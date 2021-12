A 30 años de El agujerito sin fin, un hito de la pantalla chica que aún hoy sorprende a Julián Weich

Un 2 de diciembre de 1991, hace exactamente 30 años, salía al aire por primera vez en la pantalla de Canal 13 El agujerito sin fin, el programa que marcó un antes y un después en la programación de contenidos para niños y que se mantuvo durante tres temporadas ininterrumpidas.

El programa era conducido por Julián Weich, por entonces un joven actor de 25 años que hacía sus primeras armas al frente de un magazine vespertino en vivo, con un tema de Los Pericos como cortina musical. A él lo acompañaban Nancy Duplaá, Estebal Prol, Claudio Morgado, María Eugenia Molinari y Pablo Marcovski.

“Es el día de hoy que después de 30 años me siguen parando por la calle para mostrarme el carnet del Agujerito sin fin”, dice Weich a LA NACIÓN, y recuerda que, en aquella época, los programas para niños los lideraban Xuxa y Flavia Palmiero: “Y como yo no cantaba ni bailaba, no me quedó otra que ir para el lado del humor”

Weich, que alcanzó el máximo reconocimiento tres años después con Sorpresa y ½ junto con Maby Wells, también por la pantalla de Canal 13, cuenta que inicialmente el programa estuvo pensado “para presentar dibujitos animados pero con el correr del tiempo el programa mutó, y terminamos enseñando, entreteniendo y acompañando a toda la familia”.

María Eugenia Molinari, Julián Weich y Pablo Marcovski, protagonistas de "El agujerito sin fin" MinutoAr

“Es una alegría enorme para mí haber sido parte de la infancia de mucha gente”, agradece, y recuerda especialmente a Fabián Muñiz y Ricky Cavana, los productores. “Me dieron la libertad para ser quien soy”, rememora.

“El agujerito sin fin fue el programa que me permitió hacer mi primera conducción. Yo venía de actuar y digamos que aprendí a conducir conduciendo”, subraya, y aclara que sin “Morgado, Prol, Molinari (tenía 17 años al momento de presentarse al casting), Duplaá y Marcovski el programa nunca hubiera sido lo que fue”.

Un cambio de época en la televisión abierta

El programa en el que Weich debutó como conductor se dio en un contexto de fuertes cambios en la televisión argentina. Los grandes canales se habían privatizado y abandonando una gestión estatal deficitaria; y además, si bien ya existía desde hacía décadas en el interior del país, los canales de cable se encontraban en franca ebullición.

"El agujerito sin fin" fue el programa donde Julián Weich debutó como conductor y salió al aire en un contexto de fuertes cambios en la televisión argentina Fernando Massobrio - LA NACION

“La televisión de esa época era muy distinta a la de ahora. Nos divertíamos mucho con pocos recursos, porque no teníamos nada de producción, era todo hecho en casa, entonces teníamos que suplir la falta de recursos con creatividad”, explica Weich a LA NACIÓN.

En ese tiempo, él era una joven promesa de la actuación. Había participado en Pelito y Clave de Sol, y estaba a punto de debutar en La Banda del Golden Rocket. “Antes de decir que sí al programa, me habían llamado para hacer Brigada Cola. Tenía que elegir entre uno u otro, y por esas cosas de la vida elegí hacer El Agujerito...”.

“Quería devolverle a la tele todo lo que me había dado. Yo jugué al rugby porque veía los partidos en la tele, hice buceo porque veía un programa de buceo en la tele, entonces yo quería que esa fuera una ventana para que los chicos se sientan estimulados a hacer cosas positivas”, finaliza.