Por qué Mauro Icardi y Wanda Nara no fueron invitados a la entrega del Balón de Oro

Como todos los años, la revista France Football entregó el galardón más prestigioso del fútbol internacional: el Balón de Oro 2020/21. A la gala estuvieron invitados los futbolistas que se destacaron durante la temporada, exatletas y técnicos de primer nivel, pero dos polémicas figuras se quedaron afuera: Mauro Icardi y Wanda Nara.

La ceremonia por el galardón, considerado como el mayor honor individual a nivel futbolístico, se celebró este lunes en la capital francesa, donde se consagró a Lionel Messi como el mejor atleta del año. Lo que resulta curioso es que el esposo de Antonela Roccuzzo es compañero de Icardi en el Paris Saint-Germain (PSG), club cuya plantilla asistió a la gala de premiación.

En Los ángeles de la mañana (eltrece) profundizaron sobre el tema y revelaron los supuestos motivos por los cuales no se vio a la pareja del momento en la alfombra roja deportiva. Fue el propio Ángel de Brito quién afirmó: “Igual, qué feo lo que les hicieron a Wanda e Icardi que los dejaron fuera del festejo del Balón de Oro”.

Los motivos por los que Mauro Icardi y Wanda Nara no fueron invitados a los premios del Balón de Oro

“Sí, ¿viste? No los invitaron”, aseveró Yanina Latorre. “¿Querés que te cuente la verdad? Hay dos protagonistas, y hay una razón”, agregó Pía Shaw, que le puso una dosis de incertidumbre a la charla. El conductor fue por más e indagó sobre si la decisión tenía que ver con un pedido de Messi o Antonela.“ No, no, la verdad que le hubiese gustado a Messi que esté ahí”, aseveró la periodista.

Wanda Nara y Mauro Icardi no estuvieron invitados a la gala de los premios que realiza la revista francesa Instagram: @mauroicardi

“¿Y por qué Messi no dijo ‘che, Mauro, venite’”, acotó el conductor. Por lo que el abogado Mauricio D’Alessandro, presente en el estudio, sumó que el futbolista pudo hacer lo mismo que hace con sus hijos: “Lo lleva de la mano, como a Mateo”.

Minutos más tarde, Shaw agregó que hubo “dos jugadores organizaron esto” [la asistencia a la gala]. “Uno es [Ángel] Di María, y el otro es [Leandro] Paredes. Paredes tiene un problema personal con Wanda Nara”, aventuró. De Brito le pidió entonces que explicara el origen del conflicto que enfrenta a los jugadores del club parisino.

Lionel Messi y Antonela Rocuzzo junto a Luis Suárez en el festejo por la obtención del séptimo Balón de Oro del argentino @antonelaroccuzzo

“No soy yo quien lo tenga que decir”, sostuvo Shaw. “Pero vos me lo dijiste, ¡Sos peor que Fantino! Planteás las cosas y después no las resolvés. Decime cuál es el problema personal”, insistió el conductor. “Hay un problema personal que Paredes y Wanda tuvieron un cortocircuito, no lo voy a contar yo. Si lo tienen que decir, que lo cuenten ellos”, manifestó la panelista ante la duda del conductor.