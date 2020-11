Vuelve Rent a la Argentina, pero para el streaming

La versión porteña de Rent, en 2008 Fuente: Archivo

Estrenada en Broadway en 1996 y en cartel durante doce años, Rent, "el Hair de los noventa", el icónico musical de Jonathan Larson volverá a realizarse en la Argentina. Fue en 2008, en la Ciudad Cultural Kónex, que se montó la puesta en escena de Valeria Ambrosio, con dirección musical de Gaby Goldman y adaptación de Marcelo Kotliar, que lanzó a muchas figuras del género como Florencia Otero, Germán Tripel, Déborah Turza, Laura Conforte, Pablo Sultani, Melania Lenoir, Ángel Hernández, Eliseo Barrionuevo y Esteban Masturini, entre muchos más. Ahora, en este año y este próximo viernes terminan las audiciones para decidir a los quince artistas que el 25 de marzo de 2021 se subirán a escena por única vez para filmar la versión por streaming.

Varios son los sostenes de este proyecto: el director y docente Juan Álvarez Prado, la productora Valentina Berger de Go Broadway, el empresario de cine y teatro Carlos Mentasti, la actriz Viviana Puerta y, el último en sumarse (por ahora), el productor y ex conductor de la tevé boliviana Leonel Fransezze. Publicada en la plataforma Backstage, el lunes 9 comenzaron las audiciones vía streaming a las que se presentaron mil interesados de todo el país. Para este viernes, los cincuenta preseleccionados harán la prueba "en vivo" pero para quienes no puedan viajar sigue vigente la posibilidad remota. El lunes se anunciará el elenco que comenzará el 15 de febrero a ensayar.

"'Tu vida es hoy' es el lema de la obra. A finales de los ochenta, tener VIH significaba eso. Y por eso creo que Rent está más vigente que nunca, este año nos dimos cuenta de eso, el Covid produjo y todavía produce miedo, se perdieron muchas posibilidades, tuvimos conciencia de que las pequeñas cosas valen mucho. El Sida ya no mata pero los prejuicios y la marginalidad sí. Y Rent habla de la comunidad cercana, de los afectos que te contienen y pueden salvarte de los infiernos más oscuros", dice Álvarez Prado, además de productor, el director de la obra y uno de los que audicionó en 2007 pero no llegó a la instancia final.

Inspirado en la ópera La bohème, de Giacomo Puccini, Rent cuenta las dificultades de un grupo de amigos artistas neoyorquinos, sus relaciones afectivas, la discriminación, la droga y la enfermedad en el momento en que era fatal. Cuatro de los ocho protagonistas padecen Sida. El autor murió pocos días antes de cumplir 36 años y del estreno de su creación que, además de exitosa en el teatro, se transformó en película en 2005, dirigida por Chris Columbus.

La idea de refrescar este musical en el actual contexto 2020 surgió después de la función de Los últimos cinco años, el vivo para streaming realizado en septiembre en El Picadero. El director, Álvarez Prado, y la productora argentina radicada en Nueva York, Valentina Berger, que medió para conseguir los derechos, propusieron otra nueva apuesta. El título Rent surgió de inmediato y los protagonistas de Los últimos cinco años, la pareja Otero y Tripel -que se conocieron cuando hacían esa obra en 2008-, son ahora los padrinos de esta nueva versión.

La impronta 2021 que quiere darle el director, con respecto a las anteriores, es de un mayor realismo: "La puesta de 1996 influyó en todas las siguientes, era más difícil mostrar con crudeza algunos temas, estaba muy cerca. Vamos a aportar más realismo a lo dramático sin dejar de lado la alegría de estos bohemios que a pesar de todo siguen adelante, como nos pasó a los artistas este año".

Con la adaptación de los españoles Daniel Anglès y Marc Gómez, tarea que hicieron para la puesta del teatro Condal de Barcelona que dirige Anglés, el equipo artístico que acompaña a Álvarez Prado está integrado por Damián Mahler en la dirección musical, Matías Ibarra en la dirección vocal y Maia Roldán en coreografía más una banda de cinco músicos y quince jóvenes actores y actrices cuyos nombres todavía no son conocidos. "El nivel es altísimo, es una gran oportunidad. Rent siempre lanza camadas nuevas como pasó en 2008 y espero pase ahora también", dice Álvarez Prado.

Histórico productor de cine, con 70 películas realizadas y más por hacer (por ejemplo, Ex casados dirigida por Sabrina Farji, con Roberto Moldavsky y Jorgelina Aruzzi), Carlos Mentasti se ha volcado los últimos años a la producción teatral (Más de 100 mentiras, Un enemigo del pueblo)."Con Valentina (Berger) coincidimos mucho, tenemos dos proyectos, el de Rent, y otro, presencial, que calculamos a mediados de año pero no quiero hablar hasta que se confirme. Lo que sí es seguro es que el streaming llegó para quedarse y va a ser difícil que la gente vuelva a los cines y teatros porque el acostumbramiento es muy fuerte", dice el experto en audiovisual, fundamental para la filmación de calidad de un espectáculo que podrá verse en todo el mundo, tarea de Berger, porteña de 30 años que vive desde los 18 en Manhattan donde se especializó en producción, marketing y comunicación de eventos. Hace una década fundó Go Broadway, un puente entre los artistas latinos y la Gran Manzana para su formación y búsqueda de trabajo (está relacionada con la web Backstage, un LinkedIn para artistas). "Rent es parte de un gran proyecto que queremos hacer crecer", dice la gestora, también asociada con Cris Morena.

Importantes títulos, artistas emergentes y de carrera en el off, empresarios comerciales y proyección internacional es el panorama 2021 del musical en la Argentina. Y vía streaming, hasta que la pandemia y la crisis económica despejen el horizonte: más que nunca, "la vida es hoy".

