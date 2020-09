La bailarina amenazó a Moria Casán y la trató de machista tras su pelea mediática Crédito: Captura de pantalla

29 de septiembre de 2020 • 17:30

Adabel Guerrero tuvo un fugaz paso por el Cantando 2020 (eltrece) durante cuatro galas y perdió en la votación telefónica contra Esmeralda Mitre. A pocas semanas de su eliminación confesó que está furiosa con Moria Casán y le hizo una dura advertencia en vivo por la pantalla de Ciudad Magazine: "No te metas con mi familia porque te corto la lengua y me la como".

Desde hace varias semanas la pelea entre la actriz de Sex, viví tu experiencia, y la jurado va en aumento. Después de irse del certamen Guerrero aseguró que "La One" sobrepasó un límite personal en las peleas televisivas que protagonizaron durante su participación.

Recordemos que Casán afirmó en un móvil con Los Ángeles de la mañana que Marcelo Durán, el exnovio de la bailarina, la llevó a realizarse numerosas intervenciones estéticas: "La hizo toda, de pies a cabeza, eso es lo que dice él, y ella me pidió que le criticara lo que quiera en la pista, siempre y cuando no toque el tema de su novio".

Indignada tras los dichos de la jurado, la bailarina contraatacó con un duro descargo: "Moria me está demostrando que es una mala persona, no sé si será así con todo el mundo, pero conmigo sí". Y agregó: "Le pedí que no hable del tema y otra vez lo vuelve a hablar, me doy cuenta que es una mala mina".

"En el 'Cantando' ella me dijo que yo seguramente tenía problemas en mi familia porque convivo con la expareja de mi marido, y lo único que te voy a pedir es que no vuelvas a halar de mi familia porque te arrancó la lengua y me la como", sentenció mirando a cámara.

"Esto es entre nosotras dos en todo caso", advirtió. "Para mí no sos nada y yo no soy nada para vos, pero te digo que arruinaste mi estadía en el certamen y no es la primera vez que me tocás este tema", continuó.

Luego reconoció que está muy dolida y "resentida" porque aún hoy recibe mensajes amenazantes de su expareja, con quien tuvo una conflictiva separación. En este sentido, tildó de "machista" a Casán: "Vos tenés el falo en la mano porque seguramente te falta el falo".