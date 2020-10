Tras la difusión de sus burlas a Nacha Guevara, Yanina Latorre pidió disculpas: "Me desubiqué" Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de octubre de 2020 • 13:27

A raíz del escándalo que se generó en torno a las burlas hacia Nacha Guevara, Yanina Latorre pidió disculpas esta mañana en Los ángeles de la mañana. Si bien aseguró que su hija Lola se hará cargo de la parte que le toca cuando se enfrente a la jurado en la pista del Cantando 2020, la panelista asumió su error por haberse reído del tic de la artista en, al menos, dos oportunidades: en un vivo de Instagram con Lizardo Ponce y en otro encuentro virtual con el acompañante de Lola en el certamen, Lucas Spadafora.

Todo comenzó a partir de un comentario que Lola Latorre hizo en La previa del Cantando. Minutos antes de salir a la pista, la más jovencita del certamen, quiso ejemplificar los nervios de su compañero con una desafortunada frase: "Tiembla un poquito, a lo Nacha", lanzó en plena entrevista. Si bien este comentario pasó desapercibido para los conductores, en las redes no pasó inadvertido y estalló el escándalo. Sin embargo, el tema no quedó ahí. En las últimas horas salió a la luz un vivo de hace tres meses donde la mediática se burlaba del tic de la jurado.

"Voy a hablar recortito para que después se haga cargo Lola. Fue una frase involuntaria. Cuando ella lo dice tampoco se dieron cuenta en el piso. Yo tampoco me di cuenta hasta que trascendió en redes", comenzó Latorre, al tiempo que aseguró que su hija se angustió mucho al enterarse de la repercusión que había tenido su poco feliz comentario.

"Lo hablamos y me dijo que no lo hizo con maldad. Me preguntó qué podía hacer y le dije que tenía que pedir disculpas. No la voy a justificar, estuvo mal. Ese mismo lunes, pedí el número de Nacha, porque yo no tengo buen vínculo con ella, y le pidió disculpas en privado. Nacha fue muy generosa, la atendió y le habló muy bien", reveló.

Sin dar demasiados detalles, la panelista reveló parte de la charla entre la jurado y su hija. "Lola le mandó un mensaje muy extenso y Nacha le contestó muy bien. Le dijo que sabe que no fue con mala intención y le dijo algo muy sabio: que uno es esclavo de lo que dice y de lo que calla, y que a veces se hiere al otro y a uno mismo. La trató muy bien, es madre y abuela y sabe que es una niña", indicó agradecida por la respuesta.

"Es un tema de ella y lo hablarán personalmente en la pista, pero yo me tengo que hacer cargo. Hasta los 21 me hago cargo de todas sus cagadas", agregó mientras advertía que hace meses que en las redes circulan memes sobre el tic de la artista.

"Me desubiqué, pido disculpas"

"Cómprense una vida", aconsejó Nacha Guevara desde el jurado del Cantando 2020

Luego de explicar lo sucedido con su hija, la mediática habló de sus burlas que sucedieron tiempo atrás en uno de sus vivos, y que a raíz de todo esto salieron a flote. "Eso es viejo, fue de hace tres meses, antes del Cantando. Lo buscaron y lo sacaron ahora porque quieren joder. Son chistes que no hay que hacer, y uno aprende", reflexionó.

"Cuando me mando una cagada lo reconozco. Me desubiqué. A veces digo cosas malas pero siempre doy la cara y no me escondo. Me hago la graciosa, a veces me sale bien, a veces mal. Esta vez me salió para el orto. Le hice burla sí, me hago cargo y le pido perdón. Se han dicho cosas peores igual, pero no me estoy justificando", expresó.

Mientras asegura que nunca habló de enfermedades ni quiso ofender a la gente que padece Parkinson, Yanina advirtió: "Yo no me reí de una enfermedad, de hecho ella dijo que no está enferma. Yo hice una burla y me salió mal, pido disculpas públicas". Y enseguida, hizo referencia a los motivos de su enemistad que desde hace un tiempo la tienen enfrentada con Guevara: "Yo, hace un tiempo, tuve una pelea fuerte con Nacha en la radio. Quedamos odiadas. Evidentemente fui juntando un odio y resentimiento, que no está bien, y me burlé de un tic que le veo siempre".

Por último, le habló a todos los periodistas que a raíz de esto salieron a atacarla: "A [Jorge] Rial le digo que a mí no me llegó ninguna carta documento. Te invito a que me llames porque no tengo tu teléfono. Acá en este medio nadie mea agua bendita", lanzó sobre el enfrentamiento que mantiene con el conductor de Intrusos en el último tiempo.

Otro de sus enemigos públicos es Beto Casella, con quien está en plena batalla judicial. "A Beto le mando un beso, se ve que después de la audiencia que tuvimos se calmó un poco". Con respecto a Ulises Jaitt, quien fue uno de los primeros en instalar la polémica en las redes, opinó: "Lo que hace habla más de él que de mí. Yo nunca hablé de él y de su familia, yo siempre hablé de lo que le pasó a mi familia, donde yo fui la víctima. En su desesperación por volver al medio se obsesionó con nosotras, que no le hicimos nada", lanzó al tiempo que aseguró que lo va a demandar "por hostigamiento".