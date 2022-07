Rating: la dura competencia entre Marley y Marcelo Tinelli, ¿a quién le fue mejor en el segundo round?

El segundo round de la competencia entre La Voz Argentina (Telefe) y Canta conmigo ahora (eltrece) dio por ganador al primero por casi cuatro puntos de diferencia, recuperando el liderazgo del día. Ambos formatos son de origen extranjero y apuestan a desafiar los valores artísticos de los aspirantes a convertirse en figuras profesionales de la música. A pesar del eje común, se sostienen en atmósferas diferentes y el proceso de evaluación de los participantes amateurs no es similar.

Este martes, La Voz Argentina, conducido por Marley, logró un promedio de 15,2 puntos y escaló hasta un pico de 16,5 puntos, ganando el día con sus números habituales. En tanto, Canta conmigo ahora, la versión local de All together now conducida por Marcelo Tinelli , marcó un promedio de 11,4 puntos y su audiencia máxima fue de 12,7, cifra lograda en el inicio.

El set de Canta conmigo ahora le da un marco inmejorable a Marcelo Tinelli

Anoche ambos envíos se iniciaron con un minuto de diferencia, arrancando el espacio de eltrece a las 22.34 y extendiéndose hasta las 23.58, nueve minutos antes que el programa de Telefe diera las hurras. El mayor encendido del día lo obtuvo La Voz Argentina con el 54% del share , mientras que Canta conmigo ahora llegó hasta un encendido del 40,9% del share.

La Voz Argentina replica los parámetros internacionales de la puesta en escena del formato cuya versión local es liderada por Marley Gentileza Telefe

La disputa entre ambos programas recién comienza y aun es prematuro pronosticar un ganador . Quizás, el empate técnico sea el balance que se podrá hacer dentro de algunas semanas, cuando La Voz Argentina le ceda su espacio a Gran hermano y Canta conmigo ahora finalice esta primera etapa de competencias, buscando revalidar sus títulos con un segundo tramo hasta fin de año o dejándole el lugar a la segunda edición de El hotel de los famosos. También es probable que, durante el último trimestre del año, Guido Kaczka y Marcelo Tinelli convivan con el reality conducido por Carolina Pampita Ardohain y el Chino Leunis , potenciando y haciendo sinergia en el prime time de la señal.

Si a los muy buenos números de La Voz Argentina se le suma la buena performance de Canta conmigo ahora en su segunda emisión, se desprende que se sumaron televidentes en esa última franja del prime time . Incluso, ciclos como La hora exacta (elnueve) y LPA (América) no resignaron su audiencia más modesta , manejándose dentro de los parámetros habituales. Ayer, el programa conducido por Teté Coustarot y Boy Olmi hizo 1,5 de promedio, mientras que el ciclo liderado por Florencia Peña marcó 1,7 puntos.

Promediando la franja de las 21, y antecediendo a Marley y Marcelo Tinelli, estuvieron muy parejos la ficción turca Fugitiva (Telefe) y el establecido ciclo Los 8 escalones del millón (eltrece), a cargo de Guido Kaczka, con 11,8 y 11,5 puntos, respectivamente. Los 8 escalones del millón fue el ciclo más visto de su canal, pero solo una décima por encima de Canta conmigo ahora.

Por la mañana, se benefició Socios del espectáculo (eltrece), espacio que marcó 6,3 de promedio y escaló a un pico de 7,1 puntos. El ciclo de espectáculos, ayer conducido solo por Rodrigo Lussich, capitalizó la final de El hotel de los famosos, con la presencia en el set de Alex Caniggia, ganador del reality, y aprovechó el estreno de Canta conmigo ahora para sumarlo a su agenda. Está claro que el programa replicará por la mañana todo lo que suceda durante la noche anterior en el programa de Tinelli.

Rodrigo Lussich capitalizó los contenidos del prime time de eltrece y cosechó buenos números en Socios del Espectáculo Instargram @RodrigoLussich

Afectado por la muy buena performance de Socios del espectáculo, Ariel en su salsa (Telefe) bajó algunas décimas su promedio, cerrando en 6,9 puntos, número que le permitió ganar la franja, pero a solo seis décimas de su competidor directo.

Telefe noticias (Telefe) y El noticiero de la gente (Telefe) fueron los espacios informativos más vistos del día con 10,4 y 9,7 puntos, respectivamente.

En la franja que se inicia a las 20, elnueve y América emitieron sus programas más vistos del día. Bendita (elnueve) hizo 4,4 puntos, mientras que LAM (América) marcó 3,8 puntos. En la TV Pública, ningún ciclo llegó al dígito, siendo lo más visto Cocineros argentinos con 0,8 décimas de promedio. La ficción importada El señor de los cielos fue lo más visto de Net TV con un promedio de 0,8, mientras que Bravo TV encontró con La usurpadora y Esmeralda su mejor número: 0,3 décimas de promedio.

Momentos destacados

Con mucho kilometraje artístico encima, Soledad Pastorutti es palabra autorizada para aconsejar a dos de los integrantes de su equipo de La Voz Argentina. La cantante les recomendó apropiarse del tema escogido dándole un ADN propio en la interpretación.

Locho Loccisano , exparticipante de El hotel de los famosos, dio su primera devolución en Canta conmigo ahora , en un marco escenográfico sumamente llamativo que lo empata con las puestas en escena de las grandes galas musicales de la televisión europea.

Anoche se produjo el estreno para celebridades de Piaf, el musical protagonizado por Elena Roger en el teatro Liceo. Previo a la función, el móvil en vivo de Telenoche (eltrece) registró un gran e infrecuente momento. La siempre eficaz periodista Mariana Mactas conversó, en el foyer de la sala del barrio de Congreso, con Mirtha Legrand y Adrián Suar, quienes se refirieron a la esperada vuelta de la diva a la televisión. Telenoche promedió 7,1 puntos.

Se viralizaron imágenes de Wanda Nara sin retoques digitales y, ante las críticas, la mediática figura hizo su descargo. Bendita dio cuenta de este episodio que puso en blanco sobre negro la intolerancia y las exigencias que pesan sobre las mujeres y la posibilidad de desterrar el concepto de los cuerpos hegemónicos por aquellos reales.

Los 10 más vistos

1. La voz argentina (Telefe) 15,2 puntos de rating

2. Fugitiva (Telefe) 11,8 puntos

3. Los 8 escalones del millón (eltrece) 11,5 puntos

4. Canta conmigo ahora (eltrece) 11,4 puntos

5. Telefe noticias (Telefe) 10,4 puntos

6. El noticiero de la gente (Telefe) 9,7 puntos

7. Zuleyha (Telefe) 9,3 puntos

8. Soñar contigo (Telefe) 8,6 puntos

9. Nuestro amor eterno (Telefe) 8,2 puntos

10. Hercai (Telefe) 7,8 puntos

Datos proporcionados por Kantar Ibope Media.