"Acá estoy, para vos": el mensaje y look de Juana Viale para Cristian Castro

Como todos los fines de semana, Juana Viale le imprime un estilo espontáneo y descontracturado a los dos ciclos de su abuela Mirtha Legrand emitidos por eltrece: La noche de Mirtha y Almorzando.

Entre las novedades aportadas por la actriz se encuentran sus elaborados y sorprendentes looks, que generalmente no pasan inadvertidos. Desde diseños que generaron catarata de memes en las redes sociales, hasta vestidos que rinden tributos, Viale cuida cada detalle porque, como siempre cuenta, su abuela disfruta de su ingreso al piso.

El domingo, en Almorzando, a Juana se la vio muy divertida haciendo su entrada, al ritmo de "Azul", el hit de 2001 del mexicano Cristian Castro, a quien le dedicó su look general. "Estamos felices, festejando este domingo maravilloso que nos toca vivir a todos los argentinos. No tenemos más ASPO [Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio], así que está buenísimo", manifestó la conductora, en alusión a la nueva disposición del gobierno nacional ante la pandemia de coronavirus.

"Miren lo que soy, este azul espectacular. Todo esto fue por Cristian Castro, no sé si recuerdan cuando hablé con él, que me decía 'Juani, Juani', bueno, acá estoy Cristian, para vos", añadió. La nieta de Mirtha Legrand hizo referencia a una entrevista que le realizó al músico este año, de manera virtual. Posteriormente, Juana habló del look que había elegido especialmente como homenaje al artista.

"Tengo un [Gino] Bogani muy lindo que me hizo, que es un top de algodón rasado y pantalón de seda natural. Todo lo que tengo está hecho con distintos tipos de cordones, todo esto, como pueden ver, en el pecho, las tiritas del bretel, y en el pantalón abajo. Muchas gracias, Señor Bogani", expresó. Asimismo, Viale lució joyas de la diseñadora Flo Boskis: aros de turquesa y zafiros, anillo turquesa y zafiros, y pulsera de zafiros y brillantes. El total look se completa con el maquillaje de Mauricio Catrarain, también signado por un azul intenso acorde.

Recordemos que el domingo pasado Viale le dedicó la música con la que ingresó al estudio al fallecido actor Sean Connery. "La música es de James Bond, porque hoy falleció el gran Sean Connery, así que un beso grande al legendario actor que dejó un trazo intachable en la pantalla grande mundial", expresaba Juana.

