: Guillermo Cacace. Diseño audiovisual y sonoro: Francisco Castro Pizzo. Últimas fechas: 22 y 25 de julio. Las entradas se compran por Alternativa Teatral y cuestan 600 pesos + colaboración voluntaria.

Vengan de a uno. Ciclo de cinco ficciones interactivas entre un actor y un espectador que se conectan por videollamada de WhatsApp. Cada historia está interpretada por un actor distinto. Con libro de Victoria Hladilo y Mateo Chiarino, dirección de Ezequiel Hara Duck y actuaciones de Manuel Vignau, Cecilia Coscero, Leonardo Saggese, Sabrina Lara y Hladilo. Miércoles, viernes, sábados y domingos, en diferentes horarios, por Alternativateatral.com.

teatro

Streaming Show

Unipersonal de humor de Diego Reinhold. El 24 de julio, a las 22.30, este gran comediante realizará una función en vivo y en directo por Plateanet. Duración: 60 minutos. Para participar sólo hay que ingresar a la página de Plateanet 30 minutos antes de la función y clickear en la solapa Ver en Vivo. Entrada, 400 pesos.

Cosa de Minas. Crack del humor, Dalia Gutmann es una de las precursoras del stand up en la Argentina. En pleno aislamiento, el espectáculo puede verse completo y de forma gratuita en Youtube. Entre monólogos, videos y canciones divertidas, durante casi una hora y media de show Gutmann se ríe de sí misma, comparte sus experiencias frente a una platea colmada de mujeres y se divierte reflexionando sobre el particular comportamiento femenino en el día a día. Desde las salidas entre amigas; los problemas de comunicación en la pareja, el proyecto gimnasio y muchas historias más. Una gran fiesta, una catarsis generalizada. Por el canal de YouTube del Teatro Maipo. Gratis.

Teatro en vivo

¿Cuándo me lo ibas a contar? Escrita y dirigida por Lautaro Perotti (Obra en vivo por zoom). Raúl, después de atravesar momentos muy duros al perder a su mujer, cree poder rehacer su vida. Junto a su pequeño hijo y su ex cuñada Elena se anima a reescribir su futuro, pero pronto se encuentra con que lo peor aún no sucedió. Con Andrés Ciavaglia y Noelia Balbo. La obra podrá verse exclusivamente el día y la hora señaladas, ya que es una experiencia en vivo, por la plataforma zoom. Este sábado y domingo, a las 18. Entrada libre y gratuita, salida a la gorra virtual, por timbre4.com, a través de Alternativateatral.

La noche devora a sus hijos. De Daniel Veronese (Obra en vivo por streaming). El personaje narrador rememora historias que su madre le contaba y que fue memorizando. El final del relato como una serpiente muerde la cabeza del texto, cierra en espiral ese sin fin de situaciones dolorosas y afligidas que esta protagonista y toda una población debieron sufrir. Con Cinthia Guerra, Federico Gonzalez Bethencourt, Gonzalo Ruiz, Inda Lavalle, Maite Velo, Valentina Pal, Ines Cejas, Daniela Catz, Emilia Rebottaro, Lizzy Pane, Lucila Garay, Mariana Bruno, Mario Petrosini, Matías López Barrios, Melisa Hermida, Verónica López Olivera, Jorge Noguera, Soledad Sauthier. Dirección: Daniel Veronese. El sábado, a las 21; y el domingo, a las 17. La obra programada por la Sala Timbe 4, podrá verse exclusivamente el día y la hora señaladas, ya que es una experiencia en vivo, mediante la plataforma de Alternativa Teatral. Entrada libre y gratuita, salida a la gorra virtual.

Mujeres en cuarentena. De Fabrizio Origlio. La obra reúne tres unipersonales de quince minutos cada uno sobre diferentes situaciones límite vividas durante la pandemia con el denominador común de la soledad y una relación que las unió en el pasado. Los monólogos son interpretados por Claribel Medina, Viviana Sáez y María Rojí quienes, a su vez, son dirigidas respectivamente por Pablo Razuk, Osvaldo Laport y el mismo Origlio. Cada monólogo fue grabado en la casa de sus intérpretes. Viernes, sábados y domingos de julio por Alternativateatral.com. Accesible durante 24 horas, a partir de las 20.30. Entrada, 250 pesos.

REGISTROS GRABADOS

La Tempestad. Desde el sábado, y por dos semanas, el Complejo Teatral de Buenos Aires ofrecerá a través de las plataformas Cultura en Casa y su sitio web este clásico de William Shakespeare, en versión y dirección de Lluis Pasqual, pieza estrenada durante la temporada 2000 en la sala Casacuberta, y que forma parte del archivo histórico del Teatro San Martín. Con Alfredo Alcón, Eleonora Wexler, Carlos Belloso, Osvaldo Bonet, Horacio Peña, Tony Vilas, Leandro Aíta, Pablo Algañaraz, Eduardo Calvo, Santiago Calvo, Adrián Canale, Fabián Canale, Bryan, Javier Davis, Aureliano Far Suau, Oscar Ferrigno, Tomás Fonzi, Juan Pablo Gómez, Hernán Jimenez, Néstor Sánchez, Pedro Segni, Diego Starosta. La traducción estuvo a cargo de Patricia Zángaro, la música es de Josep María Arrizabalaga, el vestuario de Renata Schussheim, y la iluminación y escenografía de Lluis Pasqual. Gratis. Se puede ver online a cualquier hora durante dos semanas.

Testimonios para invocar a un viajante. De Patricio Ruiz. Dirección: Maruja Bustamante. Con Diego Benedetto, Flor Dyszel, Belén Gatti, Agustín Rittano. Actor en video (del video): Patricio Ruiz. Como una ofrenda amorosa, un actor-director edita fragmentos sobre un amante al que conoce en un viaje y al cual intenta reconstruir a partir de testimonios de aquellos que lo recuerdan. El resultado es un puzzle amoroso, una obra de registros visuales, táctiles pero, sobre todo, una experiencia del orden del cuerpo y del lenguaje, como si la escritura pudiera filmar, para retener y guardar, pedazos de una vida que, sin embargo, se aleja en cada plano. Esta obra obtuvo el Primer Premio del Concurso de Dramaturgia del Fondo Nacional de las Artes en 2017. Disponible hasta el sábado, en Cervantes Online (teatrocervantes.gob.ar). Gratis.

Padre Pedro

Padre Pedro, deconstruir el amor. De José Ignacio Serralunga. Dirección: Matías Gómez. Mejor comedia dramática en el XV Festival Iberoamericano de Teatro de Mar del Plata. Producto de una sociedad desigual y de instituciones hipócritas, surge una violencia contenida que deja al espectador como jurado. Poco a poco irán encendiéndose los tabúes, la represión y la hipocresía que se ampara en las vidas de sus protagonistas, para cuestionar los valores de la modernidad. Con Jorge Fernández Román y Ricardo Torre. Domingo 26 de julio, a las 19. La obra o podrá verse desde la web www.timbre4.com, donde a la hora anunciada se compartirá el link de acceso directo. Entrada a la gorra virtual.

La máquina idiota. Escrita y dirigida por Ricardo Bartís. Con Rosario Alfaro, Dana Basso, Facundo Cardosi, Fabian Carrasco, Flor Dyszel, Nicolás Goldschmidt, Mariano Gonzalez, Martín Kahan, Luciana Lamoglia, Darío Levy, Hernán Melazzi, Sebastián Mogordoy, Pablo Navarro, Lucia Rosso, Gustavo Sacconi, Matias Scarvaci, Sol Titiunik. Un grupo de intérpretes muertos que habitan en el Panteón de Actores en la Chacarita deciden montar una versión de Hamlet. Las dificultades que se originan durante la preparación de la obra, los conflictos que se producen entre los actores, el incordio de las cargas burocráticas, la tiranía de los jefes y muchas otras peripecias constituyen la trama de esta sátira sobre la muerte. Disponible en el canal YouTube del Sportivo Teatral.

Dinamo

Dínamo. Escrita y dirigida por Melisa Hermida, Lautaro Perotti y Claudio Tolcachir. Tres mujeres están perdidas en el camino, al igual que la casa rodante donde cohabitan, un espacio común sin encontrarse. Sin embargo, un día se encuentran, se rozan, se incorporan, se registran como pueden y como cada una se ve. Y es en ese instante donde el delirio cotidiano estalla, se vuelve absurdo y pierde el sentido. O quizá lo encuentran. Con Marta Lubos, Daniela Pal, Paula Ransenberg. La obra podrá verse desde la web de timbre4.com. Viernes 24 de Julio, a las 20. Entrada libre y gratuita, salida a la gorra virtual.

El viento en un violín. Escrita y dirigida por Claudio Tolcachir. Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres buscándose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. Con Araceli Dvoskin, Tamara Kiper, Inda Lavalle, Miriam Odorico, Lautaro Perotti, Paula Ransenberg, Mimi Rodriguez, Gonzalo Ruiz. Domingo 26 de julio, a las 20.30.La obra podrá verse desde la web de timbre4.com. Entrada libre y gratuita, salida a la gorra virtual.

El viento en un violín

Los 7 franceses. Una creación de siete dramaturgos (seis argentinos y uno chileno), siete intérpretes, siete vidas comunes que se combinan en un único relato, en un espacio de "No-Tiempo", en el cual se cruzan varios fragmentos de la historia universal contemporánea. La trama comienza con Amelia, una mujer que sobrevive al pie de la Torre Eiffel. Su vida pasa desde la Revolución Francesa hasta hoy, Pasando por la Segunda Guerra Mundial, la Revolución anti-peronista en Argentina, el golpe de la dictadura chilena, el Apartheid de los años 80 en Sudáfrica y el conflicto en Siria hasta llegar al presente. Los domingos, a las 19, por Alternativateatral. A la gorra virtual.